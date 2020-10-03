3 обычных действия, которые помогут укрепить иммунную систему

Ведущий эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи рассказал, что существуют привычки, которые могут помочь иммунной системе функционировать наилучшим образом.







Вот простые привычки, которые рекомендует Фаучи:





Спать





«Высыпайтесь в разумных пределах», — сказал Фаучи Business Insider.

Исследования показали, что люди, которые спят шесть часов в сутки или меньше, в четыре раза чаще простужаются, чем те, кто спит семь часов в сутки. Причина? По данным клиники Майо, когда вы спите, тело вырабатывает белки, которые отвечают за борьбу с инфекциями и уменьшение воспаления. Но если вы экономите на сне, организму будет труднее бороться с инфекциями.

Другие исследования показывают, что лишение сна может повлиять на то, насколько хорошо ваше тело реагирует на вакцину.





Хорошо питаться





«Соблюдайте хорошую диету», — сказал Фаучи.

Есть доказательства того, что сбалансированная диета, включающая ряд витаминов и минералов, может помочь вашим иммунным клеткам функционировать должным образом. С другой стороны, диета, состоящая из продуктов с высокой степенью переработки — сладкие напитки, печенье, чипсы и мясные обеды, может негативно повлиять на здоровую иммунную систему.

Хотя один конкретный продукт питания не может укрепить иммунную систему, исследования показали, что такие питательные вещества, как витамин C, витамин D, цинк, селен, железо и белок, могут помочь иммунным клеткам функционировать.





Уменьшить стресс





Несомненно, сейчас тяжелые времена. Но постарайтесь избежать или уменьшить серьезный стресс, который, как мы знаем, иногда может повлиять на иммунную систему.

Гормоны стресса снижают способность организма бороться с инфекциями, делая вас более восприимчивыми к заболеваниям. По данным Американской психологической ассоциации, длительный стресс — стресс, который длится от нескольких дней до нескольких лет, разрушает иммунную систему.

Есть несколько реальных способов уменьшить стресс прямо сейчас. Для начала важно придерживаться распорядка во время пандемии, потому что он может служить основой в периоды неопределенности. Упражнения — также отличный способ расслабиться, когда вы сидите взаперти дома. А медитация осознанности — упражнение, направленное на наблюдение за мыслями и эмоциями без осуждения, снижает стресс и улучшает концентрацию внимания.









Источник: www.cnbc.com