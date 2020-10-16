3 казахстанских стартапа, которые привлекли инвестиции от 50 000 до 200 000 долларов

CTOgram.kz и ToiDriver.kz



Жандос Турсумбаев, основатель, CEO XAK pro, IT-предприниматель





О проектах

CTOgram – сервис для быстрого поиска СТО, запчастей, автомоек, штрафов ПДД, автодокументации и других услуг в области автосервиса. Пользователь публикует проблему и цену, и 350 СТО узнают о заказе.

ToiDriver — система для быстрого и удобного поиска разных услуг в сфере организации праздничных мероприятий. Клиент публикует заявку и получает предложения с ценами.

Через наши сервисы мы помогаем экономить время и деньги на поиск с возможностью эффективного выбора по цене и опыту специалистов или артистов. Платформа не лоббирует цены, а дает выбор клиентам, чтобы каждый мог найти подходящего специалиста.

В базе CTOgram больше 109 000 зарегистрированных пользователей. Имея самую крупную базу исполнителей в стране, сервис ToiDriver помог организовать свыше 30 000 мероприятий, при этом всего в системе зарегистрировано 13 000 ресторанов и исполнителей, включая ведущих, артистов, фотографов, оформителей.





Об инвестициях

На первые инвестиции мы расширили команду, усилили разработку, создали второй офис в Алматы, пережили карантин.

Сейчас мы привлекли 200 тысяч долларов США, которые пойдут на дальнейшее развитие продуктов, маркетинг и подготовку к масштабированию бизнеса на новые рынки. В раунде приняли участие инвесторы Адиль Нургожин и Талгат Исмаил, члены клуба бизнес-ангелов QazAngels Олжас Жиенкулов, Ануар Сеифуллин, Руслан Ракымбай, Тимур Худайбергенов, и другие частные инвесторы.

Проблема автовладельцев — то, что СТО не ищут автозапчасти сами, а просят об этом автовладельцев, которые не разбираются в этих вопросах. Мы хотим изменить это и обучить СТО искать запчасти, привлекаем деньги для этой цели и создаем еще один сервис CTOparts. Если CTOgram находит СТО, то CTOparts привозит запчасти. То есть клиент заезжает в СТО и больше никуда не едет и не теряет время.

Мы начинаем новую вертикаль по продаже запчастей. Сейчас тестим рынок, пытаемся понять специфику и то, какие люди в команду нам еще нужны.











Kid Security

Асат Ашаманов, сооснователь





О проекте

Kid Security — это мобильное приложение, которое позволяет родителям быть спокойными за безопасность своих детей, зная, где они и кто их окружает.

Наше приложение скачали около 500 тысяч пользователей, из них 100 тысяч — уникальные. Около 56% скачиваний приходится на Россию, 25% — Европу, 4% — США, 4% — Казахстан.





Об инвестициях

Нам удалось привлечь 100 тысяч долларов ангельских инвестиций. И сейчас мы работаем над масштабированием проекта, над его развитием и усилением маркетинга.

Частично средства пойдут на проверку гипотез.

США — наш целевой рынок, потому что он очень крупный, там сконцентрировано множество венчурных фондов и инвесторов. Чтобы масштабировать наш бизнес в США, нужно больше рекламироваться там, а это требует вложений.



Мы также работаем над тем, чтобы привлечь инвестора из США. Это важно, ведь для позиционирования на рынке США стартаперу желательно привлечь средства именно в Штатах. Инвесторами могут быть как бизнес-ангелы, так и венчурные фонды.











Apartx

Канат Кельдибеков, основатель





О проекте

Сервис Apartx — это мобильное приложение для владельцев посуточной арендной недвижимости. Приложение позволяет дистанционно и безопасно управлять квартирами при помощи умных замков. После установки умного замка владельцы квартир генерируют ограниченные по времени PIN-коды. Их можно передавать арендаторам через СМС или мессенджеры. Также приложение автоматически синхронизирует заполняемость недвижимости в площадке по аренде квартир — AirBnb или Booking.

Мы работаем в трех городах: Нур-Султан, Алматы и Москва.





Об инвестициях

Мы привлекли инвестиции в рамках акселерационной программы от Quest Ventures и QazTech Ventures. Сингапурский фонд Quest Ventures решил инвестировать в нас и стал нашим партнером.

Инвестиции будут направлены на увеличение оборота компании в виде продаж и новых клиентов. 80% от привлеченных средств мы будем расходовать на закуп оборудования, а остальные деньги потратим на маркетинг и привлечение в команду продажников.

Планируем выйти на другие города России: Санкт-Петербург, Казань и Новосибирск и на рынок Украины, начнем с Киева, дальше Львов.

В течение нескольких месяцев мы должны доказать состоятельность нашей бизнес-модели и показать результаты в виде роста. Это условие нашей сделки с фондом, и после этого мы сможем привлечь следующий раунд инвестиций — 1 миллион долларов.