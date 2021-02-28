3 истории PR-менеджеров крупных казахстанских компаний о том, как пришли в профессию и как справляются с выгоранием

Ляззат Набиева, город — Алматы, PR and social media, авиакомпания FlyArystan













О себе





Я работаю в PR уже 12 лет. Как и многие PR-менеджеры, пришла в эту область из журналистики. Окончила журфак КазГУ по специальности «связи с общественностью», с конца первого курса стала работать. Сначала журналистом, позже переквалифицировалась в PR-специалиста. Была редактором и издателем развлекательных СМИ. Моя PR-деятельность началась в юридической компании, после я работала в ритейле, а затем ушла в авиацию. Сейчас я PR-менеджер авиакомпании FlyArystan.

О вдохновении





Человек постоянно меняется. По мере того, как становишься старше, меняются взгляды и принципы. То же самое касается источников вдохновения. Сейчас меня вдохновляют счастливые, уверенные в себе и гармоничные люди. При этом, как говорят в своих интервью известные личности, человек должен развиваться в трех направлениях: физически, умственно и духовно. Когда эти три аспекта находятся в гармонии, тогда человек спокоен, уверен, смело идет к целям и ничего не боится.

Также меня сильно вдохновляют путешествия. Мне нравится сфера, в которой я работаю — авиация. Потому что путешествия — это именно то, что дает энергию, пищу для размышлений, новые знания. Именно в путешествиях мы открываем для себя новые стороны жизни.

Об источниках информации





После 18 лет работы в сфере журналистики и PR могу сказать, что теоретические знания — то, что я изучала на тренингах по повышению квалификации и читала в литературе на тему PR, бывают необходимы, но гнаться за ними не нужно. Если раньше я старалась не пропускать тренды, была внимательна к новинкам книг и другим источникам информации, то недавно сделала для себя вывод — угнаться за всем информационным потоком невозможно. Поэтому сейчас стараюсь ограничивать себя от ненужной информации и брать только то, что необходимо.

Российский коуч и журналист Нина Зверева в своих лекциях озвучила интересную мысль о том, что ежедневно, хотим того или нет, мы получаем до трех тысяч сообщений. Это баннерная реклама, аудио и текстовые сообщения и другое. Мозг не способен все это усвоить. Поэтому важно фильтровать информацию, которую мы получаем.





О профессиональном выгорании







Когда у меня большой объем работы, я стараюсь меньше слушать и говорить, сохранять все мысли в себе. Хорошо помогает природа, спорт, музыка. Важно ограждать себя от социальных сетей и гаджетов хотя бы в выходные дни, отключаться от работы и проводить время в окружении семьи и друзей.

Что посмотреть, прочитать и послушать





В последнее время от текстового формата я больше перешла на аудиовизуальный контент, подкасты. Меня интересуют темы философии, нейробиологии и психологии, саморазвития и тайм-менеджмента.

Я бы рекомендовала PR- и SMM-специалистам, журналистам, менеджерам и тем, кто в теме ораторского мастерства, книги Нины Зверевой: «Я говорю, меня слушают», «Твоя презентация: как добиться успеха». В этих книгах можно найти много правильных мыслей, начиная даже с той, что у нас есть всего 11 секунд, чтобы зацепить своего читателя, слушателя или клиента.

Косвенно отнесу к коммуникациям книгу «5 языков любви», прочитав которую, можно сделать главный вывод — говорить нужно на языке, понятном собеседнику.

Николай Кононов «Автор. Ножницы. Бумага». Книга на один раз, но будет полезной для молодых специалистов. В ней автор дает практические советы по написанию текстов в современных реалиях.

Улпан Рамазанова, город — Алматы, медиаменеджер, Chocofamily, @uraganroxy





О себе





С февраля 2020 года я работаю медиаменеджером в холдинге Chocofamily. До этого была главным редактором The Village Kazakhstan, редактором в издании «Степь», параллельно копирайтером, литературным редактором. С недавнего времени стала блогером, пишу на своей странице в Instagram об осознанности, начала осваивать YouTube и TikTok.

О вдохновении





Меня вдохновляет много вещей. В последнее время больше всего — помощь людям, обратная связь подписчиков, большие проекты, которые реализуются.

В июле 2020 года с группой психологов я основала проект Tanymproject — помощь психолога за donation. Для меня этот проект — чистое вдохновение, потому что там мы оказываем реальную помощь людям.

Об источниках информации





Я получаю информацию отовсюду: от людей, из социальных сетей, медиа, журналов, книг. Очень люблю текст, поэтому много читаю, например, Telegram-каналы, медиа, слушаю много аудиокниг, присматриваюсь к формату подкастов.

У меня нет информационного снобизма, и я понимаю, что инсайты можно получить отовсюду. Например, в последнее время большинство своих хороших инсайтов я получила из TikTok. Хотя вокруг этой социальной сети много стереотипов. На самом деле в TikTok есть хорошие психологи, ученые, просто осознанные люди, и если правильно настроить свою сеть, то можно узнать много полезного. Некоторые не любят эту социальную сеть из-за клипового мышления и из-за того, что она все упрощает, но сейчас люди живут в бешеном ритме, поэтому информация должна быть подана быстро и четко. Люблю читать Telegram-каналы, потому что там также собраны короткие выжимки.

Мне повезло, мой руководитель Алишер Еликбаев — мастодонт казахстанского PR и коммуникаций, поэтому многому учусь у него.





О профессиональном выгорании







У меня было профессиональное выгорание, после которого я поняла, что больше не могу быть в журналистике, потому что все пропускаю через себя.

Сейчас мне помогает то, что я поняла свои сильные и слабые стороны, и то, что иногда нужно просить помощи, делегировать. Нужно заниматься тем, что нравится, уметь защищать свои границы, в том числе от подписчиков, клиентов, и соблюдать work-life balance. Также мне помогает спорт, я занимаюсь кикбоксингом. Думаю, всем, кто работает с информацией, нужно ходить на активные виды спорта.

Что посмотреть, прочитать и послушать





Моя любимая книга — про поиск себя и истины «Сиддхартха» Германа Гессе. Я постоянно ее перечитываю.

Мне понравился подкаст про тренды от РБК, «Вы находитесь здесь» «Сбера», подкаст про психологию «Одно расстройство». Из медиа я выбираю те издания, которым доверяю. В некоторых я лично знаю журналистов, авторов статей. Это The Village Kazakhstan, weproject.media, бизнес-издания «Капитал», «Курсив» и Inbusiness.kz.

Чтобы всегда быть в тренде, слежу за экспертами, специалистами, которым доверяю, а также за тем, что происходит на рынке. Стараюсь следить за людьми, которые вокруг меня, потому что они все, так или иначе, отражение нашей действительности.

Анар Жумагулова, город — Нур-Султан, CSR менеджер, Beeline Казахстан













О себе





Уже больше десяти лет я работаю в компании Beeline. Моя зона ответственности — проекты корпоративной социальной ответственности и благотворительности.

Я окончила КазГУ по специальности «историк-политолог». Всегда хотела быть журналистом, но при поступлении не успела подать документы на журфак. Вторым любимым предметом была история, поэтому я поступила на исторический факультет. После университета пробовала себя во многом: заведовала информационной службой на радио «Хабар», потом была корреспондентом новостей на ТВ, руководила собственным рекламным бизнесом. А в 2009 году я пришла в PR-службу Beeline, с тех пор предана этой компании и люблю свою работу.

О вдохновении





Мы живем в интересное время, когда кроме книг и искусства есть множество других источников вдохновения. Меня вдохновляет понимание того, что для современных людей реально все, открыты все границы, есть множество возможностей для реализации, главное, правильно поставить цель, и тогда любая мечта осуществима.

Вдохновляет моя зона ответственности, потому что мы реализуем социальные и благотворительные проекты. К примеру, в этом году помогли людям, пострадавшим от наводнения в Мактаарале. Мы перечислили больше 800 миллионов тенге, и на эти средства были построены 50 домов. Мы сами выезжали в регион и видели людей, оставшихся без жилья. Их эмоции, когда они заселялись в новые дома — бесценны. Эти и другие социальные проекты вдохновляют и воодушевляют не только меня, но и всех наших сотрудников.

Об источниках информации





Сейчас большую часть жизни занимают социальные сети. Конечно, много информации черпаю оттуда.

Полезно опираться не только на русскоязычные источники, но и заходить на англоязычные ресурсы. Я часто посещаю сайты международных телекоммуникационных и IT-компаний, смотрю, что они делают в рамках устойчивого развития.





Мне повезло, я работаю в международной компании, наша штаб-квартира находится в Амстердаме. Мы часто обмениваемся опытом, проектами, результатами с коллегами из других стран. Это дает возможность быть в тренде и делать новые вещи для казахстанского рынка. Кроме того, уже много лет нашу компанию возглавляют топ-менеджеры из Украины. Большие профессионалы, которые внедряют инновации во всех сферах нашего бизнеса, меняют корпоративную культуру. Мы многому учимся у них, в том числе, креативности, свободе мысли, правильному подходу к реализации задач.

Наша компания дает множество возможностей для личностного и профессионального развития. Мы часто выезжаем на профильные конференции, стараемся не пропускать российские конференции на тему благотворительности и КСО. В структуре компании существует собственный корпоративный университет, где может обучаться любой желающий. Также у сотрудников есть возможность бесплатной подписки на международные образовательные ресурсы.

О профессиональном выгорании





Нельзя все время быть погруженным в работу, как бы сильно ее ни любил. Чтобы избежать профессионального выгорания, иногда нужно заставлять себя отключаться. Это особенно актуально, когда большинство из нас находится в режиме удаленной работы и границы между рабочим и личным стираются.

Моя сестра — йог и вегетарианец — и я по ее примеру, именно в год пандемии попробовала и осознала невероятную пользу медитаций.

Что посмотреть, прочитать и послушать





PR — это взаимодействие со своей аудиторией, понимание, какие инструменты использовать, чтобы твой месседж дошел до аудитории. Инструменты обновляются, может меняться их значимость. К примеру, в последние несколько лет — акцент на социальных сетях, потому что основная аудитория там. Когда я пришла в компанию, мы работали, например, только с классическими СМИ. Одних учебников недостаточно, в основном, все приходит с опытом.



Для тех, кто только входит в PR, могу порекомендовать курс Алишера Еликбаева, книгу Михаила Умарова «PR в реальном времени». Кто хочет писать отличные тексты – пройдите курсы Максима Ильяхова.