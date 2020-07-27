3 истории о бизнес-иммиграции в США и преимуществах визы Е-2

Мира Сариева, город — Нью-Йорк, предприниматель, бизнес-консультант, @mira_sariyeva
О переезде
Уже второй год я развиваю два собственных проекта в США. Это онлайн-бизнес по продаже одеял из верблюжьего пуха под брендом CamelUs и консалтинговая компания TealBridge Consulting LLC по организации бизнеса в Америке.
Я бизнес-консультант с опытом работы в международных проектах. В Америку приехала в первый раз в 2013 году учиться в бизнес-школе HULT International Business school. Получив степень МВА, вернулась на родину в Казахстан. Но уже в 2018 году уехала по рабочей визе в Нью-Йорк, где живу до сих пор, работая над консалтинговыми проектами.
О визе Е-2
Преимущества визы Е-2 в том, что у нее короткое время обработки — от 1,5 до 2,5 месяцев, включая время на подготовку. Нет требования к наличию материнской компании и предпринимательского опыта. А также беспрепятственный выезд и въезд в США.
Продлевается виза неограниченное количество раз. Также по визе Е-2 супруг или супруга имеют право работать в США, а дети — обучаться в американских школах. Инвестор может приглашать сотрудников в компанию.
Продлевается виза неограниченное количество раз
Виза Е-2 остается чуть ли не единственным способом переезда и организации бизнеса в Америке в данное время. Среди всех других виз она на особом приоритетном счету у правительства США, потому что предполагает поступление иностранных инвестиций в страну.
О требованиях
Есть три основных требования, которые надо соблюдать. Первое — гражданство страны, с которой США имеет соответствующий договор об инвестициях, или treaty countries. Из постсоветских стран — Казахстан, Грузия, Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Украина, Латвия и Литва.
Второе требование — вложение или инвестирование значительной суммы в предприятие США. В законе нет определения понятия, но на практике речь идет в среднем о 100 тысячах долларов. Эта сумма привлекательнее, по сравнению с программой EB-5, где минимальные вложения — 900 тысяч долларов. Третье условие — активное участие в развитии своего бизнеса.
О бизнесе в США
Пройдя стадии становления и развития бизнеса, я поняла, что заниматься бизнесом в США мне нравится больше, чем в наших странах. Когда в стране культ предпринимательства, это ощущается и в кофейне за углом, и когда покупаете онлайн.
США — страна не без минусов. Но зарабатывать деньги здесь можно гораздо комфортнее, не отвлекаясь на решение непрофильных задач.
У американцев хорошая покупательская способность
Бизнес в Америке стоит делать сразу по нескольким причинам. Экономика США растет одиннадцатый год подряд, ВВП до пандемии рос на протяжении 121 месяца. Также США снизили налог на прибыль компаний с 35 до 21%. Здесь развитая инфраструктура и микроклимат для ведения бизнеса, инвестирования. У американцев хорошая покупательская способность.
В TealBridge Consulting мы объединили профессионалов с международным образованием и американским опытом работы. Здесь мы создали уникальное предложение по организации бизнеса в США через получение визы Е-2.
Второй партнер в компании — Мадина Челеби, она лицензированный иммиграционный юрист. Мадина практикует бизнес и семейную иммиграцию в США с 2002 года.
Открыть бизнес в США означает заложить будущее для детей, а также раскрыть собственный потенциал. Главное — прилагать усилия для этого.
Ольга, город — Майами, предприниматель @olya_lovelife
О переезде
Мы приехали в США в ноябре прошлого года по туристической визе. Позже встал вопрос легализации. Студенческую визу мы не рассматривали, «политика» тоже не наша тема, поэтому оставалась только виза инвестора.
Мы из Украины и, в отличие от россиян, подходим под бизнес-визу Е-2. Бизнес-виза для России Е-В5 требует вложения от 900 тысяч долларов.
О визе Е-2
Визу одобрили за два дня. Теперь мы можем жить и работать в США легально, платить налоги и пользоваться всеми «плюшками».
Время в Америке стоит очень дорого
Виза Е-2 — отличная возможность быстро получить документы, легально начать работать и иметь возможность передвигаться. Плюс инвестиции в 100 тысяч долларов — более подъемная сумма, чем виза Е-В5. Также визу Е-2 можно получить, находясь у себя в стране. А в США приехать уже в статусе и с документами, а со следующего дня начать зарабатывать. Время в Америке стоит очень дорого.
О требованиях
Есть две опции: можно купить уже готовый бизнес или организовать собственный. Для готового надо потратить от 250 тысяч долларов, детально изучив дело, прибыльное ли оно. Мы выбрали второй вариант. Наш бизнес связан с автоперевозками элитных автомобилей в закрытых трейлерах.
Мы начали все с нуля. По приезде у нас не было друзей, родственников, подсказать было некому. С чего начать бизнес в чужой стране, как правильно все оформить, какие лицензии и как получить — со всеми вопросами разбирались самостоятельно. Когда мы получили лицензию и страховку, я прошла обучение на диспетчера, чтобы самостоятельно заключать контракты с брокерами и контролировать заказы.
Также нужно было арендовать офис, продвинуть компанию в интернете и наработать отзывы. Иммиграционная служба должна увидеть всю серьезность компании. Со сбором необходимых документов нам помог адвокат. В нашем деле я отвечала за организацию, а муж за воплощение. Общими усилиями все получилось, даже в условиях карантина.
Консультантов выбирать нужно внимательно и стараться максимально изучить тему самостоятельно. Это касается и быта, и ведения бизнеса. Рассчитывайте только на себя. Это закаляет и дает хорошие плоды.
О бизнесе в США
Начать бизнес в Америке одновременно сложно и нет. Законодательство здесь способствует развитию бизнеса, есть возможность брать кредиты. Во время карантина предприниматели получают много финансовой и консультативной помощи.
Сложности возникают с тем, что это чужая страна и другой менталитет. Также проблемы могут возникнуть от незнания языка. Но при желании можно найти возможности. Главное — не лениться, и никто не отменял google-переводчик.
США — это страна для бизнеса
США — это страна для бизнеса. Мы долгое время занимались бизнесом в родном Киеве, затем прожили три года в Испании, где тоже присматривались к открытию своего дела. Но в Европе открывать бизнес не так перспективно, долго и сложно. В Америке динамика намного выше, а также платежеспособность и покупательская способность населения.
Если ты хочешь развиваться и зарабатывать быстро, то Америка одна из передовых стран, где для этого есть благоприятная почва.
Станислав Шамаев, город — Майами, бизнес-иммиграционный и корпоративный адвокат Shamayev Law, @stanislav_lawyer, facebook
О переезде
Я уже больше 14 лет живу в Америке, сам прошел путь иммигранта и построил свой собственный бизнес. Я основатель международной юридической компании Shamayev Law и ведущий бизнес-иммиграционный адвокат в США.
Выступаю экспертом по открытию и ведению бизнеса, а также инвестированию в бизнес-проекты. Помогаю бизнесменам и инвесторам переехать в США с помощью бизнес и инвестиционной иммиграции, имею лицензию на иммиграционное право в 50 штатах США и округе Колумбия. Сейчас представляю интересы клиентов из более чем 30 стран мира, за плечами больше 300 успешных кейсов.
О визе Е-2
Виза Е-2 — неиммиграционная виза инвестора. Данный тип визы позволяет перейти на оформление иммиграционной визы ЕВ-5 при выполнении всех условий, а это путь к Грин-карте.
Данный тип визы позволяет перейти на оформление иммиграционной визы
Виза Е-2 дает получателю статус на два года, который можно продлевать до бесконечности по два года. Но нужно понимать, что сама виза в паспорт отличается от статуса по длительности. Виза — только на въезд, статус — на нахождение. Разным странам визы Е-2 даются на разный срок.
На визу можно подать, находясь внутри страны. Во время кризиса у вас есть возможность перепрофилировать свой бизнес либо открыть направление, которое востребовано сейчас.
О требованиях
Нужна инвестиция от 100 тысяч долларов и выше на покупку бизнеса в США или на открытие своего. Важно понимать, что на момент подачи документов эти деньги уже должны быть вложены в компанию. Они не могут просто лежать на счету компании, так как виза не будет соответствовать критерию рискованности вложения.
Инвестиция должна быть в зоне риска. Деньги могут быть потерянными частично или полностью в случае неудачи бизнеса. Тогда как со счета компании их всегда можно снять.
Но можно потратить и меньше этой суммы, потому что цифра не прописана в законе. Она появилась с опыта получения виз Е-2.
Следующий критерий — происхождение денег. Необходимо документально показать, что деньги были легально заработаны и с них были уплачены налоги.
Вы должны контролировать и управлять бизнесом. И бизнес должен производить положительное действие на экономику США — рабочие места, высокая прибыльность, уплата налогов и другое.
О бизнесе в США
В 2017 году бизнесмен из Казахстана приехал в США, чтобы посмотреть, какие возможности здесь представлены. Он занимался продажей оборудования для салонов красоты. Но понял, что рынок в Казахстане, России и Европе не такой большой, как в США.
Накопив капитал примерно в 120 тысяч долларов и отложив около 200 тысяч, он нанял мою компанию Shamayev Law сделать инвесторскую визу Е-2. Как и у любого предпринимателя из постсоветского пространства, его капитал был легален, но в документах это не отражалось.
Надо было документально закрепить легальность происхождения его средств. Затем бизнесмен снял небольшой офис в Майами, сделал первые закупки, и мы подали его документы.
Одобрение пришло за неделю. Около года он изучал рынок и пробовал различные каналы продаж, куда ушли отложенные средства. И когда деньги уже почти закончились, а нужного канала еще не нашлось, он сделал еще один рывок и рискнул.
После этого сразу за один месяц его компания заработала столько, сколько за весь предыдущий год. Такой темп работы здесь стал новой нормой.
Сегодня его компания тратит около 100 тысяч долларов на маркетинг в месяц и стала многомиллионной компанией на рынке США.