3 истории о бизнес-иммиграции в США и преимуществах визы Е-2













О переезде

О визе Е-2

Продлевается виза неограниченное количество раз

О требованиях

О бизнесе в США

У американцев хорошая покупательская способность

Это онлайн-бизнес по продаже одеял из верблюжьего пуха под брендом CamelUs и консалтинговая компания TealBridge Consulting LLC по организации бизнеса в Америке.В Америку приехала в первый раз в 2013 году учиться в бизнес-школе HULT International Business school. Получив степень МВА, вернулась на родину в Казахстан. Но уже в 2018 году уехала по рабочей визе в Нью-Йорк, где живу до сих пор, работая над консалтинговыми проектами.Нет требования к наличию материнской компании и предпринимательского опыта. А также беспрепятственный выезд и въезд в США.. Также по визе Е-2 супруг или супруга имеют право работать в США, а дети — обучаться в американских школах. Инвестор может приглашать сотрудников в компанию.Среди всех других виз она на особом приоритетном счету у правительства США, потому что предполагает поступление иностранных инвестиций в страну.Первое — гражданство страны, с которой США имеет соответствующий договор об инвестициях, или treaty countries. Из постсоветских стран — Казахстан, Грузия, Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Украина, Латвия и Литва.В законе нет определения понятия, но на практике речь идет в среднем о 100 тысячах долларов. Эта сумма привлекательнее, по сравнению с программой EB-5, где минимальные вложения — 900 тысяч долларов. Третье условие — активное участие в развитии своего бизнеса.Когда в стране культ предпринимательства, это ощущается и в кофейне за углом, и когда покупаете онлайн.Но зарабатывать деньги здесь можно гораздо комфортнее, не отвлекаясь на решение непрофильных задач.Экономика США растет одиннадцатый год подряд, ВВП до пандемии рос на протяжении 121 месяца. Также США снизили налог на прибыль компаний с 35 до 21%. Здесь развитая инфраструктура и микроклимат для ведения бизнеса, инвестирования. У американцев хорошая покупательская способность.Здесь мы создали уникальное предложение по организации бизнеса в США через получение визы Е-2.Мадина практикует бизнес и семейную иммиграцию в США с 2002 года.Главное — прилагать усилия для этого.













О переезде

О визе Е-2

Время в Америке стоит очень дорого

О требованиях

О бизнесе в США

США — это страна для бизнеса

Позже встал вопрос легализации. Студенческую визу мы не рассматривали, «политика» тоже не наша тема, поэтому оставалась только виза инвестора.Бизнес-виза для России Е-В5 требует вложения от 900 тысяч долларов.Теперь мы можем жить и работать в США легально, платить налоги и пользоваться всеми «плюшками».Плюс инвестиции в 100 тысяч долларов — более подъемная сумма, чем виза Е-В5. Также визу Е-2 можно получить, находясь у себя в стране. А в США приехать уже в статусе и с документами, а со следующего дня начать зарабатывать. Время в Америке стоит очень дорого.Для готового надо потратить от 250 тысяч долларов, детально изучив дело, прибыльное ли оно. Мы выбрали второй вариант. Наш бизнес связан с автоперевозками элитных автомобилей в закрытых трейлерах.По приезде у нас не было друзей, родственников, подсказать было некому. С чего начать бизнес в чужой стране, как правильно все оформить, какие лицензии и как получить — со всеми вопросами разбирались самостоятельно. Когда мы получили лицензию и страховку, я прошла обучение на диспетчера, чтобы самостоятельно заключать контракты с брокерами и контролировать заказы.Иммиграционная служба должна увидеть всю серьезность компании. Со сбором необходимых документов нам помог адвокат. В нашем деле я отвечала за организацию, а муж за воплощение. Общими усилиями все получилось, даже в условиях карантина.Это касается и быта, и ведения бизнеса. Рассчитывайте только на себя. Это закаляет и дает хорошие плоды.Законодательство здесь способствует развитию бизнеса, есть возможность брать кредиты. Во время карантина предприниматели получают много финансовой и консультативной помощи.Также проблемы могут возникнуть от незнания языка. Но при желании можно найти возможности. Главное — не лениться, и никто не отменял google-переводчик.Мы долгое время занимались бизнесом в родном Киеве, затем прожили три года в Испании, где тоже присматривались к открытию своего дела. Но в Европе открывать бизнес не так перспективно, долго и сложно. В Америке динамика намного выше, а также платежеспособность и покупательская способность населения.













О переезде

О визе Е-2

Данный тип визы позволяет перейти на оформление иммиграционной визы

О требованиях

О бизнесе в США

Я основатель международной юридической компании Shamayev Law и ведущий бизнес-иммиграционный адвокат в США.Помогаю бизнесменам и инвесторам переехать в США с помощью бизнес и инвестиционной иммиграции, имею лицензию на иммиграционное право в 50 штатах США и округе Колумбия. Сейчас представляю интересы клиентов из более чем 30 стран мира, за плечами больше 300 успешных кейсов.Данный тип визы позволяет перейти на оформление иммиграционной визы ЕВ-5 при выполнении всех условий, а это путь к Грин-карте.Но нужно понимать, что сама виза в паспорт отличается от статуса по длительности. Виза — только на въезд, статус — на нахождение. Разным странам визы Е-2 даются на разный срок.Во время кризиса у вас есть возможность перепрофилировать свой бизнес либо открыть направление, которое востребовано сейчас.Важно понимать, что на момент подачи документов эти деньги уже должны быть вложены в компанию. Они не могут просто лежать на счету компании, так как виза не будет соответствовать критерию рискованности вложения.. Деньги могут быть потерянными частично или полностью в случае неудачи бизнеса. Тогда как со счета компании их всегда можно снять.Она появилась с опыта получения виз Е-2.Необходимо документально показать, что деньги были легально заработаны и с них были уплачены налоги.И бизнес должен производить положительное действие на экономику США — рабочие места, высокая прибыльность, уплата налогов и другое.. Он занимался продажей оборудования для салонов красоты. Но понял, что рынок в Казахстане, России и Европе не такой большой, как в США.Как и у любого предпринимателя из постсоветского пространства, его капитал был легален, но в документах это не отражалось.Затем бизнесмен снял небольшой офис в Майами, сделал первые закупки, и мы подали его документы.. Около года он изучал рынок и пробовал различные каналы продаж, куда ушли отложенные средства. И когда деньги уже почти закончились, а нужного канала еще не нашлось, он сделал еще один рывок и рискнул.Такой темп работы здесь стал новой нормой.