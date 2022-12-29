3 исследовательских проекта женщин-ученых Nazarbayev University, о которых нужно знать

Каждый университет в мире старается создавать важные проекты, поддерживать исследования и искать новые предметы изучения. Nazarbayev University — яркий пример прогрессивного учебного заведения, где кипит жизнь.

Некоторые подобные проекты в Nazarbayev University создают женщины-ученые. С ними мы и решили поговорить о том, какие новые источники энергии уже появились, как работают с противораковыми исследованиями и что такое генетическая архитектура казахской популяции.





Гульнур Калимулдина, 34 года, ВКО

Ассистент профессор, Школа инженерии и цифровых наук NU

Меня всегда привлекала наука. Еще со школы я с любовью относилась к занятиям химии и физики. Помню, как в девятом классе я участвовала в республиканском конкурсе научных работ, где я предложила способ изготовления мыла из растений, произрастающих в Восточном Казахстане.

В школьные годы у меня была мечта стать физиком-ядерщиком или космонавтом, поэтому я старалась преуспеть в физике. Но судьба распорядилась по-другому. Когда я поступала в университет, лучшим вузом на тот момент был КБТУ, и по этим специальностям там не обучали, поэтому я решила заниматься инженерией.





Об образовании





Я получила степень бакалавра КБТУ в Алматы. Затем мне посчастливилось, добившись стипендии «Болашак», поступить на магистратуру в Манчестерский университет, который я окончила со степенью магистра наук.

Позже по стипендии японского правительства я проучилась четыре года в Токийском технологическом институте, где получила степени магистра и PhD в области инженерии.

Я выбрала Токийский технологический институт, потому что он один из ведущих технических вузов Японии, альма-матер и место работы нескольких Нобелевских лауреатов, премьер-министров Японии. Вся атмосфера университета пропитана тягой к научным знаниям и открытиям. Я горжусь тем, что смогла получить степень PhD в стенах этого заведения за два с половиной года вместо положенных трех.

Я выражаю благодарность моему профессору-наставнику Жумабаю Бакенову, который наладил партнерские взаимоотношения между нашим Назарбаев университетом и Токийским технологическим институтом. Благодаря ему у многих казахов появилась возможность получить ученые степени в данном вузе, а затем продолжить исследования у себя на Родине.





О работе и проектах





Мечты о будущих высотах в карьере — это процесс в движении. Иначе потерялась бы жажда достижений, которая подстегивает брать до двух-трех научных проектов одновременно. Почивать на лаврах будем на пенсии, а пока нужно работать.

В нашем мире портативных девайсов остро встает вопрос об источниках энергии. Особенно, это касается гибкой и переносной электроники. Возьмите пример смарт часов: неудобно заряжать их каждые два-три дня, бывает и забываешь. Теперь представьте, что часть вашей одежды могла бы преобразовывать механическую энергию ваших движений в электрическую, которой можно было бы питать часы или другой портативный девайс. Это ключевая идея одного из наших проектов.

На сегодня мы уже добились отличных результатов — смогли разработать кусок ткани, которая может питать небольшой калькулятор за счет ее сгибаемости. Результаты были опубликованы в международном журнале с высоким импакт-фактором.

Мне нравится находить решения проблем, за которые еще никто не брался. Научно-исследовательская работа именно в этом и состоит. Чем сложнее проблема, тем больше вызов и мотивация. В то же время конкуренция в науке сегодня высокая. Можете быть уверены, что над идеей, которая вам пришла в голову, уже трудятся десятки ученых по всему миру. Поэтому нужно думать нестандартно, искать решения на стыке дисциплин. Например, в наших проектах трудятся химики, механики и электро-инженеры.





В самом начале карьеры я больше работала в одиночку. На данном этапе своей карьеры все больше приходится работать с командами, организовывать работу.

Под моим началом иногда работает до 10 и более исследователей, но здесь нужно уже думать, как выстроить работу так, чтобы работа не простаивала без меня, как мотивировать команду и сотрудничать с другими лабораториями. Иногда получается выкроить время и для экспериментов — это самая интересная часть процесса.

Проучившись и проработав за границей, начинаешь понимать, насколько серьезно развитые страны инвестируют в науку.

Чтобы успешно с ними конкурировать, Казахстану также необходимо это делать. Нашей стране под силу занять некоторые ниши мировой науки. Я горжусь тем, что вношу вклад в развитие отечественной науки. Публикуясь в международных журналах, сотрудничая с зарубежными учеными, мы помещаем Казахстан на мировую карту научных исследований в определенных областях.

Я взяла за правило привлекать студентов первых и вторых курсов к исследовательской работе. В рамках преподавательской деятельности в нашем университете у меня есть возможность знакомиться со студентами поближе.

Я замечаю усердных ребят, у которых есть жажда к дальнейшему росту. Такие студенты понимают тебя с полуслова, ловят каждое твое наставление. Мы достигаем с ними настоящих результатов — они публикуются в передовых международных журналах. Первые два студента уже уехали получать ученую степень в США и Францию. Опыт исследовательской работы и наличие публикаций в столь юном возрасте сыграли не последнюю роль при зачислении в зарубежные вузы на гранты.

О премиях





Я мечтаю стать международно-признанным ученым в своей сфере. Опубликоваться в Nature.

У меня двое детей дошкольного возраста и мне приходится совмещать научно-исследовательскую деятельность с ролью мамы. Не каждому дано понять, что значит писать докторскую диссертацию, испытывая токсикоз. Хотелось бы чтобы люди относились к работающим мамам с большим пониманием: мы не только работаем так, как и все, но и занимаемся не менее важной работой — готовим будущее поколение. Хочу выразить поддержку всем девушкам, которые думают о карьере ученого: не бойтесь преград, в мире науки для вас есть достойное место. Главное — не сомневаться в себе.

Эллина Мун, 34 года, город — Павлодар

Ассистент профессор, Школа естественных, социальных и гуманитарных наук NU

Я выбрала свой путь еще перед выпускным классом школы. Мечтала всегда получить хорошее образование и научную степень в области биомедицины, но вот выбор именно сферы академии и преподавания случился недавно. Если бы я не была в науке, то скорее всего ушла бы в консалтинг, либо медицину.

Об образовании

Степень бакалавра я получила в КазНУ имени аль-Фараби на кафедре высокомолекулярных соединений. Далее поступила в докторантуру школы Фармации Университета Рэдинга в Великобритании, защитилась. После чего работала в Школе биомедицинского инжиниринга имени Уэлдона Университета Пердью в США в качестве постдока. Мне посчастливилось работать в группах ведущих ученых мира в области фармацевтических и биомедицинских наук, чем и был обусловлен мой выбор.

Весь мой путь меня поддерживают родители. Они всегда рядом, им и старшему поколению нашей семьи я и посвятила свою докторскую диссертацию. Мир химии для меня открыл дядя еще в школе. Далее это были мои научные руководители, которые до сих пор для меня важные ролевые модели. Также меня вдохновляют мои коллеги, с которыми мне посчастливилось работать — каждый из них уникален по-своему, но всех объединяет любовь к науке и знаниям.

О работе и проектах





Покорение вершин в профессии — процесс бесконечный. Вершина одной горы — это подножие следующей. В этом красота и механизм жизни.

Мы разрабатываем различные системы для селективной доставки лекарств, молекул и изучаем их влияние с живыми системами — то, что является до сих пор большим пробелом в биомедицинских технологиях.

На данном этапе мы работаем над прикреплением противоракового лекарства к нашему носителю. Мы подтвердили его прикрепление, теперь планируем в ближайшее время изучить кинетику его высвобождения и обеспечить селективность.

Помимо научных планов, важная задача для нас — помочь талантливым студентам раскрыть их исследовательский и научный потенциал, предоставить для этого всю необходимую поддержку.

В работе мне нравится исследовать, продолжать узнавать новое каждый день, делиться, коллаборировать, вносить частичку себя в область и социум.





Каждый исследователь должен вырасти в самостоятельную научную единицу и в тоже время должен понимать, что почти всегда проект — это командная работа. Тем более в настоящее время, когда большинство проектов мультидисциплинарные. Мы приветствуем независимость, но в то же время воспитываем в наших студентах командный дух, так как работа каждого из них — это вклад в один общий проект.

Наука — это всегда двигатель прогресса. Нам важно популяризовать науку и понимать, что каждое исследование — это вклад в более детальное понимание того или иного явления или объекта. В частности, в сфере фарм и биомедицинских технологий после разработки новых лекарственных молекул важно увеличить биодоступность этих лекарств в организме, уменьшить побочные эффекты, тем самым улучшив состояние и терапию пациентов. Это новая эра фарминдустрии.

Подобные направления относительно новы для нашего общества. Надо рассказывать молодым поколениям о разных научных перспективах для возможности расширить свои горизонты и найти свой научный интерес. И под научным интересом не обязательно стоит академическая среда. Многие научные интересы могут найти себя в индустрии или бизнесе, например. Самое главное — помочь раскрыть потенциал и исследовательский интерес.

О премиях





В 2019 году я стала лауреатом Премии Первого Президента РК в области науки.

Я скорее не мечтаю, а ставлю задачи. Планирую, помимо научных проектов, сделать шифт и в социальные проекты, но это пока еще только идея.

Важно воспитывать осознанное поколение. С этим осознанием придет и понимание важности науки в жизни человечества. Особенно, в Казахстане и среди женщин важно делиться и популяризировать научный опыт и перспективы. Я надеюсь, что здравое, талантливое, равное и открытое общество, стремящееся измениться к лучшему, будет преобладать.

Айнур Акильжанова,45 лет, город — Павлодар

MD, PhD, DMSci, Профессор

Мой путь врача и ученого точно был предопределен. Мои родственники тоже врачи: папа — ветеринарный врач и занимается наукой, а мама — педиатр. Брат стал травматологом.

Об образовании

Я начала с медицинского университета города Семей по специальности «Лечебное дело», закончила врачом-терпавтом, потом кардиологом.

Сначала я занималась клинической наукой в области кардиологии — работала врачом и у меня была клиническая ординатура. Тогда я и защитила кандидатскую диссертацию по кардиологии.

Генетикой я начала заниматься в 2006 году в Нагасаки, Япония. Меня интересовали проекты по раку молочной железы в Семипалатинском регионе. Когда-то там был полигон, наличие которого могло повлиять на получение больших доз радиации.

Определенных высот мы достигли, но я считаю, что каждый день мы учимся чему-нибудь новому. Особенно, важно для тех, кто в медицине, ведь то, что мы изучали еще десять лет назад, уже неактуально. Надо постоянно совершенствоваться. И мечтать о Нобелевской премии, например.

О работе





Моя первая работа, связанная с раком молочной железы, была в Университете Нагасаки. В этом университете находится институт, изучающий влияние радиации на население, которую они получили во время бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Когда я приехала в Казахстан, то продолжила работать в области генетики и налаживала сотрудничество со всеми ведущими центрами мира в области геномной медицины и генетики человека. Мы сотрудничали с университетами в США, Австрии и Бельгии.

В Бельгии, например, мы пошли дальше — там происходит более глубокое изучение нашего предмета. В Колумбийском Университете работают ведущие эпидемиологи, которые также сотрудничают с нами.





Направления наших многочисленных исследований сейчас — создание персонализированной медицины, основанной на геномных данных Казахстана совместно с другими мировыми лабораториями. Наши проекты направлены на изучение геномных вариантов, геномной архитектуры, фона при норме и патологии.

Мы работаем в команде. Сейчас это 12 основных работников, которые прошли обучение. За 10 лет мы полностью создали лаборатории с оснащением и экспертами в нашей области. Они считаются лучшими лабораториями во всей Центральной Азии и РФ.

Я люблю свою работу, мне важно видеть результат, поэтому я могу пойти в лабораторию и не заметить, как прошло время. Я разговариваю с пациентами, обсуждаю дизайн проекты и реализовываю другие идеи.

Важно рассказывать школьникам и студентам о том, чем мы занимаемся. Например, мы организовываем лекции для разных школ и вузов в Казахстане, участвуем в конференциях.

О премиях





Я обладательница следующих наград и достижений — Именная Стипендия Президента РК Н.А. Назарбаева, первая медицинская награда Университета города Нагасаки, грант Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, грант Академии наук Австрии JESH на прохождение стажировки и подготовки проекта «Genetic epidemiology of cardiac disorders in Kazakhstan», почетные Грамоты «Құрмет», нагрудный знак «Денсаулық сақтау ісінің үздігі», нагрудный знак «Ғылымды дамытуға үлес қосқан үшіні».

Я также почетный профессор Медицинского Университета г. Семей и лауреатом Государственной премии «Лучший научный работник».

Мы должны помнить, что еще многое предстоит сделать для достижения целей в науке, где управляют женщины. Но однажды мы будем жить в мире, где девочек поощряют к изучению науки, где женщины получают адекватную поддержку, чтобы совмещать обязанности исследований и материнства, и где ученые оцениваются исключительно по заслугам их открытий и потенциалу их работы.







