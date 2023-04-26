27 апреля состоится церемония награждения E+ Awards Центральная Азия

Именно в этот день станут известны названия проектов, завоевавших золотые, серебряные и бронзовые награды E+ Awards 2023. Гости церемонии и участники премии узнают, кто же стал обладателем Гран-при и какое агентство стало самым эффективным в этом сезоне.





При этом все агентства, занявшие призовые места и вошедшие в шорт-лист, войдут в Рейтинг эффективности — инструмент, который ранжирует агентства и компании в соответствии с эффективностью реализованных ими проектов.





Торжественное мероприятие соберет около 150 признанных профессионалов из области маркетинга и рекламы и включает в себя сессию с судьями из Казахстана, Узбекистана, России «Результаты E+Awards CAR 2023: итоги и перспективы», во время которой члены жюри поделятся своими впечатлениями от конкурса, обсудят уровень кейсов разных стран и их отличия, дадут рекомендации будущим участникам.





Церемонию, которая пройдет в формате гала-ужина, будет сопровождать живое исполнение музыкальной группы и другие сюрпризы от организаторов.







Приобрести билеты на торжественную церемонию награждения, став первыми, кто узнает победителей и какие рекламные кампании смогли достичь максимального эффекта в 2022 году, можно по ссылке

Центрально-Азиатская Рекламная Ассоциация выступила соорганизатором премии на территории Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана и проводит ее совместно с партнерами из Маркетинговой Ассоциации Узбекистана и командой, которая проводила премию Effie Russia на протяжении 8 лет в России.





Участники премии E+ Awards — ведущие бренды, крупнейшие рекламные агентства, признанные эксперты рекламного и коммуникационного рынка, все, кто создает эффективные маркетинговые коммуникации.





Факт награждения премией доказывает значимый вклад маркетинговой и агентской команды в бизнес.

27 апреля, пройдет торжественная церемония награждения E+ Awards Центральная Азия, которая впервые проводится в регионе и вручается за самые эффективные рекламные кампании, маркетинговые и коммуникационные решения.