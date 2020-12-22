26 простых правил жизни помогут сохранить окружающую среду

Необязательно ехать добровольцем на край земли, чтобы помочь спасти планету. Мы любим дальние страны, поддерживаем агротуризм, уважаем работу волонтеров, но забываем, как много можем сделать для защиты окружающей среды, не покидая собственного дома, города, страны.

Как сохранить природу и экологию? Придется начинать с себя — по-другому спасти планету не получится. Вот несколько практических советов, которые помогут сделать жизнь наших детей и внуков чуть-чуть лучше. А там, глядишь, и люди вокруг переймут ваши привычки. До Сингапура еще далеко, но первый шаг уже сделан.





1. Делайте паузы





Оставляя включенной воду, пока чистите зубы, вы расходуете впустую почти 500 литров воды в месяц. К тем, кто любит бриться под «водный аккомпанемент», это тоже относится.









2. Содержите в порядке сантехнику





Текущий кран может «стоить» 20 литров воды в сутки, а плохая изоляция бачка — до 400 литров!





3. Не игнорируйте листовки в отелях





Сколько раз вы видели табличку в ванной своего номера, призывающую дважды подумать о необходимости замены полотенца ради экономии воды. Только представьте, отелям сети Hilton с 2010 года удалось сэкономить столько воды, что хватило бы на 1000 олимпийских бассейнов.





4. Выключайте электронную аппаратуру





Телевизор, DVD-проигрыватель, компьютер даже в спящем режиме тратят энергию. Педантичные немцы подсчитали, что в одной только Германии таким образом за неделю расходуется количество энергии, соответствующее выработке двух электростанций за ту же неделю. Поэтому или будьте внимательнее и не забывайте нажать на кнопку Off, или подключите приборы к розеткам с таймерами, которые сами регулируют подачу электроэнергии.









5. Выдергивайте зарядное устройство из розетки





Большинство зарядок для телефонов, планшетов, фотокамер, электронных игрушек потребляют энергию, даже когда прибор к ним не подключен — в среднем 5 Вт в час, то есть 40 кВт в год.





6. Используйте естественное освещение





Это самый легкий способ экономить электроэнергию. Часто мы сами лишаем себя солнечного света, занавешивая окна слишком плотными шторами, загораживая мебелью или выкрасив стены в цвет, поглощающий свет.





7. Добавьте светильников





Люстры, торшеры, настольные лампы, бра — доказано, что чем больше источников света в доме, тем больше вероятность, что вы будете включать только те светильники, которые вам действительно в эту минуту необходимы.









8. Не экономьте на бытовой технике





Старому холодильнику необходимо вдвое больше электроэнергии, чем современному энергоэффективному. Покупая бытовую технику, обращайте внимание на маркировку: надпись «А++» говорит о том, что прибор потребляет минимум электроэнергии. Регулярно размораживайте холодильник: чем больше льда, тем больше энергии ему нужно.





9. Освойте интернет-банкинг





Оплачивая счета онлайн, вы не только сэкономите время, но и спасете дерево. А если вместо бумажных квитанций, выписок, распечаток станете пользоваться электронными, количество спасенных деревьев будет исчисляться тысячами.





10. Не распечатывайте письма





По оценкам экспертов, в Европе каждый год распечатывается примерно 700 миллиардов ненужных страниц. Старайтесь распечатывать только те документы, которые действительно нужны. Причем по возможности используйте обе стороны листа.









11. Экономьте на упаковке





Получать красиво упакованные подарки любят все. Но в большинстве случаев можно не рвать яростно бумагу, а аккуратно развернуть подарок и использовать упаковку повторно.





12. Посадите дерево





На следующий Новый год купите маленькую елочку в горшке, нарядите, поливайте в течение нескольких месяцев, а весной высадите в саду.





13. Пейте «арабику»





На плантациях растущего в тени аравийского кофейного дерева (сорт кофе «арабика»), согласно исследованиям, живет около 150 видов птиц. Если же кофейные деревья выращиваются на ярком солнце, количество его обитателей сокращается до 20-50 видов. Из-за спроса на дешевый кофе многие производители переключились на выращивание «солнечных» сортов, для чего используют большее количество пестицидов и удобрений. Вы можете защитить птиц, а также снизить использование химикатов, предпочитая «арабику».









14. Раз в неделю будьте вегетарианцем





Для того чтобы получить 500 грамм мяса, необходимо около 10 000 литров воды: в 20 раз больше, чем для производства картофеля того же веса. Кроме того, животные, например, коровы, вырабатывают огромное количество метана — газа № 2 в списке ответственных за парниковый эффект.





15. Покупайте рыбу со знаком MSC-сертификации





Сертификаты MSC дают преимущества рыбакам, которые действуют легально. Сама программа этой сертификации направлена на признание экологически рациональной рыбной ловли.





16. Поддерживайте отечественного производителя





Товары из супермаркета проделали огромный путь, чтобы оказаться к вам поближе. Чтобы сократить выделение углекислого газа всеми грузовиками, кораблями и самолетами, доставившими товар в ваш магазин, покупайте больше местных продуктов. И фермерам заодно поможете.









17. Не разогревайте духовку





Кулинарные книги твердят, что духовку нужно предварительно разогреть. Зачастую это требование можно проигнорировать. Если не собираетесь печь пироги, включайте духовку, когда ставите в нее блюдо. А лишние манипуляции с дверью духового шкафа даже выпечке не на пользу — так что всегда сначала оценивайте степень готовности через стекло.





18. Откажитесь от пластиковых пакетов





В мире используется от 500 миллионов до 1 миллиарда пластиковых пакетов ежегодно. Нет повода не верить исследованиям, в которых утверждается, что мелкие частички полиэтилена, попавшие в океан, уже начинают уничтожать цепочку питания! Отправляясь за покупками, берите с собой холщовую сумку.





19. Не выбрасывайте использованные батарейки





Батарейки содержат различные металлы, среди которых ртуть, свинец, кадмий, никель, медь, цинк, магний и литий. Если мы выбрасываем их вместе с простым мусором, все это попадает в почву. Одна батарейка загрязняет 20 м² земли. Поставьте дома урну для батареек, а когда она наполнится, сдайте их.









20. Утилизируйте технику





В погоне за техническими новинками не забывайте правильно избавляться от устаревших моделей. Если продать старый телефон, например, не удалось, сдайте его в специализированный пункт приема.





21. Покупайте товары из вторсырья





Это экономит и сырье, и энергию, а также сокращает количество мусора на планете. Ищите соответствующий знак на упаковке.





22. Экономьте посуду





На пикниках, например, одноразовая посуда выручает, но все же предпочтительно использовать бумажные, а не пластиковые стаканчики и тарелки. К тому же старайтесь их экономить. Вспомните, как часто вы брали на вечеринке чистый стакан потому, что не знаете, куда поставили свой.









23. Забудьте о машине хотя бы на один день





Весной и летом пешая или велопрогулка особенно приятны и пойдут на пользу и экологии, и вам. Не стоит брать такси или арендовать автомобиль, находясь в новом для себя городе — гуляя, вы узнаете о нем значительно больше, чем если промчитесь по нему на автомобиле.





24. Купите гибридный автомобиль





Благодаря совмещению бензинового и электродвигателя экономится до трети бензина, что скажется положительно также на состоянии вашего кошелька. В мире электромобилей становится все больше.





25. Выбирайте экоотели





В гостиницах Banyan Tree утилизируют пластиковые бутылки, в Soneva Resort на Мальдивах от воды в пластике вообще отказались. В отелях американской цепочки Element и вовсе предлагают гостям заряжать айфоны, крутя педали.









26. Сделайте вклад в разработку биотоплива





Летайте авиакомпаниями Finnair, United Airlines, Lufthansa, Virgin America — которые думают о том, как уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу.

Источник: gq.ru