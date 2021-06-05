25 вдохновляющих цитат от предпринимателей, артистов и мыслителей

«Одни люди мечтают об успехе… В то время как другие встают и тяжело трудятся над его достижением».

Марк Цукерберг

«Если у тебя есть миллионы долларов, это меняет твой образ жизни — те, кто говорит иначе, нагло врут. Мне не нужно работать с точки зрения стандартной жизни, но, знаете, я работаю. Я работаю каждый день и на выходных, и я несколько лет не был в отпуске».

Илон Маск





«Круто нанимать молодых и зеленых. Человек без опыта не понимает, сложна ли задача. Он не говорит: «Это невозможно», а садится искать решение».

Олег Тиньков

«Сегодня все сложно, завтра будет еще сложнее, а послезавтра все будет замечательно. Но большинство из нас умрет завтра вечером».

Джек Ма

«Вы выбираете жизнь, которой живете. Если она вам не нравится, то только вы можете изменить свою жизнь. Потому что никто не собирается этого делать за Вас».

Ким Кийосаки





«Я боюсь стать сытым котом. Джобс говорил: «Оставайтесь голодными». Этот момент хочется не упустить — остаться голодным, когда есть деньги, когда все хорошо. Потому что иначе ты перестаешь быть творческим человеком».

Нурлан Сабуров





«Хорошее или плохое — это только миг в жизни. Духовное богатство человека для меня важнее, чем его профессиональные навыки. Мы пришли в мир, чтобы быть людьми. Не певцами, учителями, а Человеком».

Димаш Кудайберген





«Главное — не упустить шанс. Если тебе дают его, ты должен врываться по полной, идти ва-банк и смотреть, что будет дальше».

Айсултан Сеитов





«Молодость дана не для того, чтобы расправлять крылья, а для того, чтобы летать, делать чуть больше, чем тебе под силу, работать, работать, работать».

Динмухамед Кунаев





«Живем так мало, но все же ухитряемся тратить время на ссоры больше, чем на настоящую жизнь — любовь».

Бауыржан Момышулы





«Достоинство человека определяется тем, каким путем он идет к цели, а не тем, достигнет ли он ее».

Абай Кунанбаев





«Когда человек действительно хочет чего-то, вся Вселенная вступает в сговор, чтобы помочь этому человеку осуществить свою мечту».

Пауло Коэльо

«Путешествия убивают предрассудки, мракобесие и узколобость. Невозможно приобрести широкий, здравый и благожелательный взгляд на людей, если всю жизнь провести в одном маленьком уголке земли».

Марк Твен





«Жить так, как вы хотите — это не эгоизм. Эгоизм — это когда другие должны думать и жить так, как вы хотите».

Оскар Уайльд





«Нужно жить всегда влюбленным во что-нибудь недоступное тебе. Человек становится выше ростом от того, что тянется вверх».

Максим Горький





«Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к переменам».

Чарльз Дарвин





«Самый большой урок в жизни, детка, никогда никого и ничего не бояться».

Фрэнк Синатра





«Вся твоя жизнь на 90 % зависит от тебя самого и лишь на 10 % от обстоятельств, которые на 99 % зависят от тебя».

Эрих Мария Ремарк





«Я твердо верю в удачу, и я заметил: чем больше я работаю, тем я удачливее».

Томас Джефферсон





«Если каждое утро вы будете просыпаться с мыслью о том, что сегодня обязательно произойдет что-то хорошее, так и будет».

Уилл Смит





«Если вы цените то, что у вас есть в жизни, вы всегда будете получать еще больше. Если думать лишь о том, чего у вас нет — вам никогда не будет достаточно».

Опра Уинфри





«Чтобы быть полноценными личностями, нам не обязательно выходить замуж или рожать детей. Мы сами должны определять, что значит для нас фраза «и жили они долго и счастливо».

Дженнифер Энистон





«Когда тебе тяжело, всегда напоминай себе о том, что если ты сдашься, лучше не станет».

Майк Тайсон





«Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть».

Леонардо Ди Каприо

«Проще назвать кого-то психом, чем признать, что тебе страшно отличиться от толпы».

Леди Гага