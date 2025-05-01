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23 апреля на сцене Kazakhstan Marketing Conference 2025 стали известны победители Centras Strategy Challenge
Новости Центральной Азии и мира

25.04.2025

23 апреля на сцене Kazakhstan Marketing Conference 2025 стали известны победители Centras Strategy Challenge

Как студенты взяли стратегию в свои руки

23 апреля на сцене Kazakhstan Marketing Conference 2025 стали известны победители Centras Strategy Challenge — инициативы, призванной навести мосты между отечественным бизнесом и студентами. На пьедестале команды расположились следующим образом:

— первое место с призом один миллион тенге — IITU, TOP ONE

— второе место с призом 500 тысяч тенге — университет Нархоз, Friends

— третье место с призом 200 тысяч тенге — AlmaU, «Неистовая пятерка».


В чем же заключался челлендж?

Перед 26 командами, прошедшими отборочный тур, стояла задача — решить реальную бизнес-проблему. Кейс от Beeline и корпоративного фонда «Жылы Жүрек» представлял собой большую работу по генерации идей и разработке MVP, которые позволят вывести на рынок новые продукты компании и охватить новые сегменты аудитории. В помощь студентам были привлечены международные компании как BCG, KPMG, EY, которые провели мастер-классы, а еще ряд компаний выступили менторами.


Ельдар Абдразаков, основатель группы компаний Centras

Самое ценное, что могут делать зрелые компании, добившиеся успеха, — это делиться своими знаниями и опытом. Именно поэтому мы запустили социальный проект Strategy Challenge. Поскольку это первый год, то он в формате пилота — ограничен восемью университетами. Дальше хотим расширить масштабы, вовлекая другие университеты. Считаю, что эксперимент удался.


Такая связка — университеты и бизнесы — может эффективно работать, и пилотная инициатива Centras это доказала. Образовательная система во всем мире сегодня сильно меняется, на первый план выходит бесшовное взаимодействие академической среды и корпоративной.


Михаил Пасечный, Head of Cloud Solutions Development Department Beeline

Ребята большие молодцы. Мы взяли в проработку несколько инновационных кейсов, с которыми хотим дальше работать. Думаю, в скором времени в Казахстане появятся полноценные проекты по ним. Мы очень гордимся, что у нас есть такие студенты, и обязательно возьмем кого-нибудь к себе на стажировку.


Несмотря на строгий отбор, команды, даже выбывшие в начале, получили ударную дозу экспертности. Лекции по формированию и приоритизации гипотез, аналитике, problem statement & solving, а также мастер-классы по бизнес-презентациям и управлению. Одним словом, в три недели уместилась программа целого MBA.


Маржан Меланич, директор партнерской платформы Kazakhstan Growth Forum

Многие говорят, что Казахстану нужен социальный лифт. Кто-то стоит и ждет, когда этот лифт приедет. Centras придерживается другой позиции — мы не говорим о социальном лифте. Мы его создаем.

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