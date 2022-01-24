22 сервиса, которые облегчат жизнь SMM-специалисту: планеры, аналитика и дизайн

Полезные сервисы для анализа рынка, создания контент-плана и разработки стратегии развития, а также взаимодействия с аудиторией.





Ежегодно компания Head Hunter проводит анализ трудового рынка и по итогам года формирует обзор популярных профессий. В таких рейтингах, профессия SMM-специалиста — одна из самых популярных и высокооплачиваемых.

Работа менеджера по SMM включает в себя анализ рынка, создание контент-плана и разработку стратегии развития, взаимодействие с аудиторией и многое другое. Для более комфортной и быстрой работы сегодня есть множество полезных сервисов. Вот некоторые из них:

Сервисы для аналитики и работы с клиентами









Не секрет, что для достижения успеха в продвижении социальных сетей важно регулярно проводить грамотный анализ.

Popsters помогает сравнить и проанализировать эффективность публикаций любого аккаунта. Благодаря инструментам сервиса можно оценить популярность постов, сравнить показатели эффективности, составить быстрые отчеты. Сервис работает для 12 социальных сетей в одном окне.

Простой и удобный сервис для анализа страниц в девяти социальных сетях. Здесь доступны функции анализа конкурентов, обзора аудитории, эффективности контента, а также персональные рекомендации, основанные на статистике ваших страниц. Также доступна возможность восстановить данные до двух лет назад по статистике страницы.

Сайт для поиска ключевых слов от «Яндекса». Анализирует оценки пользовательского интереса к конкретным тематикам, подбирает ключевые слова для рекламодателей. Отлично подойдет для написания контента для рекламы, чтобы вывести сайт в топы.

SendPulse — помогает установить чат-боты для Telegram, WhatsApp, Facebook и ВКонтакте. У вас будет доступ к контактам, историям сделок и групповой работе в системе. На сайте есть конструктор писем и лендингов, а также готовые шаблоны, чтобы создавать эффективные рассылки за считанное время.

Сервис для подборки качественных инфлюенсеров. Также позволяет проанализировать профиль блогера, у которого вы хотите приобрести рекламу, проверить аккаунт на наличие накруток и оценить потенциальную выгоду от рекламы.

Сервисы для планирования контента и автопостинга









Планировщики и программы отложенного постинга — удобный инструмент, когда нужно следить за множеством публикаций в нескольких социальных сетях. Достаточно загрузить заранее подготовленный пост в сервис, выбрать время публикации и необходимые социальные сети.

Современный и удобный онлайн-сервис отложенного постинга. Есть несколько преимуществ: неограниченное количество аккаунтов, редактор изображений, публикации и удаление по расписанию, защита данных. Работает в популярных социальных сетях: Instagram, Facebook, Twitter, Telegram и других.

Сервис для комплексной работы с социальными сетями. Один из самых популярных сервисов, который предоставляет статистику, мониторинг комментариев и автопостинг. Можно даже установить KPI для каждого аккаунта и отслеживать прогресс в реальном времени.

Сервисы для проведения конкурсов









Один из самых популярных и простых способов привлечь новых подписчиков — проведение конкурса. Без сервисов-помощников тут не обойтись, особенно если условия конкурса сложные.

Удобный и простой интерфейс, в котором могут разобраться даже новички. Также доступны функции проверки репостов, обработки всех комментариев, кроме комментариев владельца, настройки параметров розыгрыша и другое. Еще один плюс — сервис бесплатный.

Генератор случайных чисел удобен для конкурсов, где необходимо выбрать победителя случайным образом. Числа рандомно выбираются по одному, при этом можно указать диапазон или задать список определенных чисел.

Сервисы для создания ярких stories





Функция Instagram Stories была запущена в 2016 году. Сегодня это одна из самых важных категорий для продвижения страницы.

Fonts-online

Сервис, где вы сможете найти шрифт на любой вкус. Здесь десятки различных категорий: декоративные, винтажные, дизайнерские и другие. Из плюсов: удобный и понятный интерфейс, обширная система поиска.

На сайте можно найти идеи для оформления. Есть готовые шаблоны, надстройки, пресеты, наборы для ретуширования и кисти, шрифты, графика от иллюстраций до иконок, фотографии, инфографика, текстуры и другое. Еще есть обучающие туториалы и подкасты по дизайну.

Materialpalette

Сайт помогает подобрать идеальную палитру цветов для stories. Нужно выбрать несколько активных цветов, а сервис самостоятельно составит композицию.

Приложение, где вы сможете найти готовые шаблоны. На выбор более 1000 вариантов оформления. Еще здесь можно создать обложки для highlights. Есть функция публикации контента из приложения, редактор изображений, настройки быстрого доступа.

Подходит для создания анимированных stories. Тут можно создать слайд-шоу из фотографий и видео, добавить эффекты, переходы, текст. Есть специальная коллекция анимированных шаблонов.

Сервисы для генерации идей





Контент-план — это план по продвижению странички и календарь публикаций. Помочь в его создании помогут следующие сервисы:

Planoly — платформа, которая поможет составить контент-план для вашего профиля. Имеет официальное партнерство с Instagram. С помощью Planoly вы сможете оформлять текст для постов, подбирать хэштеги, создавать различные черновики и работать над одним аккаунтом с целой командой.

Здесь есть готовые стратегии по развитию бренда в любой сфере. Необходимо написать в поиск ключевое слово, после чего выйдет множество вариантов.

Title-generator

70 идей для создания контента, множество тем для публикаций из любой сферы. Можно найти продающие заголовки, темы для рассылки по электронной почте и многое другое.

Answerthepublic

Сайт поможет в поиске нужд целевой аудитории для успешного запуска новой рекламной кампании.

Удобный сервис для создания контент-плана. Помогает в эффективном решении и планировании рабочих задач. Напоминает виртуальную доску со стикерами и списками. Можно добавить информацию о публикациях, стадиях подготовки и времени выпуска контента.

Бонус — сервисы для создания текстов:

Веб-сайт, который поможет грамотно отредактировать текст. Укажет, что и как изменить, чтобы текст стал более чистым и читаемым.

Проверка пунктуации на основе искусственного интеллекта. Исправит грамматику и стилистику текста.

Поможет проверить текст на уникальность, если вы пишите о чем-то достаточно известном. Пригодится копирайтерам для составления грамотного текста без повторений и плагиата.