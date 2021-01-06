22 решения, которые помогут спасти планету в 2021 году

Каждый из нас может внести свою лепту в спасение планеты: от разумного потребления до перехода на возобновляемые источники энергии. Рассказываем, какие решения помогут нам сделать мир лучше в 2021 году.







Как сделать шопинг экологичнее





1. Покупайте секонд-хенд

Если вы давно думали стать адептом секонд-хенда, то сейчас самое время. Выбор огромен: от ноунейм-свитеров в духе принцессы Дианы до винтажного Jean Paul Gaultier, как у Беллы Хадид. Покупая такие вещи, вы не только способствуете сокращению объемов мусора, но и делаете свой гардероб уникальным.





2. Арендуйте, а не покупайте





В 2020 году большинство свадеб и праздничных мероприятий пришлось отложить на неопределенный срок, но с появлением вакцин мы можем надеяться на возвращение в нашу жизнь вечеринок. Вместо того чтобы покупать наряд, который вы наденете один или два раза, возможно, стоит взять его в аренду.





3. Выбирайте вещи из органического хлопка

Выбор в пользу органического хлопка — простое решение, которое может принять каждый. Производство такого сырья выигрывает по всем пунктам: оно затрачивает на 91 процент меньше воды из пресных источников по сравнению с обычным хлопком, не требует использования вредных химикатов и оставляет меньший углеродный след.





4. Не забывайте про экофрендли-деним

На производство одной пары джинсов уходит больше воды, чем на любой другой предмет вашего гардероба. Обратите внимание на бренды, которые используют менее водозатратные технологии, или, что еще лучше, покупайте винтажный деним.





5. Покупайте одежду из экологичной вискозы

Почти 50 процентов вискозы по-прежнему производится без учета принципов устойчивого развития: сырье для нее добывается из вымирающих лесных массивов. К счастью, у некоммерческой организации Canopy есть целый список брендов, с которыми она сотрудничает, чья цель — сделать цепочку поставок этого материала экологичнее.





6. Узнавайте, кто стоит за производством

Работники фабрик по всему миру в значительной степени пострадали от коронакризиса, поэтому сейчас особенно важно узнавать у брендов, кто производит их одежду, в каких условиях приходится трудиться их сотрудникам, какую оплату они получают.





7. Правильно ухаживайте за вещами

Чтобы вещи прослужили как можно дольше, не стирайте их слишком часто. Так вы сможете снизить негативное влияние на окружающую среду. Еще один осмысленный шаг: отдавать вещи с дефектами в ремонт, а не выбрасывать их.





8. Избегайте гринвошинга

Тема устойчивого развития становится глобальным трендом, однако далеко не все бренды выполняют данные обещания и придерживаются экологичных практик. Повлиять на них можем мы, покупатели. Внимательно изучайте, какие компании поддерживают это движение не словом, а делом.





9. Разбирайте гардероб грамотно

Около 85 процентов изделий из текстиля заканчивают свою жизнь на свалке, поэтому, когда вы в следующий раз решите избавиться от надоевшей одежды, делайте это с умом. Попробуйте выставить вещи на продажу, тем самым подарив им второй шанс, или отдайте их в благотворительные организации.





Как сделать уход за собой экологичнее





10. Выбирайте cruelty-free-бренды

Чтобы убедиться в том, что ваша любимая косметика не тестировалась на животных, внимательно читайте аннотацию на упаковке и уточняйте у брендов список используемых ингредиентов.





11. Перейдите на экофрендли-дезодоранты

Хотя многие из нас не могут обойтись совсем без дезодоранта, отказ от традиционных аэрозолей с газами-пропеллентами в составе — шаг в сторону экологичного ухода за собой. Дезодоранты без запаха также станут отличной опцией, так как в них не содержится летучих органических веществ (VOC), которые способствуют загрязнению воздуха.





12. Задумайтесь об упаковке

Всем нам стоит сократить количество бьюти-средств в одноразовой упаковке: по данным Euromonitor, ежегодно в мире производится 151 миллиард единиц тары. Сделайте выбор в пользу твердых шампуней и мыла, чтобы сократить количество пластиковой упаковки, а также обратите внимание на рефилы. В прочих случаях выбирайте бренды, которые используют переработанную тару (например, REN) или принимают пустые баночки на переработку (Kiehl’s and M.A.C).





13. Попробуйте косметику на безводной основе

Основу многих косметических средств составляет вода, поэтому выбор в пользу альтернативных продуктов послужит во благо природы. Так вы сократите не только количество потребляемых водных ресурсов, но и мусора: как правило, средства на водной основе менее эффективны, и их расход в разы больше.





Как вести экологичный образ жизни





14. Поддерживайте восстановительное сельское хозяйство

То, каким способом выращиваются продукты питания, также оказывает существенное воздействие на природную среду: сельское хозяйство значительно усугубляет связанные с экологией проблемы. Изменить ситуацию можно, поддерживая фермеров, которые используют в своей деятельности восстановительные практики. Один из аргументов в пользу такого подхода: здоровая почва способна поглощать углекислый газ из атмосферы.





15. Сократите количество мусора





Первоочередную роль в загрязнении планеты играют пищевые отходы. В идеале любые остатки еды стоит перерабатывать в компост.





16. Сократите количество авиаперелетов

Во время пандемии многим из нас пришлось забыть об авиаперелетах, но вот вам совет на будущее: чем реже вы будете пользоваться воздушным транспортом, тем лучше для планеты. По возможности выбирайте путешествия на поезде.





17. Пользуйтесь общественным транспортом

Учитывая, что автомобили — одна из главных причин глобального потепления, переход на общественный транспорт можно считать чуть ли не самой важной экоинициативой. Если вы морально не готовы к автобусам и метро, пользуйтесь каршерингом.





18. Присмотритесь к электрокарам

Тем, кто по каким-то причинам не хочет отказываться от машины, стоит задуматься о покупке электрокара — такой шаг в значительной степени сократит ваш углеродный след. Согласно одному из исследований, объем выбросов от одного электрокара за весь срок его службы на 70 процентов меньше, чем от обычного автомобиля.





19. Переходите на возобновляемые источники энергии

Отказ от ископаемого топлива в значительной степени снижает количество выбросов углекислого газа, поэтому переход на возобновляемые источники энергии крайне важен для экологии. Ищите компании, которые предлагают «зеленые» тарифы на электроэнергию, и узнайте, насколько реально для вас использование солнечных батарей.





20. Используйте меньше горячей воды

Активное использование горячего водоснабжения приводит к выбросам CO 2 в объеме 875 килограммов на семью ежегодно, потому любителям горячих ванн стоит пересмотреть свои привычки. Начните с малого: не проводите слишком много времени в душе, стирайте вещи при температуре 30 градусов и используйте посудомоечную машину лишь в том случае, если она заполняется целиком.





Как стать экоактивистом





21. Занимайтесь самообразованием

Вы сможете внести весомый вклад в борьбу с климатическим кризисом, даже если просто будете изучать как можно больше информации по теме. Читайте новости и книги, смотрите документальные фильмы. Все это поможет принимать осознанные решения и делиться полезными знаниями с окружающими.





22. Сажайте деревья

Деревья играют ключевую роль в сокращении объема CO 2 в атмосфере, поэтому, сажая очередное зеленое растение, вы способствуете сокращению вредных выбросов.









Источник: www.vogue.ru