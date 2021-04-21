22 новых сериала, которые вы будете смотреть в этом году

Рассказываем о главных российских и зарубежных сериалах этого года.





«Ванда/Вижн»





И теперь новый этап Marvel стартует с «Ванды/Вижна». Ванда Максимофф (Элизабет Олсен) переезжает в идеальный пригород в духе «Шоу Трумана» со своим погибшим супругом Вижном (Пол Беттани). Как он воскрес? Почему все выглядят как герои наивного ситкома с закадровым смехом? Создатели обещают дать ответы на эти вопросы. Предполагается, что события «Ванды/Вижна» будут тесно связаны с грядущим фильмом «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия», в котором Алая Ведьма также сыграет важную роль.





«Супермен и Лоис»





На этот раз фанатов ждет практически семейная драма про Супермена/Кларка Кента и его супругу Лоис Лейн. Пока первый в красно-синем костюме рассекает небо над Метрополисом, вторая пишет резонансные статьи. Впрочем, их рабочие дела выглядят пустяками на фоне воспитания детей. Супермена и Лоис сыграют Тайлер Хэклин и Битси Таллок, уже исполнившие эти же роли в масштабных кроссоверах телевселенной DC, которые охватывали «Стрелу», «Флэша» и другие сериалы.





«Сокол и Зимний Солдат»





Сэм Уилсон ( Энтони Маки) получил от Капитана Америка завет нести его щит и имя, а Баки Барнс (Себастиан Стэн) еще не совсем адаптировался к современному миру. Действие происходит после событий «Мстители: Финал», других подробностей пока нет. Известно, что в сериале появятся террорист барон Земо (Даниэль Брюль) и агент Шэрон Картер (Эмили ВанКэмп), принимавшие участие в «Противостоянии». Бюджет шести эпизодов составил 150 млн долларов — нестыдная сумма даже для кинотеатрального блокбастера.





«Локи»





Том Хиддлстон возвращается к роли антигероя Локи, который вроде бы погиб в последних частях «Мстителей», но все-таки остался жив. Сюжет остается загадкой, известно лишь, что там будут перемещения во времени. По слухам, новый сериал будет связан с грядущим фильмом Сюжет остается загадкой, известно лишь, что там будут перемещения во времени. По слухам, новый сериал будет связан с грядущим фильмом Тайки Вайтити «Тор: Любовь и гром». Кроме Хиддлстона в сериале снялись Оуэн Уилсон, Гугу Эмбата-Ро, Софи Ди Мартино и Ричард Э. Грант





«Соколиный Глаз»





Он тренирует преемницу — дочь миллионера Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд), которая с детства увлекается стрельбой из лука, поэтому может заменить стареющего супергероя. В сериале появятся новички киновселенной — например, Флоренс Пью, преемница Скарлетт Йоханссон на посту шпионки с русскими корнями.





«Вампиры средней полосы»





Действие происходит в Смоленске, где живут вампиры, которые в целях конспирации стараются не убивать людей. Их существование оказывается под угрозой, когда в лесу находят обескровленных юношей. Лидера вампирской семьи в пилотной серии сыграл Юрий Стоянов, а в полноценном сезоне эта роль перешла к Михаилу Ефремову. После недавних событий сериал пересняли, заменив Ефремова обратно на Стоянова.





«Чикатило»





В центре внимания — двойная жизнь Чикатило, который совершал жестокие убийства, но выглядел добропорядочным членом общества. Долгое время его преступления не могли объединить в одно дело, поскольку милиция ранее не сталкивалась с подобными маньяками. Чтобы поймать преступника, пришлось разработать новые методы расследования и помимо следователей и сотрудников милиции задействовать дружинников и психиатров. Сценаристами сериала стали Сергей Волков и Алексей Гравицкий, ранее работавшие над фильмами Андреасяна «Непрощенный» и «Землетрясение».





«Полет»





Он разбился, а все пассажиры погибли. Теперь героям придется переосмыслить свою жизнь, и некоторые из них радикально меняются: спортсмен начинает пить, интеллигент раскрепощается, а неприятный тип становится добрым и отзывчивым. В сериале Петра Тодоровского снялись Юлия Хлынина, Оксана Акиньшина, Никита Ефремов, Михаил Ефремов, Павел Табаков, Виктория Толстоганова и другие российские звезды. В 2020 году «Полет» стал триумфатором фестиваля Serial Killer, на котором показывают европейские сериалы с хитовым потенциалом.





«Воскресенский»





Тела он читает как открытую книгу: анализируя радужку глаз, органы и проводя анализы, Воскресенский узнает о погибшем все необходимое. И, разумеется, у гениального профессора ужасный характер. Но полиция города все равно вынуждена обращаться к нему за помощью, ведь лучшего хирурга им не найти. Ждем сильный ретродетектив с викторианским флером в духе «Шерлока Холмса» Гая Ричи или недавнего «Дуэлянта».





«Джетлаг», 1-й сезон





Девушка оказывается в Берлине, где знакомится с гениальным режиссером и становится соавтором сценария к его новому фильму. А парень прилетает в Таиланд и понимает, что все еще скучает по девушке и хочет восстановить отношения. «Джетлаг» выйдет в формате полнометражного фильма и шестисерийного сериала, режиссер проекта — Михаил Идов, недавно дебютировавший с «Юмористом». Сценарий написан в соавторстве с Лили Идовой. Ранее супруги работали вместе над сериалами «Лондонград» и «Оптимисты»





«Я не шучу»





Жизненные неурядицы она превращает в уморительные номера для выступлений. Главную героиню сыграла Елена Новикова, победительница «Открытого микрофона» на ТНТ, она же участвовала в создании сценария вместе с автором Еленой Красильниковой. Продюсеры «Я не шучу» — Сергей Светлаков и Александр Незлобин.





«Спойлер»





Сериал посвящен выборам в российской провинции, где губернатор Корецкий (Алексей Гуськов) соревнуется с липовым кандидатом (Максим Матвеев), который должен перетянуть внимание избирателей от настоящих конкурентов. В «Спойлере» снялись Светлана Ходченкова, Артем Михалков, Юлия Снигирь, Сергей Газаров и Олег Меньшиков.





«Ноль»





Главный герой — бывший следователь, который отсидел несколько лет из-за обвинения в коррупции. Жизнь после срока начинается с задания от влиятельного сокамерника: он просит расследовать убийство его сына, которое произошло 20 лет назад.





«Молодой Скала»





«Молодой Скала» охватит период от взросления в крепкой и счастливой семье и знакомства с бойцами до игры в футбол в Университете Майами. Главного героя в разные возрастные периоды сыграют сразу три актера — Адриан Гру, Брэдли Констант и Ули Латукефу . Сам Джонсон выступил в качестве продюсера.





«Подземная железная дорога»





Книга в жанре альтернативной истории рассказывала историю тайной системы XIX века под названием Подземная железная дорога. Это была сеть безопасных маршрутов для беглых рабов, которую организовали аболиционисты, чтобы вывозить тех с Юга на Север. Но в романе Уайтхеда и сериале Дженкинса железная дорога — это не просто метафора, а настоящие тоннели и рельсы, по которым ходят поезда. Главные роли достались Аарону Пьеру, Джоэлу Эдгертону и Эмбер Грэй.





«Девять идеальных незнакомцев»





Богатые снова плачут — на этот раз в стенах идеального элитного пансионата, в котором все пытаются жить по правилам ЗОЖ. Все серии снял комедийный режиссер Джонатан Левин («Та еще парочка», «Жизнь прекрасна»). Главные роли исполнят Николь Кидман, Мелисса Маккарти, Майкл Шеннон, Люк Эванс, Бобби Каннавале, Самара Уивинг, Грэйс Ван Паттен и другие.





«Основание»





Действие разворачивается в далеком будущем, когда люди расселились за пределами Земли. Однако Галактическая империя грозит рухнуть, согласно расчетам ученого Гэри Селдона. Он создает организацию «Основание», призванную восстановить человеческую цивилизацию после грядущих потрясений. Главные роли достались Джареду Харрису, Кассиану Билтону, Ли Пейсу и Лауре Бирн, а продюсером масштабного сериала стал Дэвид С. Гойер.





«Море спокойствия»





Земля страдает от нехватки воды и пищи, поскольку большая ее часть превратилась в пустыню. Группа путешественников отправляется на Луну за предметом, который может определить судьбу человечества. Главные роли исполнили Кон Ю («Поезд в Пусан»), Пэ Ду-на («Облачный атлас», «Сочувствие господину Месть») и Ли Джун («Каптони»).





«Ведьмак», 2-й сезон





Экранизация популярного фэнтези-цикла Анджея Сапковского стала одним из самых громких сериалов 2019-го. Во втором сезоне Геральт и Цири отправятся в Каэр Морхен, легендарную крепость ведьмаков.





«Друзья», реюнион





Спецэпизод, в котором старые друзья вновь встретятся, должен был выйти к открытию стриминга HBO Max, но из-за пандемии передвинулся на 2021-й.





«Рассказ служанки», 4-й сезон





Феминистская антиутопия также стала жертвой коронавирусных переносов. В новом сезоне должен состояться режиссерский дебют Элизабет Мосс.





«Сплетница»





Сиквел и одновременно мягкий перезапуск популярного подросткового сериала. Мы познакомимся с новой группой манхэттенских школьников, а действие происходит через несколько лет после событий финала оригинальной «Сплетницы» (так что знакомые герои могут появиться в новом шоу). На этот раз шоураннеры обещают более раскованное зрелище для тех, кто постарше.





Источник: www.kinopoisk.ru