22 новых сериала, которые вы будете смотреть в этом году

Рассказываем о главных российских и зарубежных сериалах этого года.
«Ванда/Вижн»
«Супермен и Лоис»
«Сокол и Зимний Солдат»
«Локи»
«Соколиный Глаз»
«Вампиры средней полосы»
«Чикатило»
«Полет»
«Воскресенский»
«Джетлаг», 1-й сезон
«Я не шучу»
«Спойлер»
«Ноль»
«Молодой Скала»
«Подземная железная дорога»
«Девять идеальных незнакомцев»
«Основание»
«Море спокойствия»
«Ведьмак», 2-й сезон
Экранизация популярного фэнтези-цикла Анджея Сапковского стала одним из самых громких сериалов 2019-го. Во втором сезоне Геральт и Цири отправятся в Каэр Морхен, легендарную крепость ведьмаков.
«Друзья», реюнион
Спецэпизод, в котором старые друзья вновь встретятся, должен был выйти к открытию стриминга HBO Max, но из-за пандемии передвинулся на 2021-й.
«Рассказ служанки», 4-й сезон
Феминистская антиутопия также стала жертвой коронавирусных переносов. В новом сезоне должен состояться режиссерский дебют Элизабет Мосс.
«Сплетница»
Сиквел и одновременно мягкий перезапуск популярного подросткового сериала. Мы познакомимся с новой группой манхэттенских школьников, а действие происходит через несколько лет после событий финала оригинальной «Сплетницы» (так что знакомые герои могут появиться в новом шоу). На этот раз шоураннеры обещают более раскованное зрелище для тех, кто постарше.
Источник: www.kinopoisk.ru