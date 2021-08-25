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21-летний парень из Уральска победил на чемпионате мира по битбоксу
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Сегодня в 09:48

21-летний парень из Уральска победил на чемпионате мира по битбоксу

21-летний Эльдар Габдуллин из Уральска стал чемпионом мира по битбоксу в США.
Все три этапа чемпионата мира проходили в онлайн-режиме. Из-за проблем с интернетом Эльдару пришлось несколько раз в финале перезаписывать свое выступление. Но это не помешало ему стать победителем.

За первое место ему вручили денежный приз в размере 500 долларов и возможность судить участников на следующих чемпионатах.

Сейчас Эльдар учится в Уральске на преподавателя английского языка, параллельно преподает в учебном центре.

Источник: tengrinews.kz

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