21-летний парень из Уральска победил на чемпионате мира по битбоксу

Все три этапа чемпионата мира проходили в онлайн-режиме. Из-за проблем с интернетом Эльдару пришлось несколько раз в финале перезаписывать свое выступление. Но это не помешало ему стать победителем.



За первое место ему вручили денежный приз в размере 500 долларов и возможность судить участников на следующих чемпионатах.





Сейчас Эльдар учится в Уральске на преподавателя английского языка, параллельно преподает в учебном центре.





21-летний Эльдар Габдуллин из Уральска стал чемпионом мира по битбоксу в США.