20 удивительных фотографий столицы на новый Canon EOS R6 от Дархана Жагипарова

Столица Казахстана — город-мечта для фотографов, где есть огромное количество интересных и разнообразных локаций. Поэтому мы вместе с Canon и фотографом Дарханом Жагипаровым решили запечатлеть Нур-Султан во всем его великолепии. А столичные артисты балета помогли нам взглянуть на культурную столицу в новых ракурсах. Кстати, все фотографии сделаны на новый Canon EOS R6. Смотрите как это было и читайте отзыв о камере.





























Айдана Сагимбай, артистка балета































Гумар Султанбек, артист балета



















Ирина Цой, балерина



Дархан Жагипаров, фотограф

Я безумно люблю нашу столицу, и в особенности наблюдать за ее жизнью через объектив фотоаппарата. Съемка приносит мне удовольствие, потому что я наслаждаюсь архитектурой города, мне нравится геометрия и линии, игра света и тени. Возможно, это потому, что я перфекционист и люблю, когда все четко. Еще в последнее время мне нравится снимать портреты и показывать красоту людей, потому что в каждом человеке есть что-то прекрасное.

Первая интересная локация в столице, которая приходит в голову — это территория международной выставки EXPO. Я уже много раз здесь снимал, но у меня каждый раз получается сделать уникальные снимки. Но чтобы на привычной локации выдать что-то новое, мне нужно вдохновение. Тут все имеет значение и должны сойтись: настроение, погода и другие важные факторы.

Этот фотопроект я снимал на Canon EOS R6. А в кадре была наша любимая столица и артисты балета, которые помогли мне раскрыть красоту города, его линии, дух и настроение. У меня получилось запечатлеть ребят в движении, потому что у камеры нереально быстрый автофокус. Удобно, что Canon EOS R6 всегда фокусируется на глазах.

У фотоаппарата есть несколько режимов съемки: низкоскоростная, высокоскоростная и высокоскоростная плюс. Это позволяет не переживать, что ты не успеешь поймать эффектный кадр. А также можно легко делать gif’ки, так как Canon EOS R6 делает снимки каждую миллисекунду.

Когда меняешь объективы, в матрицу может залететь пыль, но у Canon EOS R6 есть такая фишка, как шторка, защищающая матрицу от грязи и пыли. Помимо этого мне понравилась стабилизация на видео, можно не волноваться, что руки трясутся. Это очень важная и полезная функция.

Батарейка настолько мощная, что я даже не следил за ней, а просто снимал и снимал.

Я рекомендую Canon EOS R6, и уже одна из моих учениц приобрела такую. Камера удобная, комфортно лежит на руке, есть поворотный экран, который позволяет делать интересные снимки. Раньше для этого нужно было ложиться на асфальт, на землю, а сейчас я просто разворачиваю экран к себе и фотографирую. Я кайфую от этой камеры.







