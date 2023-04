20 танцоров из Центральной Азии, которые добились мирового успеха

Для каждого танец имеет свое значение. Для одного — искусство, для другого — спорт. В материале же мы собрали 20 талантливых представителей, которые выступают на международных фестивалях.







Казахстан

Амир Закиров, @amir_pdvl_predatorz

Амир — брейк-данс танцор, входит в рейтинг Forbes 30 Under 30.

В 2020 году Закиров победил на конкурсе Legits Blast в Праге. А в 2023 он стал победителем турнира по брейкдансу Breaking for Gold в Японии.





Бауржан Сейфуллин, @bauka_seifullin

Бауржан Сейфуллин — многократный чемпион по современным танцам в странах СНГ и Европы. Посетил более ста мастер-классов от зарубежных танцоров.

Исполнительный директор по брейкингу АФСТ РК.





Владислав Ким, @_vladkim

Владислав Ким родом из Караганды, танцует с юношества. Состоял в танцевальном коллективе Royal Team, который неоднократно становился победителем чемпионатов, фестивалей и конкурсов по всему миру.





Мадина Бейсекеева, @iam.madiina

Мадина Бейсекеева — профессиональный хореограф. Проживает в Лос-Анджелесе.

Побеждала во многих международных чемпионатах, в том числе BattleZone SmackandWaack, StreetStar.





Николай Черников, @killakolya

Николай Черников — финалист самого престижного чемпионата мира Red Bull BC One World Final 2019. Он также победитель множества международных соревнований: Puma Breakdance Session 2014, Red Bull BC One Eastern-European Final 2015, South-West Sweet Sixteen 2016, Style is Power 2016, Breakapolly 2016.





Даурен Айжариков — танцор стиля поппинг и локинг. Представлял Казахстан на многих международных чемпионатах: Juste Debout France, R16 Korea Seoul, Keep on Dancing China, Back to the style Italy, Pisa, Pay the cost to be the Boss France, Paris.





Елеу Касымов, @eleu.fb

У Елеу за плечами опыт в танцах более 14 лет. Он победитель таких соревнований, как F3 money maker 2011, ISDS 2012, SK Flow 2017, Do not relax vol 2 и множества других.





Богдан Берлов, @bogdan_berlov

Известный танцор и хореограф из Казахстана. Помимо это работает бренд амбассадором крупных компаний.





Дмитрий Щебет, @shebet_dmitrii

Дмитрий Щебет — танцор, победитель третьего сезона шоу «Танцы» на ТНТ. Родом из города Риддер.

Вместе с танцевальным коллективом Apache CREW занял первое место на престижном фестивале ЛКС «Лучшая команда страны».





Алмас Уромбаев, @almas_urombayev

Алмас Уромбаев — танцор направления поппинг. Родом из Аркалыка. В 2014 году представлял Казахстан на чемпионате Hip-Hop International в Лас-Вегасе. Побеждал в десятках международных чемпионатов по всему миру.

Кыргызстан





Жан Воинов, @jan_voinov

Известный танцор в стиле паппинг и локинг. Он чемпион и участник многих международных соревнований: International Street Dance Session, World Of Dance San Diego, Porto World Battel.





Тилан Садырбаев, @tilan_sadyrbaev

Тилан участвовал в проектах «Танцы» на ТНТ и America’s got Talent. Развивается в режиссуре.





Алибек Чолпонбаев, @volume999

Алибек занял первое место в международном турнире по спортивным бальным танцам Black&White — 2018.





Атай Омурзаков — танцор, хореограф. Стал известным после участия в Чешско-Словацком конкурсе талантов.

Помимо этого, участвовал во множество других международных проектах.





Омар и Эмир Асанбековы, @omaematwins

Братья-близнецы из Кыргызстана Омар и Эмир Асанбековы дошли до полуфинала Чемпионата мира по современным танцам Fusion Concept Festival в Париже в сентябре 2022 года.





Солто Эсенгулов — актер, танцор, артист и street-перформер. Участвовал в американском шоу талантов America’s got Talent.

Узбекистан

Диёр Юлдашев — танцор в стиле хип-хоп и поппинг. Он занимал первые места на многих международных чемпионатах, в том числе: International Street Dance Sessio, Got On Flavor 2014 Top Rock Seven2Smoke, FillU Battle Hip-Hop 1*1, StageKillazTour All Styles.





Жамшид Шукуров

Жамшид Шукуров родом из Ташкента. Занимается танцами с 2012 года. Жамшид — чемпион Red Bull BC One Узбекистан. Представлял страну на крупных чемпионатах: Red Bull BC One, R16.





Сергей Злотников, @zlotnikovsergey

Сергей — первый танцор, который открыл танцевальную школу хип-хопа в Узбекистане еще в 2007 году.

Он снимался в видеоклипах мировых артистов, принимал участие в Dance Style Battle, международном конкурсе современной хореографии и спортивной пластики.