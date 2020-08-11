Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/29b/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/29ba78dd17d75a951ba6876998144fa2.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
20-sovetov-ot-predprinimateley-o-tom-kak-vesti-biznes-v-krizis
20 советов от предпринимателей о том, как вести бизнес в кризис
205
/
/

09.08.2020

20 советов от предпринимателей о том, как вести бизнес в кризис

Последние месяцы Dengi Media узнает у предпринимателей о том, как они выживают в кризис. Вот 20 советов от реальных людей дела.


1. Ввести почасовую оплату труда плюс небольшой процент от продаж. При этом определить порог минимума, меньше которого зарплаты точно не будет.


Дана Канапина, основатель кондитерской La Creme

399a51b8b8269ae14c2c988311562a52.jpg

2. Разработать правильную мотивационную систему для сотрудников: взять какой-то KPI, конкретные показатели, за которые вы готовы платить сотрудникам. Важно сесть и расписать все критерии. Например, одним из критериев могут стать отзывы.

3. Вести прозрачный бизнес и прозрачную аналитику, что позволит ежедневно отслеживать, что происходит с бизнесом. Это позволит прогнозировать, стратегически планировать дальнейшие действия и принимать решения, основываясь на реальных аналитических данных.

Евгений Афонин, учредитель пиццерии WOW PIZZA

20181215-WED_4227.jpg

4. Дружить с конкурентами, увеличивать не долю рынка, а сам рынок.


Анна Яковлева, совладелица и генеральный директор Actual Optic

WhatsApp Image 2020-07-25 at 14.21.59.jpeg

5. Работать над сервисом. Мы пришли к тому, что сервис и атмосфера для людей важнее, чем продукт.


Вячеслав Жемчугов, сооснователь кафе «Точка»

3interview0311.jpg

6. Расширять линейку услуг и искать новую целевую аудиторию. В нынешней ситуации не стоит недооценивать онлайн-формат, а к офлайн всегда можно вернуться.


Наталья Манылова, идейный вдохновитель студии йоги и массажа «Мята»


7. Применить к своему бизнесу концепцию антихрупкости. Становиться сильнее и лучше.

8. Использовать дизайн-мышление. Это значит смотреть на потребности клиентов и переизобретать продукт для него.

Данияр Аманалиев, креативная экономика, соучредитель группы компаний ololo

amanaliev(6).jpg

9. Изучать свою целевую аудиторию и постоянно учиться.


Шалкарбек Талипов, предприниматель, председатель правления Orda Invest

DSC_7325 as Smart Object-1.jpg

10. Давать клиентам больше, чем они ждут. Например, мы запустили доставку и отправляем вместе с заказами небольшие подарки.


Ержан Оразбеков, основатель, директор Royal Catering и Royal Bakery by Royal Catering


11. Сократить расходы: отказаться от большого офиса и сотрудников, которые не дают добавочную стоимость или чьи услуги можно перевести на аутсорс.


 Ерлан Есимсеитов, сооснователь Naimi.kz

erlan_esemseitov.jpg

12. Создавать финансовую подушку на два-три месяца.


Анастасия Хо, родной город — Талдыкорган, предприниматель

анастасия хо

13. Двигаться короткими итерациями: быстро ошибаться, быстро пробовать.


Лаура Галиева, основатель компании-туроператора KazUnion и ЗОЖ-бренда Wonderlab

laura(4).jpg

14. Не брать кредиты. У нас получается развивать компанию на собственные деньги, и особенно сейчас, в кризис, я понимаю, что это верное решение.

15. Общаться с клиентами и проявлять заботу. Людям необходимо общение.


 Зухра Швайко, предприниматель, основатель Prime Mebel Group

zuhra.JPG

16. Продавать то, что нужно рынку, и генерировать лиды. Это значит открывать свои контакты и искренне задуматься о том, чем ты и твоя компания можете быть полезны этим людям.


Арслан Даримов, основатель образовательной языковой школы Rocket Study


17. Формировать команду, в которой будешь уверен и сможешь пройти через трудности. Верю, что прохождение любого кризиса зависит только от руководителя и команды.


Жани Турысов, директор компании «Этажи» в Нур-Султане

IMG_3608.JPG

18. Прописать и систематизировать бизнес-процессы.

Максим Банин, основатель компании HT.kz

Макс (1).jpg

19. Проводить время с пользой. Для себя я выбрал изучение новой и сложной ниши по мониторингу социальных сетей и СМИ.
Динис Кудлов, директор PPZ.kz

dinis.jpeg

20. Подумать, что еще нового вы можете сделать со своим бизнесом. Если вы один раз смогли запустить один бизнес и он получился, значит, вы можете сделать это еще раз. Всегда можно найти выход и придумать новую идею.


Айжан Кусаинова, предприниматель


Айжан Кусаинова.jpeg

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #предприниматели #кризис #кризис2020
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
ФИЛОСОФИЯ ДЕЛА АННЫ ЛОЕНКО И ГУЛЬШАН АЛИЕВОЙ / GALA TRANSLATIONS
7894
Как семейная пара из Алматы создает обручальные кольца ручной работы
12855
ФИЛОСОФИЯ ДЕЛА АЙЖАН ШАХМАНОВОЙ / «МАСТЕРСКАЯ ПОЗИТИВА»
4942