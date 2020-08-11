20 советов от предпринимателей о том, как вести бизнес в кризис





1. Ввести почасовую оплату труда плюс небольшой процент от продаж. При этом определить порог минимума, меньше которого зарплаты точно не будет.





Дана Канапина, основатель кондитерской La Creme







2. Разработать правильную мотивационную систему для сотрудников: взять какой-то KPI, конкретные показатели, за которые вы готовы платить сотрудникам. Важно сесть и расписать все критерии. Например, одним из критериев могут стать отзывы.

3. Вести прозрачный бизнес и прозрачную аналитику, что позволит ежедневно отслеживать, что происходит с бизнесом. Это позволит прогнозировать, стратегически планировать дальнейшие действия и принимать решения, основываясь на реальных аналитических данных.

Евгений Афонин, учредитель пиццерии WOW PIZZA



4. Дружить с конкурентами, увеличивать не долю рынка, а сам рынок.





Анна Яковлева, совладелица и генеральный директор Actual Optic







5. Работать над сервисом. Мы пришли к тому, что сервис и атмосфера для людей важнее, чем продукт.





Вячеслав Жемчугов, сооснователь кафе «Точка»







6. Расширять линейку услуг и искать новую целевую аудиторию. В нынешней ситуации не стоит недооценивать онлайн-формат, а к офлайн всегда можно вернуться.





Наталья Манылова, идейный вдохновитель студии йоги и массажа «Мята»





7. Применить к своему бизнесу концепцию антихрупкости. Становиться сильнее и лучше.

8. Использовать дизайн-мышление. Это значит смотреть на потребности клиентов и переизобретать продукт для него.

Данияр Аманалиев, креативная экономика, соучредитель группы компаний ololo

9. Изучать свою целевую аудиторию и постоянно учиться.





Шалкарбек Талипов, предприниматель, председатель правления Orda Invest







10. Давать клиентам больше, чем они ждут. Например, мы запустили доставку и отправляем вместе с заказами небольшие подарки.

















11. Сократить расходы: отказаться от большого офиса и сотрудников, которые не дают добавочную стоимость или чьи услуги можно перевести на аутсорс.

















1 2. Создавать финансовую подушку на два-три месяца.

















13. Двигаться короткими итерациями: быстро ошибаться, быстро пробовать.





Лаура Галиева, основатель компании-туроператора KazUnion и ЗОЖ-бренда Wonderlab







14. Не брать кредиты. У нас получается развивать компани ю на собственные деньги, и особенно сейчас, в кризис, я понимаю, что это верное решение.

15. Общаться с клиентами и проявлять заботу. Людям необходимо общение.













16. Продавать то, что нужно рынку, и генерировать лиды. Это значит открывать свои контакты и искренне задуматься о том, чем ты и твоя компания можете быть полезны этим людям.













17. Формировать команду, в которой будешь уверен и сможешь пройти через трудности. Верю, что прохождение любого кризиса зависит только от руководителя и команды.





Жани Турысов, директор компании «Этажи» в Нур-Султане





18. Прописать и систематизировать бизнес-процессы.

Максим Банин, основатель компании HT.kz









19. Проводить время с пользой. Для себя я выбрал изучение новой и сложной ниши по мониторингу социальных сетей и СМИ.





Динис Кудлов, директор PPZ.kz









20. Подумать, что еще нового вы можете сделать со своим бизнесом. Если вы один раз смогли запустить один бизнес и он получился, значит, вы можете сделать это еще раз. Всегда можно найти выход и придумать новую идею.





Айжан Кусаинова, предприниматель









