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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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20-slov-kotorye-dolzhny-znat-sovremennye-zhurnalisty-blogery-i-kopiraytery
20 слов, которые должны знать современные журналисты, блогеры и копирайтеры
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Сегодня в 14:04

20 слов, которые должны знать современные журналисты, блогеры и копирайтеры

Бриф или техническое задание — требования клиента, которые помогают автору понять, как должен выглядеть итоговый текст и какую цель преследовать.

контент

Виральность — способность текста или другого контента распространяться с вирусным эффектом, без денежных вложений, благодаря репостам и рекомендациям.

Инфлюенсер — популярный в социальных сетях человек, аудитория которого совпадает с описанием вашей целевой аудитории. Такой блогер помогает продвигать ваши услуги и продукты среди своих подписчиков.

Кликбейт — метод создания громкого заголовка, который привлечет внимание читателей, но при этом допускает искажение смысла.

Лид — вступление, абзац, цель которого — привлечь внимание читателей, раскрывая тему статьи. Как правило, лид состоит из двух-трех предложений.

журналист

Лидогенерация — процесс, в рамках которого формируется база данных потенциальных клиентов.

Листикл — один из форматов текстов. Листикл оформляется в виде удобных и информативных списков, топов, пошаговых инструкций или рекомендаций.

Лонгрид — еще один формат текста. Объемная статья, которая досконально раскрывает выбранную тему и подразумевает длительное чтение.

Масслайкинг — «серый» способ продвижения, который заключается в массовом проставлении лайков пользователям социальных сетей, чтобы привлечь их внимание к своему профилю.

копирайтинг

Массфолловинг — еще один вид «серого» продвижения, который похож на масслайкинг. Отличается тем, что пользователь массово добавляет людей в друзья, чтобы увеличить свою аудиторию.

Медиумрид — формат текста, который похож на лонгрид, но при прочтении занимает меньше времени. Раскрывает одну историю или тему, не уводя читателя в сторону.

Нативная реклама — один из видов рекламы. Нативная статья не должна быть навязчивой, а гармонично вписываться в формат ресурса, на котором размещается.

Нейминг — процесс создания названий для товаров, услуг и даже компаний.

статья

Сниппет — короткий анонс, который позволяет читателю понять содержание страницы во время просмотра результатов поискового запроса.

Сторителлинг — формат создания текста при помощи рассказа личных историй, которые будут вызывать у читателей желаемые эмоции и отклик.

Триггеры — это разные приемы, которые должны привлечь внимание читателей, сподвигнуть их сделать определенное действие, например, сделать заказ.

Чартикл — формат статьи, который включает в себя разную инфографику и текст.

реклама

Шлейфовые запросы — помогают привлечь высокий трафик на ресурс. Шлейф — это большой список менее популярных запросов, который формируется на основе главного.

Фейк — ненастоящая, неправдивая информация, которая была создана или выдумана намеренно.

Юзабилити — показатель, который характеризует удобство использования сайта, а также простоту его восприятия.

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