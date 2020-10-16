20 слов, которые должны знать современные журналисты, блогеры и копирайтеры

Бриф или техническое задание

Виральность

Инфлюенсер

Кликбейт

Лид

Лидогенерация

Листикл

Лонгрид

Масслайкинг

Массфолловинг

Медиумрид

Нативная реклама

Нейминг

Сниппет

Сторителлинг

Триггеры

Чартикл

Шлейфовые запросы

Фейк

Юзабилити

— требования клиента, которые помогают автору понять, как должен выглядеть итоговый текст и какую цель преследовать.— способность текста или другого контента распространяться с вирусным эффектом, без денежных вложений, благодаря репостам и рекомендациям.— популярный в социальных сетях человек, аудитория которого совпадает с описанием вашей целевой аудитории. Такой блогер помогает продвигать ваши услуги и продукты среди своих подписчиков.— метод создания громкого заголовка, который привлечет внимание читателей, но при этом допускает искажение смысла.— вступление, абзац, цель которого — привлечь внимание читателей, раскрывая тему статьи. Как правило, лид состоит из двух-трех предложений.— процесс, в рамках которого формируется база данных потенциальных клиентов.— один из форматов текстов. Листикл оформляется в виде удобных и информативных списков, топов, пошаговых инструкций или рекомендаций.— еще один формат текста. Объемная статья, которая досконально раскрывает выбранную тему и подразумевает длительное чтение.— «серый» способ продвижения, который заключается в массовом проставлении лайков пользователям социальных сетей, чтобы привлечь их внимание к своему профилю.— еще один вид «серого» продвижения, который похож на масслайкинг. Отличается тем, что пользователь массово добавляет людей в друзья, чтобы увеличить свою аудиторию.— формат текста, который похож на лонгрид, но при прочтении занимает меньше времени. Раскрывает одну историю или тему, не уводя читателя в сторону.— один из видов рекламы. Нативная статья не должна быть навязчивой, а гармонично вписываться в формат ресурса, на котором размещается.— процесс создания названий для товаров, услуг и даже компаний.— короткий анонс, который позволяет читателю понять содержание страницы во время просмотра результатов поискового запроса.— формат создания текста при помощи рассказа личных историй, которые будут вызывать у читателей желаемые эмоции и отклик.— это разные приемы, которые должны привлечь внимание читателей, сподвигнуть их сделать определенное действие, например, сделать заказ.— формат статьи, который включает в себя разную инфографику и текст.— помогают привлечь высокий трафик на ресурс. Шлейф — это большой список менее популярных запросов, который формируется на основе главного.— ненастоящая, неправдивая информация, которая была создана или выдумана намеренно.— показатель, который характеризует удобство использования сайта, а также простоту его восприятия.