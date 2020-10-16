20 слов, которые должны знать современные журналисты, блогеры и копирайтеры

Виральность — способность текста или другого контента распространяться с вирусным эффектом, без денежных вложений, благодаря репостам и рекомендациям.
Инфлюенсер — популярный в социальных сетях человек, аудитория которого совпадает с описанием вашей целевой аудитории. Такой блогер помогает продвигать ваши услуги и продукты среди своих подписчиков.
Кликбейт — метод создания громкого заголовка, который привлечет внимание читателей, но при этом допускает искажение смысла.
Лид — вступление, абзац, цель которого — привлечь внимание читателей, раскрывая тему статьи. Как правило, лид состоит из двух-трех предложений.
Лидогенерация — процесс, в рамках которого формируется база данных потенциальных клиентов.
Листикл — один из форматов текстов. Листикл оформляется в виде удобных и информативных списков, топов, пошаговых инструкций или рекомендаций.
Лонгрид — еще один формат текста. Объемная статья, которая досконально раскрывает выбранную тему и подразумевает длительное чтение.
Масслайкинг — «серый» способ продвижения, который заключается в массовом проставлении лайков пользователям социальных сетей, чтобы привлечь их внимание к своему профилю.
Массфолловинг — еще один вид «серого» продвижения, который похож на масслайкинг. Отличается тем, что пользователь массово добавляет людей в друзья, чтобы увеличить свою аудиторию.
Медиумрид — формат текста, который похож на лонгрид, но при прочтении занимает меньше времени. Раскрывает одну историю или тему, не уводя читателя в сторону.
Нативная реклама — один из видов рекламы. Нативная статья не должна быть навязчивой, а гармонично вписываться в формат ресурса, на котором размещается.
Нейминг — процесс создания названий для товаров, услуг и даже компаний.
Сниппет — короткий анонс, который позволяет читателю понять содержание страницы во время просмотра результатов поискового запроса.
Сторителлинг — формат создания текста при помощи рассказа личных историй, которые будут вызывать у читателей желаемые эмоции и отклик.
Триггеры — это разные приемы, которые должны привлечь внимание читателей, сподвигнуть их сделать определенное действие, например, сделать заказ.
Чартикл — формат статьи, который включает в себя разную инфографику и текст.
Шлейфовые запросы — помогают привлечь высокий трафик на ресурс. Шлейф — это большой список менее популярных запросов, который формируется на основе главного.
Фейк — ненастоящая, неправдивая информация, которая была создана или выдумана намеренно.
Юзабилити — показатель, который характеризует удобство использования сайта, а также простоту его восприятия.