20 самых популярных фильмов и сериалов 2021 года, которые вы могли пропустить

Фильмы

«Человек-паук: Нет пути домой»





IMDb: 9,0 / Кинопоиск: 8,4

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Режиссер: Джон Уоттс

Жизнь и репутация Питера Паркера оказываются под угрозой, поскольку Мистерио раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука.





«Дюна»





IMDb: 8,2 / Кинопоиск: 7,7

Жанр: фантастика, боевик, драма, приключения

Режиссер: Дени Вильнев

Наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной — Арракис. Но в результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться. Это становится началом его эпического путешествия.





«Лига справедливости Зака Снайдера»





IMDb: 8,1 / Кинопоиск: 7,9

Жанр: фэнтези, боевик

Режиссер: Зак Снайдер

Вдохновившись самопожертвованием Супермена, Брюс Уэйн вновь обретает веру в человечество. Он заручается поддержкой новой союзницы Дианы Принс, чтобы сразиться с еще более могущественным противником.





«Вестсайдская история»





Жанр: мюзикл, драма, мелодрама, преступление

Режиссер: Стивен Спилберг

IMDb: 8,0 / Кинопоиск: 7,5

Нью-Йорк, конец 1950-х. История противостояния двух уличных банд и невозможной любви юноши и девушки из враждующих группировок.





«Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»





IMDb: 7,5 / Кинопоиск: 7,8

Жанр: драма, мелодрама, комедия

Режиссер: Уэс Андерсон

Собрание удивительных историй, опубликованных на страницах последнего выпуска еженедельного американского журнала, который выходил в свет в вымышленном французском городе в середине двадцатого века.





«Король Ричард»





IMDb: 7,6 / Кинопоиск: 7,6

Жанр: биография, драма

Режиссер: Рейнальдо Маркус Грин





Комптон, 1988 год. Отец пяти дочерей Ричард Уильямс уже давно составил подробный план на будущее своих девочек и упорно ему следует, а из восьмилетней Винус и семилетней Серены он намеревается сделать звезд тенниса.





«Шан-Чи и легенда десяти колец»





IMDb: 7,6 / Кинопоиск: 7,0

Жанр: боевик, фэнтези, комедия, приключения

Режиссер: Дестин Дэниел Креттон





Много сотен лет назад амбициозный воин Сюй Вэньу завладел волшебным боевым артефактом — десятью кольцами, с помощью которых он победил всех врагов и создал тайную организацию. Сан-Франциско, 25 лет спустя. Парень Шон работает обычным парковщиком, а вечера проводит в караоке с подругой и коллегой Кэти. Однажды во время работы на приятелей нападают хорошо подготовленные воины.





«Гнев человеческий»





IMDb: 7,1 / Кинопоиск: 7,6

Жанр: триллер, боевик

Режиссер: Гай Ричи





Эйч — загадочный и холодный на вид джентльмен, но внутри него пылает жажда мести. Преследуя свои мотивы, он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес.





«Круэлла»





IMDb: 7,4 / Кинопоиск: 7,4

Жанр: комедия, преступление, драма

Режиссер: Крэйг Гиллеспи





Великобритания, 1960-е годы. Эстелла знакомится с двумя мальчишками — уличными мошенниками: Джаспером и Хорасом. 10 лет спустя та же компания промышляет на улицах британской столицы мелким воровством, но Эстелла мечтает сделать карьеру в мире моды.





«Вечные»





IMDb: 6,8 / Кинопоиск: 6,7

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Режиссер: Хлоя Чжао





Вечные — представители расы генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле. Наделенные невероятными суперспособностями, на протяжении тысячелетий они скрывались от человеческой цивилизации, втайне защищая людей от монструозных девиантов.

Сериалы

«Декстер: Новая кровь»





IMDb: 8,9 / Кинопоиск: 8,3

Жанр: драма, преступление, детектив

Режиссеры: Маркос Сига, Сэнфорд Букставер

Декстер Морган живет под вымышленным именем в северной части штата Нью-Йорк. Он пытается забыть свое темное прошлое, но в городе происходит ряд загадочных похищений и убийств.





«Мейр из Исттауна»





IMDb: 8,5 / Кинопоиск: 8,2

Жанр: преступление, драма, детектив

Режиссер: Крэйг Зобел

Мейр Шиэн — женщина-детектив из маленького городка в Пенсильвании, расследующая местное убийство, пока ее личная жизнь рушится.





«Локи»





IMDb: 8,3 / Кинопоиск: 7,8

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Режиссер: Кейт Херрон

Локи попадает в таинственную организацию «Управление временными изменениями» после того, как он украл Тессеракт и путешествует во времени, меняя историю.





«Сцены из супружеской жизни»





IMDb: 8,1 / Кинопоиск: 8,1

Жанр: драма

Режиссер: Хагай Леви

История про уникальную связь двух людей, которая сводит их вместе, даже после развода.





«Соколиный глаз»





IMDb: 8,1 / Кинопоиск: 7,6

Жанр: приключения, фантастика, боевик, драма, преступление, детектив

Режиссеры: Берт, Кэти Эллвуд, Риз Томас

Соколиный Глаз готов уйти на покой, но сперва он должен найти себе подходящую замену, поэтому начинает тренировать нового Соколиного Глаза — молодую Кейт Бишоп.





«ВандаВижен»





IMDb: 8,0 / Кинопоиск: 7,5

Жанр: фантастика, боевик, драма, комедия

Режиссер: Мэтт Шекман

Ванда и Вижн — молодожены, живущие в идиллическом городке Вествью. Поначалу жизнь героев кажется им идеальной, но постепенно они понимают, что это не так.





«Супермен и Лоис»





IMDb: 7,9 / Кинопоиск: 7,9

Жанр: фантастика, боевик, драма, мелодрама, приключения

Режиссеры: Дэвид Рэмси, Грегори Смит и другие

После долгих лет борьбы со злодеями Кларк Кент и его возлюбленная Лоис Лейн решают остепениться и пожить обычной жизнью. Однако это не так просто.





«Отыграть назад»





IMDb: 7,4 / Кинопоиск: 7,4

Жанр: триллер, драма, детектив

Режиссер: Сюзанна Бир

Грейс — успешный терапевт из Нью-Йорка. У нее все хорошо: любящий муж, прекрасный сын, богатая жизнь. Но накануне выхода ее первой книги у Грейс пропадает муж, а сказочная жизнь оборачивается чередой неприятных откровений и PR-скандалом.





«Невероятные»





IMDb: 7,4 / Кинопоиск: 7,3

Жанр: триллер, фантастика, боевик, драма

Режиссеры: Джосс Уидон, Дэвид Семел и другие

В последние годы правления королевы Виктории в Лондоне начинают появляться женщины, обладающие необычными способностями.





«Основание»





IMDb: 7,4 / Кинопоиск: 6,8

Жанр: драма, фантастика

Режиссеры: Руперт Сандерс, Алекс Грейвз и другие.

В будущем люди расселились за пределами Земли. Однако Галактическая империя грозит рухнуть, согласно расчетам ученого Гэри Селдона. И он создает организацию «Основание», призванную восстановить человеческую цивилизацию после грядущих потрясений.