20 самых популярных фильмов и сериалов 2021 года, которые вы могли пропустить

Фильмы
«Человек-паук: Нет пути домой»
IMDb: 9,0 / Кинопоиск: 8,4
Жанр: фантастика, боевик, приключения
Режиссер: Джон Уоттс
Жизнь и репутация Питера Паркера оказываются под угрозой, поскольку Мистерио раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука.
«Дюна»
IMDb: 8,2 / Кинопоиск: 7,7
Жанр: фантастика, боевик, драма, приключения
Режиссер: Дени Вильнев
Наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной — Арракис. Но в результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться. Это становится началом его эпического путешествия.
«Лига справедливости Зака Снайдера»
IMDb: 8,1 / Кинопоиск: 7,9
Жанр: фэнтези, боевик
Режиссер: Зак Снайдер
Вдохновившись самопожертвованием Супермена, Брюс Уэйн вновь обретает веру в человечество. Он заручается поддержкой новой союзницы Дианы Принс, чтобы сразиться с еще более могущественным противником.
«Вестсайдская история»
Жанр: мюзикл, драма, мелодрама, преступление
Режиссер: Стивен Спилберг
IMDb: 8,0 / Кинопоиск: 7,5
Нью-Йорк, конец 1950-х. История противостояния двух уличных банд и невозможной любви юноши и девушки из враждующих группировок.
«Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
IMDb: 7,5 / Кинопоиск: 7,8
Жанр: драма, мелодрама, комедия
Режиссер: Уэс Андерсон
Собрание удивительных историй, опубликованных на страницах последнего выпуска еженедельного американского журнала, который выходил в свет в вымышленном французском городе в середине двадцатого века.
«Король Ричард»
IMDb: 7,6 / Кинопоиск: 7,6
Жанр: биография, драма
Режиссер: Рейнальдо Маркус Грин
Комптон, 1988 год. Отец пяти дочерей Ричард Уильямс уже давно составил подробный план на будущее своих девочек и упорно ему следует, а из восьмилетней Винус и семилетней Серены он намеревается сделать звезд тенниса.
«Шан-Чи и легенда десяти колец»
IMDb: 7,6 / Кинопоиск: 7,0
Жанр: боевик, фэнтези, комедия, приключения
Режиссер: Дестин Дэниел Креттон
Много сотен лет назад амбициозный воин Сюй Вэньу завладел волшебным боевым артефактом — десятью кольцами, с помощью которых он победил всех врагов и создал тайную организацию. Сан-Франциско, 25 лет спустя. Парень Шон работает обычным парковщиком, а вечера проводит в караоке с подругой и коллегой Кэти. Однажды во время работы на приятелей нападают хорошо подготовленные воины.
«Гнев человеческий»
IMDb: 7,1 / Кинопоиск: 7,6
Жанр: триллер, боевик
Режиссер: Гай Ричи
Эйч — загадочный и холодный на вид джентльмен, но внутри него пылает жажда мести. Преследуя свои мотивы, он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес.
«Круэлла»
IMDb: 7,4 / Кинопоиск: 7,4
Жанр: комедия, преступление, драма
Режиссер: Крэйг Гиллеспи
Великобритания, 1960-е годы. Эстелла знакомится с двумя мальчишками — уличными мошенниками: Джаспером и Хорасом. 10 лет спустя та же компания промышляет на улицах британской столицы мелким воровством, но Эстелла мечтает сделать карьеру в мире моды.
«Вечные»
IMDb: 6,8 / Кинопоиск: 6,7
Жанр: фантастика, боевик, приключения
Режиссер: Хлоя Чжао
Вечные — представители расы генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле. Наделенные невероятными суперспособностями, на протяжении тысячелетий они скрывались от человеческой цивилизации, втайне защищая людей от монструозных девиантов.
Сериалы
«Декстер: Новая кровь»
IMDb: 8,9 / Кинопоиск: 8,3
Жанр: драма, преступление, детектив
Режиссеры: Маркос Сига, Сэнфорд Букставер
Декстер Морган живет под вымышленным именем в северной части штата Нью-Йорк. Он пытается забыть свое темное прошлое, но в городе происходит ряд загадочных похищений и убийств.
«Мейр из Исттауна»
IMDb: 8,5 / Кинопоиск: 8,2
Жанр: преступление, драма, детектив
Режиссер: Крэйг Зобел
Мейр Шиэн — женщина-детектив из маленького городка в Пенсильвании, расследующая местное убийство, пока ее личная жизнь рушится.
«Локи»
IMDb: 8,3 / Кинопоиск: 7,8
Жанр: фантастика, боевик, приключения
Режиссер: Кейт Херрон
Локи попадает в таинственную организацию «Управление временными изменениями» после того, как он украл Тессеракт и путешествует во времени, меняя историю.
«Сцены из супружеской жизни»
IMDb: 8,1 / Кинопоиск: 8,1
Жанр: драма
Режиссер: Хагай Леви
История про уникальную связь двух людей, которая сводит их вместе, даже после развода.
«Соколиный глаз»
IMDb: 8,1 / Кинопоиск: 7,6
Жанр: приключения, фантастика, боевик, драма, преступление, детектив
Режиссеры: Берт, Кэти Эллвуд, Риз Томас
Соколиный Глаз готов уйти на покой, но сперва он должен найти себе подходящую замену, поэтому начинает тренировать нового Соколиного Глаза — молодую Кейт Бишоп.
«ВандаВижен»
IMDb: 8,0 / Кинопоиск: 7,5
Жанр: фантастика, боевик, драма, комедия
Режиссер: Мэтт Шекман
Ванда и Вижн — молодожены, живущие в идиллическом городке Вествью. Поначалу жизнь героев кажется им идеальной, но постепенно они понимают, что это не так.
«Супермен и Лоис»
IMDb: 7,9 / Кинопоиск: 7,9
Жанр: фантастика, боевик, драма, мелодрама, приключения
Режиссеры: Дэвид Рэмси, Грегори Смит и другие
После долгих лет борьбы со злодеями Кларк Кент и его возлюбленная Лоис Лейн решают остепениться и пожить обычной жизнью. Однако это не так просто.
«Отыграть назад»
IMDb: 7,4 / Кинопоиск: 7,4
Жанр: триллер, драма, детектив
Режиссер: Сюзанна Бир
Грейс — успешный терапевт из Нью-Йорка. У нее все хорошо: любящий муж, прекрасный сын, богатая жизнь. Но накануне выхода ее первой книги у Грейс пропадает муж, а сказочная жизнь оборачивается чередой неприятных откровений и PR-скандалом.
«Невероятные»
IMDb: 7,4 / Кинопоиск: 7,3
Жанр: триллер, фантастика, боевик, драма
Режиссеры: Джосс Уидон, Дэвид Семел и другие
В последние годы правления королевы Виктории в Лондоне начинают появляться женщины, обладающие необычными способностями.
«Основание»
IMDb: 7,4 / Кинопоиск: 6,8
Жанр: драма, фантастика
Режиссеры: Руперт Сандерс, Алекс Грейвз и другие.
В будущем люди расселились за пределами Земли. Однако Галактическая империя грозит рухнуть, согласно расчетам ученого Гэри Селдона. И он создает организацию «Основание», призванную восстановить человеческую цивилизацию после грядущих потрясений.