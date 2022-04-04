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20 самых популярных фильмов и сериалов 2021 года, которые вы могли пропустить
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04.01.2022

20 самых популярных фильмов и сериалов 2021 года, которые вы могли пропустить

Фильмы


«Человек-паук: Нет пути домой»


IMDb: 9,0 / Кинопоиск: 8,4

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Режиссер: Джон Уоттс

Жизнь и репутация Питера Паркера оказываются под угрозой, поскольку Мистерио раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука.


«Дюна»


IMDb: 8,2 / Кинопоиск: 7,7

Жанр: фантастика, боевик, драма, приключения

Режиссер: Дени Вильнев

Наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной — Арракис. Но в результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться. Это становится началом его эпического путешествия.


«Лига справедливости Зака Снайдера»


IMDb: 8,1 / Кинопоиск: 7,9

Жанр: фэнтези, боевик

Режиссер: Зак Снайдер

Вдохновившись самопожертвованием Супермена, Брюс Уэйн вновь обретает веру в человечество. Он заручается поддержкой новой союзницы Дианы Принс, чтобы сразиться с еще более могущественным противником.


«Вестсайдская история»


Жанр: мюзикл, драма, мелодрама, преступление

Режиссер: Стивен Спилберг

IMDb: 8,0 / Кинопоиск: 7,5

Нью-Йорк, конец 1950-х. История противостояния двух уличных банд и невозможной любви юноши и девушки из враждующих группировок.


«Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»


IMDb: 7,5 / Кинопоиск: 7,8

Жанр: драма, мелодрама, комедия

Режиссер: Уэс Андерсон

Собрание удивительных историй, опубликованных на страницах последнего выпуска еженедельного американского журнала, который выходил в свет в вымышленном французском городе в середине двадцатого века.


«Король Ричард»


IMDb: 7,6 / Кинопоиск: 7,6

Жанр: биография, драма

Режиссер: Рейнальдо Маркус Грин


Комптон, 1988 год. Отец пяти дочерей Ричард Уильямс уже давно составил подробный план на будущее своих девочек и упорно ему следует, а из восьмилетней Винус и семилетней Серены он намеревается сделать звезд тенниса.


«Шан-Чи и легенда десяти колец»


IMDb: 7,6 / Кинопоиск: 7,0

Жанр: боевик, фэнтези, комедия, приключения

Режиссер: Дестин Дэниел Креттон


Много сотен лет назад амбициозный воин Сюй Вэньу завладел волшебным боевым артефактом — десятью кольцами, с помощью которых он победил всех врагов и создал тайную организацию. Сан-Франциско, 25 лет спустя. Парень Шон работает обычным парковщиком, а вечера проводит в караоке с подругой и коллегой Кэти. Однажды во время работы на приятелей нападают хорошо подготовленные воины.


«Гнев человеческий»


IMDb: 7,1 / Кинопоиск: 7,6

Жанр: триллер, боевик

Режиссер: Гай Ричи


Эйч — загадочный и холодный на вид джентльмен, но внутри него пылает жажда мести. Преследуя свои мотивы, он внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес.


«Круэлла»


IMDb: 7,4 / Кинопоиск: 7,4

Жанр: комедия, преступление, драма

Режиссер: Крэйг Гиллеспи


Великобритания, 1960-е годы. Эстелла знакомится с двумя мальчишками — уличными мошенниками: Джаспером и Хорасом. 10 лет спустя та же компания промышляет на улицах британской столицы мелким воровством, но Эстелла мечтает сделать карьеру в мире моды.


«Вечные»


IMDb: 6,8 / Кинопоиск: 6,7

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Режиссер: Хлоя Чжао


Вечные — представители расы генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле. Наделенные невероятными суперспособностями, на протяжении тысячелетий они скрывались от человеческой цивилизации, втайне защищая людей от монструозных девиантов.

Сериалы

«Декстер: Новая кровь»


IMDb: 8,9 / Кинопоиск: 8,3

Жанр: драма, преступление, детектив

Режиссеры: Маркос Сига, Сэнфорд Букставер

Декстер Морган живет под вымышленным именем в северной части штата Нью-Йорк. Он пытается забыть свое темное прошлое, но в городе происходит ряд загадочных похищений и убийств.


«Мейр из Исттауна»


IMDb: 8,5 / Кинопоиск: 8,2

Жанр: преступление, драма, детектив

Режиссер: Крэйг Зобел

Мейр Шиэн — женщина-детектив из маленького городка в Пенсильвании, расследующая местное убийство, пока ее личная жизнь рушится.


«Локи»


IMDb: 8,3 / Кинопоиск: 7,8

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Режиссер: Кейт Херрон

Локи попадает в таинственную организацию «Управление временными изменениями» после того, как он украл Тессеракт и путешествует во времени, меняя историю.


«Сцены из супружеской жизни»


IMDb: 8,1 / Кинопоиск: 8,1

Жанр: драма

Режиссер: Хагай Леви

История про уникальную связь двух людей, которая сводит их вместе, даже после развода.


«Соколиный глаз»


IMDb: 8,1 / Кинопоиск: 7,6

Жанр: приключения, фантастика, боевик, драма, преступление, детектив

Режиссеры: Берт, Кэти Эллвуд, Риз Томас

Соколиный Глаз готов уйти на покой, но сперва он должен найти себе подходящую замену, поэтому начинает тренировать нового Соколиного Глаза — молодую Кейт Бишоп.


«ВандаВижен»


IMDb: 8,0 / Кинопоиск: 7,5

Жанр: фантастика, боевик, драма, комедия

Режиссер: Мэтт Шекман

Ванда и Вижн — молодожены, живущие в идиллическом городке Вествью. Поначалу жизнь героев кажется им идеальной, но постепенно они понимают, что это не так.


«Супермен и Лоис»


IMDb: 7,9 / Кинопоиск: 7,9

Жанр: фантастика, боевик, драма, мелодрама, приключения

Режиссеры: Дэвид Рэмси, Грегори Смит и другие

После долгих лет борьбы со злодеями Кларк Кент и его возлюбленная Лоис Лейн решают остепениться и пожить обычной жизнью. Однако это не так просто.


«Отыграть назад»


IMDb: 7,4 / Кинопоиск: 7,4

Жанр: триллер, драма, детектив

Режиссер: Сюзанна Бир

Грейс — успешный терапевт из Нью-Йорка. У нее все хорошо: любящий муж, прекрасный сын, богатая жизнь. Но накануне выхода ее первой книги у Грейс пропадает муж, а сказочная жизнь оборачивается чередой неприятных откровений и PR-скандалом.


«Невероятные»


IMDb: 7,4 / Кинопоиск: 7,3

Жанр: триллер, фантастика, боевик, драма

Режиссеры: Джосс Уидон, Дэвид Семел и другие

В последние годы правления королевы Виктории в Лондоне начинают появляться женщины, обладающие необычными способностями.


«Основание»


IMDb: 7,4 / Кинопоиск: 6,8

Жанр: драма, фантастика

Режиссеры: Руперт Сандерс, Алекс Грейвз и другие.

В будущем люди расселились за пределами Земли. Однако Галактическая империя грозит рухнуть, согласно расчетам ученого Гэри Селдона. И он создает организацию «Основание», призванную восстановить человеческую цивилизацию после грядущих потрясений.

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