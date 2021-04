20 правил ведения бизнеса от Илона Маска

В начале 2021 года Илон Маск впервые возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes Real-Time. По данным на 9 апреля, Маск занимает третью строчку с состоянием 168,3 млрд $. Forbes Russia собрал правила бизнеса миллиардера, которому достаточно одного сообщения в Twitter, чтобы влиять на рынок акций.





Илон Маск вырос в ЮАР, но в 17 лет переехал в Канаду, а затем и в США в 1992 году на учебу в Пенсильванский университет. Спустя три года он поступил в Стэнфорд, но через два дня бросил учебу, чтобы основать свою первую компанию Zip2 Corporation. В 1999 году ее купил производитель персональных компьютеров Compaq, а Маск заработал на сделке 22 млн $.





В этом же году предприниматель стал сооснователем финансового сервиса X.com. Он купил компанию Confinity, которой принадлежал стартап PayPal. В 2001 году так стала называться вся компания. В 2002 году проект купил интернет-магазин eBay за 1,5 млрд $. Маск как крупнейший акционер получил 165 млн $. В этом же году он основал частную космическую компанию SpaceX.

В 2004 году Маск присоединился к компании Tesla, выпускающей электромобили. Миллиардер стал основным инвестором компании. За последние четыре года акции Tesla выросли на 1625%, тогда как индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average — примерно на 70% и 60% соответственно. В декабре 2020 года Tesla попала ​​в индекс S&P 500, а состояние Маска с марта 2020 года увеличилось больше чем на 155 млрд $.





Какими правилами бизнеса руководствуется один из самых известных миллиардеров мира?





«Я лучше буду оптимистичен и ошибусь, чем буду пессимистичен и прав».





Источник: The Joe Rogan Experience





«Важно иметь вдохновляющее и привлекательное будущее. Должны быть причины, по которым вы встаете с утра и хотите жить. Если в будущем нет жизни среди звезд, на разных планетах, мне кажется, это невероятно депрессивное будущее».





Источник: TED, 2017





«Нанимать большое количество людей для решения сложных задач — это ошибка. Количество никогда не заменит талант в вопросах принятия правильных решений (двое не знающих что-то людей ничем не лучше одного), это приведет только к растягиванию процесса и сделает задачу невероятно дорогой».





Источник: интервью hobbyspace (2003)





«Начало и развитие бизнеса — скорее, про инновации, драйв и решительность людей, которые им занимаются, чем про продукт, который они продают».





Источник: INC





«Если вы сооснователь или CEO, вы должны выполнять любые задачи, даже если не хочется. Если вы не выполняете своих обязанностей, компания не будет успешна. Слишком черной работы не бывает».





Источник: INC





«Компания — это группа, организованная для создания продукта или сервиса, и она тем лучше, чем лучше в ней люди и чем более они заинтересованы в том, что делают».





Источник: INC





«Делать стартап — это как жевать стекло и таращиться в бездну. Со временем вы перестаете таращиться, но жевать стекло никогда не перестаете».





Источник: Forbes





«Пытаясь снова и снова, я просто пытался научиться как можно большему».





Источник: интервью hobbyspace (2003)





«Это нормально — держать яйца в одной корзине, до тех пор, пока ты контролируешь, что происходит с этой корзиной» .

Источник: INC





«Когда я запустил свою первую компанию, Zip2, я думал, что патенты — это хорошо, и много работал, чтобы получить их. И, возможно, так и было, но в наши дни они служат для того, чтобы задушить прогресс, укрепить позиции корпораций и обогатить юристов, а не изобретателей».





Источник: открытое письмо Маска в 2014 году





«Люди думают, что технологии становятся лучше с каждым годом автоматически, но это не так. Они становятся лучше только в том случае, если умные люди работают над ними как сумасшедшие».





Источник: Code Conference 2016





«Если что-то очень важно, вы делаете это, даже если ваши шансы на успех невелики».





Источник: 60 Minutes, season 44, episode 26





«Тратьте меньше времени на финансы, меньше времени на конференции, меньше времени на PowerPoint и больше времени на попытки, которые делают ваши изобретения максимально невероятными».





Источник: The Wall Street Journal’s CEO Council annual summit, 2020





«Если вы только начинаете строить компанию, вам стоит сосредоточить ресурсы. Если вы их рассредоточите, ваши шансы на успех уменьшатся. Не пытайтесь запустить сразу две компании одновременно. Изначально я не пытался создать Tesla, но мне в конце концов пришлось это сделать. Сфокусируйтесь на одной компании, тратьте как можно больше часов на нее. Семь дней в неделю, без перерывов, без сна. Это то, что вы должны сделать, когда вы начинаете бизнес».





Источник: Elon Musk And Richard Branson Give Their Best Advice To Entrepreneurs / Business Insider





«Вы должны быть очень строги к тому, что вы делаете, искать любую ошибку и исправлять ее. Ищите негативные отзывы, особенно от своих друзей».





Источник: Elon Musk And Richard Branson Give Their Best Advice To Entrepreneurs / Business Insider





«Я не смотрю на вещи с точки зрения возможностей для бизнеса. Если бы вы попросили меня сделать рейтинг разных индустрий по возврату инвестиций, я бы поставил строительство ракет и автомобилей ближе к концу списка. В США всего два автопроизводителя, которые не стали банкротом. Когда я начинал SpaceX и Tesla, я оценивал их шансы на успех примерно в 10%».





Источник: SXSW, 2018





«Первая вещь, которую мы должны признать, это то, что мы очень тупые. И мы определенно можем сделать вещи умнее самих себя».





Источник: World Artificial Intelligence





«Я смотрю на будущее с точки зрения вероятностей. Как на разветвленный поток вероятностей. И наши действия могут влиять на эти вероятности — ускорять одни вещи и замедлять другие».





Источник: TED, 2017





«Самый тяжелый выбор в моей жизни был сделан в 2008 году. У меня оставалось около 30-40 млн $, у меня был выбор — вложить все деньги в одну компанию, но тогда вторая гарантированно закроется, или разделить деньги между ними, но тогда обе имели шансы закрыться. Когда вы вкладываете кровь, пот и слезы в создание чего-то, то относишься к нему как к ребенку. Мне как будто приходилось выбирать, кому из них придется умереть от голода, и я просто не смог это сделать».





Источник: SXSW, 2018





«Около половины моих денег предназначено для решения проблем на Земле, другая половина — на создание города на Марсе, чтобы обеспечить продолжение жизни для всех видов в случае, если на Землю упадет такой же метеорит, который уничтожил динозавров, или произойдет Третья мировая война, и мы уничтожим себя сами».





Источник: твит Маска