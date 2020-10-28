20 лучших фильмов 90-х, которые прошли проверку временем

В 90-е были выпущены самые культовые фильмы всех веков, в подборке топ-20 фильмов 90-х по версии IMDB.
«Славные парни», 1990
История о Генри Хилле — начинающем гангстере, занимающемся грабежами вместе с подельниками Джими Конвеем и Томми Де Вито, которые с легкостью убивают любого, кто встает у них на пути.
«Танцующий с волками», 1990
США во времена Гражданской войны. Лейтенант Джон Данбар после ранения в бою просит перевести его на новое место службы. Людей, знающих его, просто не осталось. Постепенно лейтенант осваивается и заводит дружбу с индейцами.
«Молчание ягнят», 1991
Молодая девушка-кадет F.B.I. должна получить помощь заключенного, убийцы-каннибала, чтобы помочь поймать другого серийного убийцу, безумца, который снимает шкуру со своих жертв.
«Непрощенный», 1992
Это история Уильяма Мунни — бывшего хладнокровного убийцы, нашедшего в себе силы покончить с грязным ремеслом. Он стал фермером, завел семью. Но все складывается совсем не так, как хотелось.
«Список Шиндлера», 1993
В оккупированной немцами Польше во время Второй Мировой войны промышленник Оскар Шиндлер постепенно начинает беспокоиться о своих еврейских рабочих, став свидетелем их преследования со стороны нацистов.
«Форрест Гамп», 1994
Президентство Кеннеди и Джонсон, события Вьетнама, Уотергейта и другие исторические события разворачиваются одновременно с историей человека из Алабамы с IQ 75. Его единственное желание — воссоединиться со своей возлюбленной детства.
«Побег из Шоушенка», 1994
Бухгалтер Энди Дюфрейн обвинен в убийстве собственной жены и ее любовника. Оказавшись в тюрьме под названием Шоушенк, он сталкивается с жестокостью и беззаконием, царящими по обе стороны решетки. Энди, обладающий живым умом и доброй душой, находит подход как к заключенным, так и к охранникам, добиваясь их особого к себе расположения.
«Криминальное чтиво», 1994
Жизни двух наемных убийц, боксера, гангстера и его жены, а также пары бандитов из закусочной переплетаются в четырех историях о насилии и искуплении.
«Семь», 1995
Два детектива, новичок и ветеран, охотятся на серийного убийцу, который использует семь смертных грехов в качестве своих мотивов.
«Храброе сердце», 1995
Шотландский воин Уильям Уоллес возглавляет восстание своих соотечественников, чтобы освободить свою родину от тирании короля Англии Эдуарда I.
«Подозрительные лица», 1995
Единственный выживший рассказывает о извилистых событиях, приведших к ужасающей перестрелке на лодке, которая началась, когда пять преступников встретились в, казалось бы, случайном составе полицейских.
«Фарго», 1996
Робкий менеджер по продажам похищает собственную жену. Он нанимает двух преступников, чтобы по результатам разделить с ними крупный выкуп за заложницу. Но дело сразу идет не так, как замышлялось, проливается кровь. Вызов преступникам бросает отважная женщина-полицейский.
«Секреты Лос-Анджелеса», 1997
По мере роста коррупции в Лос-Анджелесе 1950-х годов трое полицейских — один прямолинейный, один жестокий и один подлый — расследуют серию убийств, руководствуясь собственными принципами правосудия.
«Жизнь прекрасна», 1997
Когда открытый еврейский библиотекарь и его сын становятся жертвами Холокоста, он использует идеальную смесь воли, юмора и воображения, чтобы защитить своего сына от опасностей, окружающих их лагерь.
«Спасти рядового Райана», 1998
После высадки в Нормандии группа американских солдат идет в тыл врага, чтобы вернуть десантника, братья которого были убиты в бою.
«Зеленая миля», 1999
Тюрьма «Холодная гора», где каждый из узников однажды проходит «зеленую милю» по пути к месту казни. Однажды появляется один гигант Джон Коффи, обвиненный в страшном преступлении, у которого находят необычные способности.
«Шестое чувство», 1999
Мальчик, который общается с духами, обращается за помощью к детскому психологу. Как врач он бессилен. Но как человек он пытается найти ключ к ужасному миру мальчика, в котором веет дыханием смерти и распускаются страшные цветы боли.
«Матрица», 1999
Когда красивая незнакомка ведет компьютерного хакера Нео в суровый подземный мир, он открывает шокирующую правду — жизнь, которую он знает, является тщательно продуманным обманом злого кибер-интеллекта.
«Бойцовский клуб», 1999
Один офисный работник и наплевательский производитель мыла образуют подпольный бойцовский клуб, который превращается в нечто гораздо большее.
«Красота по-американски», 1999
Лестер Бернэм переживает кризис среднего возраста. Терзаемый душевными муками, Лестер впадает в депрессию. Но неожиданно для себя влюбляется в одноклассницу дочери Анджелу, и эта страсть дает Лестеру мощный жизненный импульс.