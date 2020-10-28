20 лучших фильмов 90-х, которые прошли проверку временем





«Славные парни», 1990







«Танцующий с волками», 1990

«Молчание ягнят», 1991

«Непрощенный», 1992

«Список Шиндлера», 1993

«Форрест Гамп», 1994

«Побег из Шоушенка», 1994

«Криминальное чтиво», 1994

«Семь», 1995

«Храброе сердце», 1995

«Подозрительные лица», 1995

«Фарго», 1996

«Секреты Лос-Анджелеса», 1997

«Жизнь прекрасна», 1997

«Спасти рядового Райана», 1998

«Зеленая миля», 1999

«Шестое чувство», 1999

«Матрица», 1999

«Бойцовский клуб», 1999

«Красота по-американски», 1999

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