20 крутых постов Telegram-канала Creative Asia, которые будут вам полезны

В 2022 году в Telegram-канале Creative Asia вышло много полезного. Мы рассказывали о площадках для образования, делились бесплатными курсами, выкладывали подборки книг и сериалов. Рассказываем, что нашим читателям понравилось больше всего.





Полезные ресурсы для изучения английского языка, о которых вы не знали





TinyCards — приложение, разработанное Duolingo. Здесь вы сможете запоминать самые разные слова по карточкам и не скучать при этом.

The Mixxer — сервис позволяет найти друга для практики иностранного языка. Общаться можно в разных форматах: по видеозвонку, аудиозвонку или письменно. Подключиться можно через Zoom, Skype, WhatsApp и другие удобные для вас платформы.

Lingvist — есть тексты, аудирование, грамматические статьи, проверочные тесты. Большой упор на изучение слов. Материалы рассчитаны в основном на уровень Intermediate.

Ресурсы, на которых можно пройти пробный тест IELTS

British council — официальное представительство Британского Совета. Предлагается большое количество тестов, ресурсов, курсов и других материалов для пробной проверки своих навыков и подготовке к IETLS.

IELTSOnlineTests — на сайте можно пройти более 20 общих тестов IELTS и более 100 академических тестов, а также ознакомиться с тысячами уже пройденных тестов, просмотреть задания и ответы, которые люди давали на них.

Ielts Exam — здесь вы найдете пробные тесты, охватывающие все части тестирования. Задания для каждой секции теста можно пройти отдельно.

​​5 бесплатных курсов от Johns Hopkins University — одного из лучших вузов мира

Leadership: An Introduction

Большая специализация из нескольких курсов, которая направлена на воспитание в студентах лидерских качеств. Здесь вам расскажут все, что нужно знать о термине, который часто фигурирует в требованиях к международным стипендиям и грантам. Запись о прохождении можно оставить в резюме — это станет вашим преимуществом.

«Грамотность в использовании данных»

Курсы этой специализации учат студентов всему, что нужно знать о Data Analytics: описательной статистике, визуализации данных, измерениях, моделировании, вероятностях и неопределенности. Все эти знания и навыки помогут вам найти работу в области дата-аналитики.

​​Маркетинг, аналитика и IT: 15 Telegram-каналов от крутых специалистов из Центральной Азии

«Продукторий Владимира Меркушева» — канал продуктового менеджера в OLX Europe. На своем канале он делится собственным опытом и ссылками на полезные ресурсы, ходит в гости и делает фоторепортажи из офисов ведущих интернет-компаний.

Energy Analytics — аналитика и экспертное мнение Абзала Нарымбетова по энергетическому и нефтегазовому сектору.

Narikbi LIVE — канал Нарикби Максута, разработчика из Booking.com. Здесь он на казахском языке делится новостями своего подкаста, интересными наблюдениями из жизни и интересными видео.

10 сайтов, подкастов и ресурсов для тех, кто изучает английский





Grammarly — расширение для Google Chrome, проверяющее письма и тексты в веб-редакторах на грамотность.

Context Reverso — сайт, помогающий найти все варианты перевода слов в зависимости от контекста.

Show-English — онлайн-кинотеатр с большим каталогом фильмов и сериалов на английском языке. Есть возможность включить субтитры с переводом по клику.

​​8 полезных Telegram-каналов для тех, кто учит английский язык

Slang Bang!

Полезен для тех, кто хочет быстро запомнить английский сленг и выражения.

English for life

Словарь-разговорник с фразами, которые пригодятся в любой беседе.

English Language

Каждый день вы будете получать новое слово, идиому или крылатое выражение с его значением и примерами использования в предложениях.

​​8 фильмов, которые мотивируют никогда не сдаваться

«Прогулка», 2015

Фильм о французском уличном канатоходце Филиппе Пети. За неделю до своего 25-летия он решился совершить проход без страховки между Башнями-Близнецами Нью-Йорка. Он прошелся от одного здания к другому восемь раз, вставая на одно колено и салютуя прохожим, которым издали казалось, что канатоходец парит в воздухе.

«Одержимость», 2013

Эндрю мечтает стать великим. Юношу замечает настоящий гений, дирижер лучшего в стране оркестра. Желание Эндрю добиться успеха быстро становится одержимостью, а безжалостный наставник продолжает подталкивать его все дальше и дальше, за пределы человеческих возможностей.

​​5 бесплатных курсов, которые научат вас пользоваться офисными программами

«Официальные курсы от Microsoft»

Корпорация Microsoft делится бесплатными курсами, видеоматериалами, статьями и заметками о своих продуктах. Здесь можно узнать, как красиво и функционально оформить учебные или рабочие презентации в PowerPoint, создать информативную таблицу в Excel или пользоваться горячими клавишами в Word.

«Работа с электронными таблицами Excel»

Курс посвящен Excel. Студентов учат разбираться в пользовательском интерфейсе программы, выполнять расчеты в электронных таблицах, создавать визуальные элементы для того, чтобы ваш отчет выглядел креативно и информативно.

90 слов-связок для написания эссе на английском языке, которые должен знать каждый

Дополнение — Addition

1. In addition — в дополнение

2. Similarly — также, подобным образом

3. Likewise — аналогично

4. As well as — так же, как

5. Besides — кроме того

11 полезных Telegram-ботов для тех, кто создает контент





OrfoBot — бот проверяет орфографию текста и его соответствие информационному стилю.

Spell check — проверка орфографии на английском и русском языках.

«Сканер» — бот распознает печатный текст на картинке и присылает набранный текст.

​​Где читать современные бизнес-новости и научные статьи на английском языке: подборка интересных ресурсов

Forbes — одно из самых авторитетных бизнес-изданий в мире. Здесь можно найти глубокие аналитические материалы в области финансов, экономики и предпринимательства.

TIME — первый новостной еженедельник в США. Сегодня в нем публикуется большое количество статей, посвященные анализу разных областей. Основное внимание уделяется миру бизнеса и финансовым вопросам. Здесь рассказывают о том, как современные медиа влияют на индустрию и не только.

Где учиться. 28 площадок с бесплатными курсами на русском и английском языках

Coursera — крупнейший веб-сайт, который сотрудничает с 200 топовыми вузами.

Stepik — большое количество курсов по основам программирования, иностранным языкам и другим направлениям.

«ПостНаука» — десятки часов лекций от ученых и специалистов.

«Лекторий» — лекции и курсы по IТ, математике, физике, бизнесу и другим направлениям.

«Открытое образование» — образовательный проект с курсами от лучших университетов России.

​​5 бесплатных курсов от University of California, Berkeley — одного из лучших вузов мира

How to Write an Essay

Введение в академическое письмо для изучающих английский язык. Основное внимание уделяется разработке эссе, грамматике и самостоятельному редактированию написанного. На курсе также дается обзор базовой терминологии, написания эффективных предложений и абзацев, введения и заключения.

Blockchain Technology

Курс для тех, кто хочет изучить основы технологии блокчейн. Создатели занятий — опытные специалисты, научат студентов распределенным системам и криптоэкономике, расскажут о фундаментальных применениях биткоина и внедрении и масштабировании блокчейна.

5 бесплатных курсов от MIT — лучшего университета мира

Introduction to Computer Science and Programming Using Python

Курс предназначен для людей, которые не знакомы с информатикой или программированием. Его цель — дать студентам введение в программирование и язык Python. Преподаватели — лучшие практики своем деле.

Entrepreneurship 101

Курс для тех, кто хочет заняться предпринимательством. Здесь вам расскажут, что отличает идею от бизнеса. На занятиях будет обсуждаться сегментация рынка, определение аудитории и стратегические процессы.

​​6 приложений для Android и iOS, которые помогут подготовиться к IELTS





IELTS Prep App

Приложение от экспертов IELTS из British Council. Оно позволяет готовиться к тесту в любом месте и в любое время. Здесь можно найти бесплатные практические тесты, грамматические упражнения, видео интервью и многое другое.

Android

iOS

British Council EnglishScore

Еще одно приложение от British Council, в котором можно проверить свое знание английского языка, грамматики, словарного запаса и произношения. Здесь также можно пройти тест, который признается разными организациями по всему миру.

Android

iOS

5 бесплатных курсов от Yale University — одного из лучших университетов мира

The Nature of Genius

Кого мы называем гениями? Откуда берется гениальность и чем она отличается от обычного таланта? Можно ли развить в себе это качество? Опытные исследователи феномена гениальности расскажут, как можно развить собственное творчество, опираясь на примеры из истории.

Introduction to Psychology

Курс исследует такие психологические темы как восприятие, общение, обучение, память, принятие решений, убеждение, эмоции и социальное поведение. Основы научного понимание эмоционального интеллекта и ментального здоровья.

​​Ресурсы, которые помогут выбрать университет для учебы за рубежом

UniPage — международное образовательное агентство, идея которого родилась в 2008 году. Здесь помогают выбрать подходящий вуз, найти стипендию и подать заявку. На сайте собрана вся необходимая информация про обучение за границей: университеты, рейтинги, документы, международные экзамены.

ARWU — международный рейтинг, в котором оцениваются такие критерии, как: наличие лауреатов Нобелевской премии, цитируемость исследователей, количество научных публикаций. Рейтинг создается на основе Shanghai University. Подойдет для тех, кто хочет продолжить деятельность в науке.

​​6 полезных Telegram-каналов для саморазвития

«Soft Skill | Навыки» — канал за авторством экспертов и профессионалов, которые рассказывают, как сосредоточиться на работе, отстаивать личные границы и сделать свою жизнь лучше. Еще в постах дают рекомендации на полезные ресурсы.

«Лекториум» — курсы, лекции, образовательные подборки из разных областей науки.

Как учить английский с носителями языка бесплатно: 10 сайтов, приложений, ресурсов для поиска друга по переписке





На сайте Italki можно найти несколько видов коммуникации с носителями иностранного языка. Это могут быть как индивидуальные уроки с преподавателем, так и простые чаты с единомышленниками. При регистрации нужно указать, какие именно навыки вы хотели бы улучшить, с кем общаться.

Speaky — социальная сеть для лингвистов. После регистрации ресурс предлагает список возможных собеседников, которые сейчас онлайн — вы можете написать человеку, который вас заинтересовал, добавить его в друзья и продолжить общение в видеочате.

Telegram-чаты для поиска работы в IT. Рекомендации разработчика

javascript_jobs — чат для поиска работы на JavaScript, в котором публикуются вакансии и резюме.

foranalysts, datasciennsejobs, bigdata_ru — вакансии по темам Data Science, машинного обучения, нейросетей, ИИ, компьютерного зрения, сбора, обработки и анализа данных, big data.

analyst_job — чат с вакансиями для IT-аналитиков.

