20 коммуникационных агентств в Центральной Азии

Для всех, кому интересен рынок Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана — большой список рекламных и PR-агентств.





Казахстан

WE communication agency

WE — коммуникационное агентство с широкой сетью бизнес-контактов в Казахстане и странах Центральной Азии. Агентство специализируется на PR-сопровождении зарубежных брендов на новых рынках. Также в портфолио агентства собственное медиаиздание о людях Центральной Азии с аудиторией более 500 000 читателей ежемесячно.

Услуги:

— PR-сопровождение и работа со СМИ

— Influence Marketing

— организация бизнес-контактов

— разработка креативной стратегии, адаптация под рынок

— медиабаинг.

Контакты: sales@wecom.agency, zarina@weproject.kz

Сайт: wecom.agency

Instagram: @wecom.agency

CHANGE PR

Change PR — казахстанское PR-агентство полного цикла, основано в 2018 году. Оказывает услуги в сфере PR, Digital, Event и маркетинга.

Услуги:

— коммуникационный консалтинг и аудит

— связи со СМИ и медиа тренинги

— корпоративные коммуникации

— маркетинговые коммуникации

— управление мероприятиями.

Контакты: welcome@changepr.kz

Сайт: changepr.kz

Facebook: Change PR Kazakhstan





Tag media





TAG media — одно из крупнейших местных рекламных агентств в Казахстане. Специалисты TAG media — эксперты в PR, SMM, digital, креатива и проведении ивентов.

Услуги:

— creative

— издательство

— digital

— production

— PR Events

— media.

Контакты: admin@tagmedia.kz

Сайт: tagmedia.kz

Instagram: @tagmedia.kz

First Media Group

First Media Group начали свою деятельность в 2001 году с организации мероприятий и фестивалей. Сегодня это одно из крупнейших рекламных агентств в Казахстане. Провели более 500 событий различного уровня сложности в Казахстане, России, Грузии, Кыргызстане, ОАЭ и Великобритании.

Услуги:

— реклама

— полиграфия

— СМИ

— организация и проведение промоушн-акций.

Контакты: 8 707 736 76 72

Instagram: @firstmediagroup





PBN H+K Strategies

PBN H+K Strategies — ведущее международное агентство, занимающееся стратегическими коммуникациями и связями с общественностью на рынках России, Украины, Казахстана и других стран СНГ.

Услуги:

— аналитика

— продвижение бизнеса

— мэпинг аудитории

— 360 Reputation Monitor, позволяющая отслеживать репутационную динамику бренда в глазах ключевых заинтересованных сторон

— защита репутации компании

— тренинги для руководства

— разработали приложение Crisis Control App, которое обеспечивает руководителей бизнеса всем необходимым инструментарием для кризисного планирования и реагирования.

Контакты: 8 7272 391 131

Instagram: @pbnhkstrategies_kz

Кыргызстан

Noosfera

PR-агентство работает на рынке Кыргызстана с 2012 года. Ключевая экспертиза агентства — digital-продвижение, SMM и PR.

Услуги:

— корпоративный PR: разработка и реализация комплексных коммуникационных стратегий, антикризисный PR, построение работы PR- отделов, консалтинг, тренинги

— digital-продвижение в социальных сервисах, Social Media Marketing, создание AR-масок, таргетированная реклама, комьюнити-менеджмент

— разработка информационных материалов: копирайтинг, инфографика, моушн-дизайн, фото-сопровождение, видео-продакшн

— медиапланирование

— организация и PR-освещение мероприятий.

Контакты: info@noosfera.kg

Сайт: noosfera.kg

Instagram: @noosfera.kg

I do marketing

Лидер интернет-рекламы в Кыргызстане, партнер Mail.ru group, My target, Google, Yandex. В их портфолио больше 1000 реализованных проектов различных областей, целей и задач.

Услуги:

— контекстная реклама

— медийная реклама

— продвижение в YouTube

— продакшн видеороликов

— разработка сайтов

— графический дизайн.

Контакты: +996 555 002 730

Сайт: idomarketing.io

Instagram: @idomarketing.io





Adver Group

Рекламный холдинг Adver Group успешно работает на рынке Кыргызстана, обслуживает международный бизнес. Компания сотрудничает с такими крупными партнерами как «Нуртелеком», Торговая Сеть «Народный» и другими.

Услуги:

— наружная реклама

— дизайн

— продакшн

— полиграфия

— медиа размещение

— разработка сайтов

— издательство

— мобильные приложения

— организация ивентов.

Контакты: office@adver.kg

Сайт: adver.kg

Instagram: @advergroup_kg

Pr.spectiva





Pr.spectiva — рекламное агентство полного цикла в Кыргызстане.

Услуги:

— PR продвижение

— SMM

— digital marketing

— маркетинг

— дизайн

— создание сайтов.

Контакты: prspectiva.kg@gmail.com

Сайт: prspectiva.kg

Instagram: @prspectiva.kg





Kirpich





Kirpich — digital-агентство, команда давно работает на рекламном рынке Кыргызстана. Сотрудничает с крупными компаниями в Кыргызстане, а также за его пределами.

Услуги:

— контекстная реклама в Google и «Яндекс»

— SMM

— таргетированная реклама

— дизайн баннеров для рекламы в интернете

— медийная реклама

— разработка landing-page

— e-mail рассылка.

Контакты: hello@kirpich.digital

Сайт: kirpich.digital

Instagram: @kirpich.digital

Узбекистан





Maslov PR Tashkent





Maslov PR Tashkent — бутиковое агентство, первые на рынке PR-услуг в Узбекистане. Maslov PR Tashkent успешно работает в Узбекистане с апреля 2008 года, партнер российского агентства Ketchum Moscow.

Услуги:

— установление и развитие отношений со СМИ

— взаимодействие c блогерами и лидерами мнений

— функции пресс-офиса

— разработка PR-стратегии

— кризисные коммуникации

— организация и поддержка пресс-мероприятий.

Контакты: barno.nazarzoda@maslov-pr.com, sevil.sakaeva@maslov-pr.com

Сайт: mprt.uz

Instagram: @maslov_pr_tashkent

Muna media





Muna media — маркетинговое лид-агентство в Узбекистане. Помогает малому и крупному бизнесу заработать с помощью инструментов онлайн и офлайн маркетинга, IT и видеопродакшна.

Услуги:

— SMM продвижение

— видеопродакшн

— создание Landing Page

— создание сайтов

— веб-сайт для стартапа

— создание приложений

— развитие Tiktok, YouTube

— реклама в Instagram, Facebook, YouTube.

Контакты: info@munamedia.me

Сайт: munamedia.me

Instagram: @munamedia.me





Locals





Locals — независимое креативное агентство в Узбекистане, которое работает со стратегией и решает бизнес проблемы клиента.

Услуги:

— рекламные кампании

— digital кампании

— видеоролики

— креатив.

Контакты: new@lokals.uz

Сайт: locals.agency

Instagram: @locals.agency

THREE SIXTY CREATIVE AGENCY





360 creative agency — креативное агентство полного цикла в Узбекистане. Агентство помогает бизнесу создавать и продвигать бренды. Работают с Samsung, B&B, Nova Stroy, Magnum, Imzo, SamAuto, Mudo Concept и другими.

Услуги:

— SMM

— брендинг

— упаковка.

Контакты: info@threesixty.uz

Сайт: threesixty.uz

Instagram: @360creative.agency





Uramarketing communication agency

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URA Marketing — коммуникационное агентство полного цикла, предоставляющее услуги как в медиа, так и в маркетинге на рынке Узбекистана. За 24 года на рынке агентство накопило значительную экспертизу в области медиа и событийного маркетинга.

Услуги:

— креатив

— дизайн

— продвижение

— производство TVC.

Контакты: +998 71 267 00 55, +998 71 268 53 43

Сайт: ura.uz

Facebook: URA Marketing Group

Таджикистан





Tayron Agency





Одно из крупнейших агентств в Республике Таджикистан. Входит в крупнейший медиахолдинг «Оила». Работает на таджикском рынке с 2002 года.

Услуги:

— SMM продвижение

— видеопродакшн

— КМС — продвижение в Google Ads и Yandex Direct

— фотосессия.

Контакты: dadabaev@tayron.tj

Instagram: @tayron.agency

Monday Agency





Рекламное агентство в Душанбе — MONDAY AGENCY оказывает профессиональные услуги по продвижению брендов в Таджикистане. Уже сегодня агентство работает с Казахстаном и Кыргызстаном.

Услуги:

— маркетинг

— ивенты

— PR

— креатив

— брендинг

— спецпроекты.

Контакты: hello@monday.agency

Сайт: monday.agency

Instagram: @monday.agency





Маркетинговое агентство TJ





Маркетинговое агентство TJ — крупное агентство, которое работает с ведущими брендами и лидерами рынка Таджикистана.

Услуги:

— digital marketing

— SMM

— реклама на Facebook, VK, OК, Instagram

— SEO Продвижение сайта

— реклама на TV и радио

— изготовление видео- и аудиороликов, услуги оператора

— наружная реклама на улицах городов

— полиграфия

— услуги фотосъемки и видеосъемки

— IT-разработки.

Контакты: info@marketing.agentstva.tj

Сайт: marketing.agentstva.tj

Instagram: @tojmarketing.tj

Webzor.tj





Webzor.tj — веб-студия полного цикла в Душанбе, одно из лучших бюро веб-разработок и мобильных приложений в стране.

Услуги:

— создание сайтов под любые задачи

— индивидуальный дизайн для вашего бизнеса

— рост ваших продаж через Интернет

— консультации для улучшения бизнеса.

Контакты: team@webzor.tj

Facebook: webzor.tj





ASIA-Plus





ASIA-Plus — независимая медиагруппа Таджикистана, работающая на медиарынке с 1996 года. Включает в себя три самостоятельные компании, работающие под одним брендом: информационное агентство, газету и радио.

Услуги:

— публикация новостей о событиях

— реклама

— креатив.

Контакты: infoasiaplustj@gmail.com

Instagram: @asiaplustj