20 коммуникационных агентств в Центральной Азии

Для всех, кому интересен рынок Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана — большой список рекламных и PR-агентств.
Казахстан
WE communication agency
WE — коммуникационное агентство с широкой сетью бизнес-контактов в Казахстане и странах Центральной Азии. Агентство специализируется на PR-сопровождении зарубежных брендов на новых рынках. Также в портфолио агентства собственное медиаиздание о людях Центральной Азии с аудиторией более 500 000 читателей ежемесячно.
Услуги:
— PR-сопровождение и работа со СМИ
— Influence Marketing
— организация бизнес-контактов
— разработка креативной стратегии, адаптация под рынок
— медиабаинг.
Контакты: sales@wecom.agency, zarina@weproject.kz
Сайт: wecom.agency
Instagram: @wecom.agency
CHANGE PR
Change PR — казахстанское PR-агентство полного цикла, основано в 2018 году. Оказывает услуги в сфере PR, Digital, Event и маркетинга.
Услуги:
— коммуникационный консалтинг и аудит
— связи со СМИ и медиа тренинги
— корпоративные коммуникации
— маркетинговые коммуникации
— управление мероприятиями.
Контакты: welcome@changepr.kz
Сайт: changepr.kz
Facebook: Change PR Kazakhstan
Tag media
TAG media — одно из крупнейших местных рекламных агентств в Казахстане. Специалисты TAG media — эксперты в PR, SMM, digital, креатива и проведении ивентов.
Услуги:
— creative
— издательство
— digital
— production
— PR Events
— media.
Контакты: admin@tagmedia.kz
Сайт: tagmedia.kz
Instagram: @tagmedia.kz
First Media Group
First Media Group начали свою деятельность в 2001 году с организации мероприятий и фестивалей. Сегодня это одно из крупнейших рекламных агентств в Казахстане. Провели более 500 событий различного уровня сложности в Казахстане, России, Грузии, Кыргызстане, ОАЭ и Великобритании.
Услуги:
— реклама
— полиграфия
— СМИ
— организация и проведение промоушн-акций.
Контакты: 8 707 736 76 72
Instagram: @firstmediagroup
PBN H+K Strategies
PBN H+K Strategies — ведущее международное агентство, занимающееся стратегическими коммуникациями и связями с общественностью на рынках России, Украины, Казахстана и других стран СНГ.
Услуги:
— аналитика
— продвижение бизнеса
— мэпинг аудитории
— 360 Reputation Monitor, позволяющая отслеживать репутационную динамику бренда в глазах ключевых заинтересованных сторон
— защита репутации компании
— тренинги для руководства
— разработали приложение Crisis Control App, которое обеспечивает руководителей бизнеса всем необходимым инструментарием для кризисного планирования и реагирования.
Контакты: 8 7272 391 131
Instagram: @pbnhkstrategies_kz
Кыргызстан
Noosfera
PR-агентство работает на рынке Кыргызстана с 2012 года. Ключевая экспертиза агентства — digital-продвижение, SMM и PR.
Услуги:
— корпоративный PR: разработка и реализация комплексных коммуникационных стратегий, антикризисный PR, построение работы PR- отделов, консалтинг, тренинги
— digital-продвижение в социальных сервисах, Social Media Marketing, создание AR-масок, таргетированная реклама, комьюнити-менеджмент
— разработка информационных материалов: копирайтинг, инфографика, моушн-дизайн, фото-сопровождение, видео-продакшн
— медиапланирование
— организация и PR-освещение мероприятий.
Контакты: info@noosfera.kg
Сайт: noosfera.kg
Instagram: @noosfera.kg
I do marketing
Лидер интернет-рекламы в Кыргызстане, партнер Mail.ru group, My target, Google, Yandex. В их портфолио больше 1000 реализованных проектов различных областей, целей и задач.
Услуги:
— контекстная реклама
— медийная реклама
— продвижение в YouTube
— продакшн видеороликов
— разработка сайтов
— графический дизайн.
Контакты: +996 555 002 730
Сайт: idomarketing.io
Instagram: @idomarketing.io
Adver Group
Рекламный холдинг Adver Group успешно работает на рынке Кыргызстана, обслуживает международный бизнес. Компания сотрудничает с такими крупными партнерами как «Нуртелеком», Торговая Сеть «Народный» и другими.
Услуги:
— наружная реклама
— дизайн
— продакшн
— полиграфия
— медиа размещение
— разработка сайтов
— издательство
— мобильные приложения
— организация ивентов.
Контакты: office@adver.kg
Сайт: adver.kg
Instagram: @advergroup_kg
Pr.spectiva
Pr.spectiva — рекламное агентство полного цикла в Кыргызстане.
Услуги:
— PR продвижение
— SMM
— digital marketing
— маркетинг
— дизайн
— создание сайтов.
Контакты: prspectiva.kg@gmail.com
Сайт: prspectiva.kg
Instagram: @prspectiva.kg
Kirpich
Kirpich — digital-агентство, команда давно работает на рекламном рынке Кыргызстана. Сотрудничает с крупными компаниями в Кыргызстане, а также за его пределами.
Услуги:
— контекстная реклама в Google и «Яндекс»
— SMM
— таргетированная реклама
— дизайн баннеров для рекламы в интернете
— медийная реклама
— разработка landing-page
— e-mail рассылка.
Контакты: hello@kirpich.digital
Сайт: kirpich.digital
Instagram: @kirpich.digital
Узбекистан
Maslov PR Tashkent
Maslov PR Tashkent — бутиковое агентство, первые на рынке PR-услуг в Узбекистане. Maslov PR Tashkent успешно работает в Узбекистане с апреля 2008 года, партнер российского агентства Ketchum Moscow.
Услуги:
— установление и развитие отношений со СМИ
— взаимодействие c блогерами и лидерами мнений
— функции пресс-офиса
— разработка PR-стратегии
— кризисные коммуникации
— организация и поддержка пресс-мероприятий.
Контакты: barno.nazarzoda@maslov-pr.com, sevil.sakaeva@maslov-pr.com
Сайт: mprt.uz
Instagram: @maslov_pr_tashkent
Muna media
Muna media — маркетинговое лид-агентство в Узбекистане. Помогает малому и крупному бизнесу заработать с помощью инструментов онлайн и офлайн маркетинга, IT и видеопродакшна.
Услуги:
— SMM продвижение
— видеопродакшн
— создание Landing Page
— создание сайтов
— веб-сайт для стартапа
— создание приложений
— развитие Tiktok, YouTube
— реклама в Instagram, Facebook, YouTube.
Контакты: info@munamedia.me
Сайт: munamedia.me
Instagram: @munamedia.me
Locals
Locals — независимое креативное агентство в Узбекистане, которое работает со стратегией и решает бизнес проблемы клиента.
Услуги:
— рекламные кампании
— digital кампании
— видеоролики
— креатив.
Контакты: new@lokals.uz
Сайт: locals.agency
Instagram: @locals.agency
THREE SIXTY CREATIVE AGENCY
360 creative agency — креативное агентство полного цикла в Узбекистане. Агентство помогает бизнесу создавать и продвигать бренды. Работают с Samsung, B&B, Nova Stroy, Magnum, Imzo, SamAuto, Mudo Concept и другими.
Услуги:
— SMM
— брендинг
— упаковка.
Контакты: info@threesixty.uz
Сайт: threesixty.uz
Instagram: @360creative.agency
Uramarketing communication agency
URA Marketing — коммуникационное агентство полного цикла, предоставляющее услуги как в медиа, так и в маркетинге на рынке Узбекистана. За 24 года на рынке агентство накопило значительную экспертизу в области медиа и событийного маркетинга.
Услуги:
— креатив
— дизайн
— продвижение
— производство TVC.
Контакты: +998 71 267 00 55, +998 71 268 53 43
Сайт: ura.uz
Facebook: URA Marketing Group
Таджикистан
Tayron Agency
Одно из крупнейших агентств в Республике Таджикистан. Входит в крупнейший медиахолдинг «Оила». Работает на таджикском рынке с 2002 года.
Услуги:
— SMM продвижение
— видеопродакшн
— КМС — продвижение в Google Ads и Yandex Direct
— фотосессия.
Контакты: dadabaev@tayron.tj
Instagram: @tayron.agency
Monday Agency
Рекламное агентство в Душанбе — MONDAY AGENCY оказывает профессиональные услуги по продвижению брендов в Таджикистане. Уже сегодня агентство работает с Казахстаном и Кыргызстаном.
Услуги:
— маркетинг
— ивенты
— PR
— креатив
— брендинг
— спецпроекты.
Контакты: hello@monday.agency
Сайт: monday.agency
Instagram: @monday.agency
Маркетинговое агентство TJ
Маркетинговое агентство TJ — крупное агентство, которое работает с ведущими брендами и лидерами рынка Таджикистана.
Услуги:
— digital marketing
— SMM
— реклама на Facebook, VK, OК, Instagram
— SEO Продвижение сайта
— реклама на TV и радио
— изготовление видео- и аудиороликов, услуги оператора
— наружная реклама на улицах городов
— полиграфия
— услуги фотосъемки и видеосъемки
— IT-разработки.
Контакты: info@marketing.agentstva.tj
Сайт: marketing.agentstva.tj
Instagram: @tojmarketing.tj
Webzor.tj
Webzor.tj — веб-студия полного цикла в Душанбе, одно из лучших бюро веб-разработок и мобильных приложений в стране.
Услуги:
— создание сайтов под любые задачи
— индивидуальный дизайн для вашего бизнеса
— рост ваших продаж через Интернет
— консультации для улучшения бизнеса.
Контакты: team@webzor.tj
Facebook: webzor.tj
ASIA-Plus
ASIA-Plus — независимая медиагруппа Таджикистана, работающая на медиарынке с 1996 года. Включает в себя три самостоятельные компании, работающие под одним брендом: информационное агентство, газету и радио.
Услуги:
— публикация новостей о событиях
— реклама
— креатив.
Контакты: infoasiaplustj@gmail.com
Instagram: @asiaplustj