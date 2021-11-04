20 казахстанцев, которые живут за рубежом и ведут об этом блог

Земляки, не теряемся и поддерживаем связь.





Алматы

Дана учится в Сеуле. Пишет посты на разные темы: традиции и интересная литература, заметки с путешествий, обзоры на косметику и другие.









Зарина живет шведском городке Гётеборг. Работает врачом, ведет блог о жизни в Швеции, учебе, работе и путешествиях.









Тамара училась в Китае и во Франции, а сейчас живет в Японии и ведет блог об учебе и жизни в этой стране.









Интересные истории об Алматы и Париже, путешествиях и нюансах французского языка от Баян, бизнес-аналитика в Париже.









Камила живет в Техасе больше десяти лет. Блогер и мама делится полезной информацией о переезде, образовании и путешествиях по Штатам.









Алия — блогер, живет в Испании. У нее можно узнать об иммиграции в страну, а также о покупке и содержании недвижимости.





Еркежан живет в Токио, в блоге показывает красивые места в Японии, которые стоит посетить, делится мыслями и историями о традициях и привычках местных.









Ирина переехала в Париж в 2008 году. Молодая мама ведет блог, где пишет о различиях менталитетов, привычках французских мам и сортах вина.





Анжелика переехала в Корею в 2008 году. Девушка ведет блог об отличиях в менталитете, привычках корейцев и делится рецептами местной кухни.





Кызгалдак живет в Калифорнии с семьей. Молодая мама ведет блог на разные темы: от беременности до обучения в школе.





Нур-Султан





Мадина — профессиональный хореограф. Девушка живет в Лос-Анджелесе, участвовала в таких известных танцевальных шоу, как «Танцы» на ТНТ и «Биле, Казахстан».









Тимур — выпускник НИШ, учился в КБТУ и затем окончил магистратуру в Политехническом Миланском университете. Парень ведет блог и пишет об учебе и поступлении в Италию.





Камила — Ph.D. candidate Cambridge University. Также девушка — основательница инклюзивной школы и клуба в Нур-Султане.





Инкар Бекиш живет в Берлине. У девушки есть канал в Telegram, где она пишет посты на разные темы, включая обучение и работу в Германии.





Парасат живет в Москве. Девушка — часть команды @synergyuniversity, цифровой платформы по онлайн-обучению.





Анна — художница, которая живет с семьей в Хельсинки. Ведет блог о получении финского гражданства и о том, как создает картины.





Эльмира родом из Нур-Султана. Училась в Казани, а сейчас молодая мама живет в США, штате Луизиана и ведет блог.









Марат Иманжан живет в Москве. На странице делится разными фото, пишет посты на казахском и русском языках.





Айя училась школе дизайна в Лос-Анджелесе, с тех пор девушка живет там. Сейчас молодая мама полностью занимается ребенком.





Али Сальменбаев учится в Yale University. Парень консультант по поступлению в зарубежные вузы и к нему можно обратиться по этому вопросу.