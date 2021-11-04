20 казахстанцев, которые живут за рубежом и ведут об этом блог

Земляки, не теряемся и поддерживаем связь.
Алматы
@danekamun
Дана учится в Сеуле. Пишет посты на разные темы: традиции и интересная литература, заметки с путешествий, обзоры на косметику и другие.
@freakyz
Зарина живет шведском городке Гётеборг. Работает врачом, ведет блог о жизни в Швеции, учебе, работе и путешествиях.
@tamro.jp
Тамара училась в Китае и во Франции, а сейчас живет в Японии и ведет блог об учебе и жизни в этой стране.
@bayana.paris
Интересные истории об Алматы и Париже, путешествиях и нюансах французского языка от Баян, бизнес-аналитика в Париже.
@houstontxusa
Камила живет в Техасе больше десяти лет. Блогер и мама делится полезной информацией о переезде, образовании и путешествиях по Штатам.
@aliya.spain.invest
@yerkezhan_karatayeva
Еркежан живет в Токио, в блоге показывает красивые места в Японии, которые стоит посетить, делится мыслями и историями о традициях и привычках местных.
@ishkaparis
Ирина переехала в Париж в 2008 году. Молодая мама ведет блог, где пишет о различиях менталитетов, привычках французских мам и сортах вина.
@angelica.in.seoul
Анжелика переехала в Корею в 2008 году. Девушка ведет блог об отличиях в менталитете, привычках корейцев и делится рецептами местной кухни.
@mrs.karina_k
Кызгалдак живет в Калифорнии с семьей. Молодая мама ведет блог на разные темы: от беременности до обучения в школе.
Нур-Султан
@beisekeevam
Мадина — профессиональный хореограф. Девушка живет в Лос-Анджелесе, участвовала в таких известных танцевальных шоу, как «Танцы» на ТНТ и «Биле, Казахстан».
@tim_blancoo
Тимур — выпускник НИШ, учился в КБТУ и затем окончил магистратуру в Политехническом Миланском университете. Парень ведет блог и пишет об учебе и поступлении в Италию.
@kamilarollan
Камила — Ph.D. candidate Cambridge University. Также девушка — основательница инклюзивной школы и клуба в Нур-Султане.
@bekinzu
Инкар Бекиш живет в Берлине. У девушки есть канал в Telegram, где она пишет посты на разные темы, включая обучение и работу в Германии.
@parassat_almaskyzy
Парасат живет в Москве. Девушка — часть команды @synergyuniversity, цифровой платформы по онлайн-обучению.
@anna_from_finland
Анна — художница, которая живет с семьей в Хельсинки. Ведет блог о получении финского гражданства и о том, как создает картины.
@ekmiramika
Эльмира родом из Нур-Султана. Училась в Казани, а сейчас молодая мама живет в США, штате Луизиана и ведет блог.
@maratiman
Марат Иманжан живет в Москве. На странице делится разными фото, пишет посты на казахском и русском языках.
@ayalosangeles
Айя училась школе дизайна в Лос-Анджелесе, с тех пор девушка живет там. Сейчас молодая мама полностью занимается ребенком.
@ali_the_gorgeous
Али Сальменбаев учится в Yale University. Парень консультант по поступлению в зарубежные вузы и к нему можно обратиться по этому вопросу.