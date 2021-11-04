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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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20 казахстанцев, которые живут за рубежом и ведут об этом блог
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Город Алматы

Сегодня в 11:59

20 казахстанцев, которые живут за рубежом и ведут об этом блог

Земляки, не теряемся и поддерживаем связь.


Алматы


@danekamun


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Дана учится в Сеуле. Пишет посты на разные темы: традиции и интересная литература, заметки с путешествий, обзоры на косметику и другие.


@freakyz


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Зарина живет шведском городке Гётеборг. Работает врачом, ведет блог о жизни в Швеции, учебе, работе и путешествиях.


@tamro.jp


Тамара училась в Китае и во Франции, а сейчас живет в Японии и ведет блог об учебе и жизни в этой стране.


@bayana.paris


Интересные истории об Алматы и Париже, путешествиях и нюансах французского языка от Баян, бизнес-аналитика в Париже.


@houstontxusa


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Камила живет в Техасе больше десяти лет. Блогер и мама делится полезной информацией о переезде, образовании и путешествиях по Штатам.


@aliya.spain.invest


Алия — блогер, живет в Испании. У нее можно узнать об иммиграции в страну, а также о покупке и содержании недвижимости.

@yerkezhan_karatayeva


Еркежан живет в Токио, в блоге показывает красивые места в Японии, которые стоит посетить, делится мыслями и историями о традициях и привычках местных.


@ishkaparis


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Ирина переехала в Париж в 2008 году. Молодая мама ведет блог, где пишет о различиях менталитетов, привычках французских мам и сортах вина.


@angelica.in.seoul


Анжелика переехала в Корею в 2008 году. Девушка ведет блог об отличиях в менталитете, привычках корейцев и делится рецептами местной кухни.


@mrs.karina_k


Кызгалдак живет в Калифорнии с семьей. Молодая мама ведет блог на разные темы: от беременности до обучения в школе.



Нур-Султан


@beisekeevam


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Мадина — профессиональный хореограф. Девушка живет в Лос-Анджелесе, участвовала в таких известных танцевальных шоу, как «Танцы» на ТНТ и «Биле, Казахстан».


@tim_blancoo


Тимур — выпускник НИШ, учился в КБТУ и затем окончил магистратуру в Политехническом Миланском университете. Парень ведет блог и пишет об учебе и поступлении в Италию.


@kamilarollan


Камила — Ph.D. candidate Cambridge University. Также девушка — основательница инклюзивной школы и клуба в Нур-Султане.


@bekinzu


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Инкар Бекиш живет в Берлине. У девушки есть канал в Telegram, где она пишет посты на разные темы, включая обучение и работу в Германии.


@parassat_almaskyzy


Парасат живет в Москве. Девушка — часть команды @synergyuniversity, цифровой платформы по онлайн-обучению.


@anna_from_finland


Анна — художница, которая живет с семьей в Хельсинки. Ведет блог о получении финского гражданства и о том, как создает картины.


@ekmiramika


Эльмира родом из Нур-Султана. Училась в Казани, а сейчас молодая мама живет в США, штате Луизиана и ведет блог.


@maratiman


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Марат Иманжан живет в Москве. На странице делится разными фото, пишет посты на казахском и русском языках.


@ayalosangeles


Айя училась школе дизайна в Лос-Анджелесе, с тех пор девушка живет там. Сейчас молодая мама полностью занимается ребенком.


@ali_the_gorgeous


Али Сальменбаев учится в Yale University. Парень консультант по поступлению в зарубежные вузы и к нему можно обратиться по этому вопросу.

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