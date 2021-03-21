20 казахоязычных блогеров, на которых стоит подписаться





5,5 миллиона подписчиков

Казахстанский эстрадный певец, лауреат государственной премии «Дарын». В своем блоге показывает жизнь шоумена и делится красивыми фотографиями семьи и с путешествий.









4,4 миллиона подписчиков

Казахстанская певица и актриса, телеведущая, популярный блогер. Активно ведет страницу, делясь советами о красоте и семейных ценностях.





3,7 миллиона подписчиков

Айнұр — мотиватор, коуч и бизнес-тренер, активно занимается благотворительностью и призывает к этому своих подписчиков.









3,5 миллиона подписчиков

Торегали — один из популярных певцов казахстанской эстрады, активно ведет страницу о своей карьере музыкального исполнителя и иногда делится моментами из личной жизни.









3,3 миллиона подписчиков

Бизнесмен, эстрадная певица. Жазира выступает в дуэте «Жанболат и Жазира» и позиционирует себя как ансамбль народного жанра. Активно продвигает на своей странице ценности казахского народа и свой бренд одежды.









3 миллиона подписчиков

Ляйла — телеведущая-журналист, заслуженный деятель РК, телевизионный продюсер и медиаменеджер. Является одной из самых известных телеведущих в казахстанском медиапространстве. В своем блоге рассказывает о работе в шоу-бизнесе, изредка делится моментами из личной жизни.









2,8 миллиона подписчиков

Блогер, журналист, певица и актриса. У себя на странице девушка делится красочными фотографиями, рассказывает о воспитании детей и семейных ценностях.





2,3 миллиона подписчиков

Анара снимается в фильмах, принимает участие в юмористических вайнах у популярных блогеров. В социальных сетях развивает свою TikTok-страницу и делится моментами из жизни у себя в Stories.









2,3 миллиона подписчиков

Завоевавшая титул «Миссис Вселенная-2020» Жулдыз Абдукаримова на своей странице в Instagram делится кадрами из семейной жизни, воспитанием детей и секретами счастливых семейных отношений.





2,2 миллиона подписчиков

Молодой актер, владелец и лицо Zhastar Burger, снимает юмористические вайны и активно ведет блог на YouTube.









1,9 миллиона подписчиков

Популярный актер в своем блоге делится кадрами из семейной жизни, профессиональной деятельности и тем, как наслаждается прелестями отцовства.





1,6 миллиона подписчиков

Молодой папа, вайнер, который показывает смешные аспекты семейной жизни. Активно путешествует и делится впечатлениями на своей странице.









1,6 миллиона подписчиков

Певица и телеведущая, лицо телерадиокорпорации Qazaqstan. Личный блог ведет о профессиональной деятельности.









1,5 миллиона подписчиков

Известный актер, шоумен и телеведущий. На странице делится моментами из жизни и показывает съемочный процесс своих фильмов.





1,4 миллиона подписчиков

Поэт, лауреат премии поддержки талантливой молодежи и основатель отечественного бренда в национальном стиле. В своем блоге она рассказывает о казахских традициях, цитирует великих мыслителей и философов.









1,3 миллиона подписчиков

Казахстанская поп-певица и актриса, Заслуженный деятель Казахстана и победительница музыкального конкурса «Тюрквидение-2014». А еще Жанар бывшая участница популярной женской поп-группы «КешYou».





1,1 миллиона подписчиков

Молодой мужчина — специалист по жилищно-правовым отношениям, а также проводит марафоны по финансовой грамотности.





834 тысячи подписчиков

Молодая мама четверых деток, на своей странице рассказывает о семье, своих буднях и кулинарных лайфхаках.









712 тысяч подписчиков

Гульвира пропагандирует здоровый образ жизни, является ментором по похудению. Она мотивирует девушек вести активный образ жизни и следить за питанием.





551 тысяча подписчиков

Телеведущая, предприниматель, победительница конкурса «Миссис Казахстан-2010». В постах она пишет о своей профессиональной деятельности телеведущей и рассказывает о собственной медиашколе.