Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/686/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/686a99d342e63eb10385422112660be0.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
20-kazahoyazychnyh-blogerov-na-kotoryh-stoit-podpisat-sya
20 казахоязычных блогеров, на которых стоит подписаться
99
/
/

Сегодня в 17:50

20 казахоязычных блогеров, на которых стоит подписаться

kair_n.jpg


Кайрат Нуртас, @kair_n

5,5 миллиона подписчиков

Казахстанский эстрадный певец, лауреат государственной премии «Дарын». В своем блоге показывает жизнь шоумена и делится красивыми фотографиями семьи и с путешествий.


asha_matai.jpg

Аша Матай, @asha_matai

4,4 миллиона подписчиков

Казахстанская певица и актриса, телеведущая, популярный блогер. Активно ведет страницу, делясь советами о красоте и семейных ценностях.


Айнұр Тұрсынбаева, @aydin_nury

3,7 миллиона подписчиков

Айнұр — мотиватор, коуч и бизнес-тренер, активно занимается благотворительностью и призывает к этому своих подписчиков.


toregalitoreali.jpg

Торегали Тореали, @toregalitoreali

3,5 миллиона подписчиков

Торегали — один из популярных певцов казахстанской эстрады, активно ведет страницу о своей карьере музыкального исполнителя и иногда делится моментами из личной жизни.


zhazira_bairbekova.jpg

Жазира Байрбекова, @zhazira_bairbekova

3,3 миллиона подписчиков

Бизнесмен, эстрадная певица. Жазира выступает в дуэте «Жанболат и Жазира» и позиционирует себя как ансамбль народного жанра. Активно продвигает на своей странице ценности казахского народа и свой бренд одежды.


sultankyzy.jpg

Ляйла Султанкызы, @sultankyzy

3 миллиона подписчиков

Ляйла — телеведущая-журналист, заслуженный деятель РК, телевизионный продюсер и медиаменеджер. Является одной из самых известных телеведущих в казахстанском медиапространстве. В своем блоге рассказывает о работе в шоу-бизнесе, изредка делится моментами из личной жизни.


elshinzhanerke.jpg

Елшин Жанерке, @elshinzhanerke

2,8 миллиона подписчиков

Блогер, журналист, певица и актриса. У себя на странице девушка делится красочными фотографиями, рассказывает о воспитании детей и семейных ценностях.


Анара Батырхан, @anarabatyrkhan

2,3 миллиона подписчиков

Анара снимается в фильмах, принимает участие в юмористических вайнах у популярных блогеров. В социальных сетях развивает свою TikTok-страницу и делится моментами из жизни у себя в Stories.


zhuldyzabdukarimovaofficial.jpg

Жулдыз Абдукаримова, @zhuldyzabdukarimovaofficial

2,3 миллиона подписчиков

Завоевавшая титул «Миссис Вселенная-2020» Жулдыз Абдукаримова на своей странице в Instagram делится кадрами из семейной жизни, воспитанием детей и секретами счастливых семейных отношений.


Жакан Утаргалиев, @zhahan_utargaliyev

2,2 миллиона подписчиков

Молодой актер, владелец и лицо Zhastar Burger, снимает юмористические вайны и активно ведет блог на YouTube.


127690361_156092769_814842096042893_432487204793085299_n.jpg

Тауекел Мусилим, @mussilim

1,9 миллиона подписчиков

Популярный актер в своем блоге делится кадрами из семейной жизни, профессиональной деятельности и тем, как наслаждается прелестями отцовства.


Заманбек Нургалиулы, @zamani.zhanaliev

1,6 миллиона подписчиков

Молодой папа, вайнер, который показывает смешные аспекты семейной жизни. Активно путешествует и делится впечатлениями на своей странице.


gulnurorazymbetova.jpg

Гүлнұр Оразымбетова, @gulnurorazymbetova

1,6 миллиона подписчиков

Певица и телеведущая, лицо телерадиокорпорации Qazaqstan. Личный блог ведет о профессиональной деятельности.


koyanbayevnurlan.jpg

Нурлан Коянбаев, @koyanbayevnurlan

1,5 миллиона подписчиков

Известный актер, шоумен и телеведущий. На странице делится моментами из жизни и показывает съемочный процесс своих фильмов.


Сара Тоқтамысова, @sarkanai

1,4 миллиона подписчиков

Поэт, лауреат премии поддержки талантливой молодежи и основатель отечественного бренда в национальном стиле. В своем блоге она рассказывает о казахских традициях, цитирует великих мыслителей и философов.


zhanar_dugalova.jpg

Жанар Дугалова, @zanar_dugalova

1,3 миллиона подписчиков

Казахстанская поп-певица и актриса, Заслуженный деятель Казахстана и победительница музыкального конкурса «Тюрквидение-2014». А еще Жанар бывшая участница популярной женской поп-группы «КешYou».


Даулет Мукаев, @dauletten

1,1 миллиона подписчиков

Молодой мужчина — специалист по жилищно-правовым отношениям, а также проводит марафоны по финансовой грамотности.


Аяука Жорабаева, @ayauka_zhorabayeva

834 тысячи подписчиков

Молодая мама четверых деток, на своей странице рассказывает о семье, своих буднях и кулинарных лайфхаках.


@gilviraibraeva.jpg

Гульвира Ибраева, @gilviraibraeva

712 тысяч подписчиков

Гульвира пропагандирует здоровый образ жизни, является ментором по похудению. Она мотивирует девушек вести активный образ жизни и следить за питанием.


Гулназ Алимгерей, @gulnaz_alimgerey

551 тысяча подписчиков

Телеведущая, предприниматель, победительница конкурса «Миссис Казахстан-2010». В постах она пишет о своей профессиональной деятельности телеведущей и рассказывает о собственной медиашколе.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #казахскийязык #блогеры #блогерыказахстана
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Выступления казахстанцев на TEDx, которые стоит посмотреть
11295
Грузины, которые известны в мире: 11 музыкантов, спортсменов, предпринимателей
23672
Певцы, телеведущие и бизнесмены — самые стильные грузины
17575