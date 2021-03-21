20 казахоязычных блогеров, на которых стоит подписаться

Кайрат Нуртас, @kair_n
5,5 миллиона подписчиков
Казахстанский эстрадный певец, лауреат государственной премии «Дарын». В своем блоге показывает жизнь шоумена и делится красивыми фотографиями семьи и с путешествий.
Аша Матай, @asha_matai
4,4 миллиона подписчиков
Казахстанская певица и актриса, телеведущая, популярный блогер. Активно ведет страницу, делясь советами о красоте и семейных ценностях.
Айнұр Тұрсынбаева, @aydin_nury
3,7 миллиона подписчиков
Айнұр — мотиватор, коуч и бизнес-тренер, активно занимается благотворительностью и призывает к этому своих подписчиков.
Торегали Тореали, @toregalitoreali
3,5 миллиона подписчиков
Торегали — один из популярных певцов казахстанской эстрады, активно ведет страницу о своей карьере музыкального исполнителя и иногда делится моментами из личной жизни.
Жазира Байрбекова, @zhazira_bairbekova
3,3 миллиона подписчиков
Бизнесмен, эстрадная певица. Жазира выступает в дуэте «Жанболат и Жазира» и позиционирует себя как ансамбль народного жанра. Активно продвигает на своей странице ценности казахского народа и свой бренд одежды.
Ляйла Султанкызы, @sultankyzy
3 миллиона подписчиков
Ляйла — телеведущая-журналист, заслуженный деятель РК, телевизионный продюсер и медиаменеджер. Является одной из самых известных телеведущих в казахстанском медиапространстве. В своем блоге рассказывает о работе в шоу-бизнесе, изредка делится моментами из личной жизни.
Елшин Жанерке, @elshinzhanerke
2,8 миллиона подписчиков
Блогер, журналист, певица и актриса. У себя на странице девушка делится красочными фотографиями, рассказывает о воспитании детей и семейных ценностях.
Анара Батырхан, @anarabatyrkhan
2,3 миллиона подписчиков
Анара снимается в фильмах, принимает участие в юмористических вайнах у популярных блогеров. В социальных сетях развивает свою TikTok-страницу и делится моментами из жизни у себя в Stories.
Жулдыз Абдукаримова, @zhuldyzabdukarimovaofficial
2,3 миллиона подписчиков
Завоевавшая титул «Миссис Вселенная-2020» Жулдыз Абдукаримова на своей странице в Instagram делится кадрами из семейной жизни, воспитанием детей и секретами счастливых семейных отношений.
Жакан Утаргалиев, @zhahan_utargaliyev
2,2 миллиона подписчиков
Молодой актер, владелец и лицо Zhastar Burger, снимает юмористические вайны и активно ведет блог на YouTube.
Тауекел Мусилим, @mussilim
1,9 миллиона подписчиков
Популярный актер в своем блоге делится кадрами из семейной жизни, профессиональной деятельности и тем, как наслаждается прелестями отцовства.
Заманбек Нургалиулы, @zamani.zhanaliev
1,6 миллиона подписчиков
Молодой папа, вайнер, который показывает смешные аспекты семейной жизни. Активно путешествует и делится впечатлениями на своей странице.
Гүлнұр Оразымбетова, @gulnurorazymbetova
1,6 миллиона подписчиков
Певица и телеведущая, лицо телерадиокорпорации Qazaqstan. Личный блог ведет о профессиональной деятельности.
Нурлан Коянбаев, @koyanbayevnurlan
1,5 миллиона подписчиков
Известный актер, шоумен и телеведущий. На странице делится моментами из жизни и показывает съемочный процесс своих фильмов.
Сара Тоқтамысова, @sarkanai
1,4 миллиона подписчиков
Поэт, лауреат премии поддержки талантливой молодежи и основатель отечественного бренда в национальном стиле. В своем блоге она рассказывает о казахских традициях, цитирует великих мыслителей и философов.
Жанар Дугалова, @zanar_dugalova
1,3 миллиона подписчиков
Казахстанская поп-певица и актриса, Заслуженный деятель Казахстана и победительница музыкального конкурса «Тюрквидение-2014». А еще Жанар бывшая участница популярной женской поп-группы «КешYou».
Даулет Мукаев, @dauletten
1,1 миллиона подписчиков
Молодой мужчина — специалист по жилищно-правовым отношениям, а также проводит марафоны по финансовой грамотности.
Аяука Жорабаева, @ayauka_zhorabayeva
834 тысячи подписчиков
Молодая мама четверых деток, на своей странице рассказывает о семье, своих буднях и кулинарных лайфхаках.
Гульвира Ибраева, @gilviraibraeva
712 тысяч подписчиков
Гульвира пропагандирует здоровый образ жизни, является ментором по похудению. Она мотивирует девушек вести активный образ жизни и следить за питанием.
Гулназ Алимгерей, @gulnaz_alimgerey
551 тысяча подписчиков
Телеведущая, предприниматель, победительница конкурса «Миссис Казахстан-2010». В постах она пишет о своей профессиональной деятельности телеведущей и рассказывает о собственной медиашколе.