Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/3c5/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/3c5d3bbd62ff6287dfad08bdf859d28e.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
20-fotografov-iz-kazahstana-kotorye-sdelayut-vam-unikal-nye-kadry
20 фотографов из Казахстана, которые сделают вам уникальные кадры
104
/
/

Сегодня в 17:50

20 фотографов из Казахстана, которые сделают вам уникальные кадры

Нурлыбек Нурселинов, @von_rou


Нурлыбек ава.jpg

Снимает красивые портреты в теплых тонах. Делает репортажные съемки. Работает на два города: Алматы и Астана.

Нурлыбек (1).jpg

Нурлыбек (2).jpg

Ильяс Жангазин, @bagofwind


 Ильяс ава_1.jpg

Живет и работает в Астане, но также проводит съемки в Алматы. Делает портреты, снимает street-фото.

Ильяс (2).jpg

Ильяс (1).jpg

Зарина Гайнулина, @zarinzoman


 Зарина ава_3.jpg

Снимает на пленку более 10 лет. Основные жанры: репортажи, портреты, lifestyle-фото.

Зарина (1)_2.jpg

Зарина (2)_2.jpg

Дидар Кушаманов, @kushamanov


 Дидар ава.jpg

Снимает портреты на пленку. Живет и работает в Алматы. Также обучает фотографии в своей школе Tal photoschool.

Дидар (1)_1.jpg

Дидар (2)_1.jpg

Маргарита Горбачева, @margarita_gorbacheva


Маргарита ава.jpg

Фриланс-фотограф из Алматы. Делает студийные съемки, портреты.

 Маргарита (1).jpg

Маргарита (2).jpg

Талгат Бекмагамбетов, @talashin


 Талгат ава.jpg

Снимает природу, street-фото. Организовывает фототуры по Казахстану. Обучает фото- и видеосъемке.

Талгат (1).jpg

Талгат (2).jpg

Жамиля Манаева, @milya.photo


 Жамиля ава_2.JPG

Создает портретные фото, в работах подчеркивает глаза и их выражение. Живет и работает в Астане.

Жамиля (1)_1.jpg

Жамиля (2)_1.jpg

Айнур Тотаева, @totayeva.photography


 Айнур ава.jpg

Снимает портреты, делает lifestyle-, food-, travel-, street-фото.

Айнур (2).jpg

Айнур (1).jpg

Гаухар Закарина, @zakarya.creator


 Гаухар ава_1.jpg

Фотограф, видеограф из Астаны. Снимает портреты, создает студийные снимки. Основатель фотостудии Studio 101.

Гаухар (2).jpg

Гаухар (1).jpg

Батырлан Толегенов, @batyr_batyr


 FullSizeRender.jpg

Необычные кадры города, летающие люди и предметы, street-фото, портреты. А еще у Батыра каждый день можно найти свежую порцию мемов.

FullSizeRender (1).jpg

FullSizeRender (2).jpg

Анастасия Анишева, @anisheva


 anisheva ava (1).jpg

Lifestyle-фото, люди, природа — то, что попадает в кадры Анастасии в Алматы.

anisheva (3).jpg

anisheva (2).jpg

Александр Филипенко, @sanchosss_muse


 sanchosss ava.jpg

Фотограф из Астаны, в аккаунте которого можно найти много интересных кадров с длинной выдержкой, интересными моделями и локациями.

sanchosss (3).jpg

sanchosss (1).jpg

Дмитрий Ли, @dmitrylee_art

Дмитрий Ли (3).jpg

Основатель фотостудии/кофейни, фотошколы Zavod. Входит в топ-3 свадебных фотографов страны.

Дмитрий Ли (1).jpg

Дмитрий Ли (2).jpg

Виктор Ким, @kimiko.vision


Kimiko ava (3).jpg

Фотограф и видеограф. Снимает на пленку. Работает на две страны: Казахстан и Южная Корея.

Kimiko (2).jpg

Kimiko (1).jpg

Нурсултан Байбулин, @nbvision


 nb vision ava (2).jpg

Снимает портреты, свадьбы и лавстори в Астане.

nb vision (3).jpg

nb vision (1).jpg

Батухан Жакангер, @batu_zz


 batu ava (3).jpg

Люди, портреты, необычные локации. Живет и работает в Алматы.

batu (1).jpg

batu (2).jpg

Чингиз, @chingeeth


 Чингиз ава (2).jpg

Фотографирует людей, одежду, предметы. Студийные фото,на природе. Живет и работает в Астане.

Чингиз (1).jpg

Чингиз (3).jpg

Айгерим Кагарманова, @kagarmasha


kagarmasha ava (1).jpg

Делает фотографии для зарубежного портфолио, контент для личного бренда и FaceTime-съемки.

kagarmasha (2).jpg

kagarmasha (3).jpg

Бахыт Лекеров, @leker.avi


leker ava (2).jpg

Снимает портреты, food и product-фото.

leker (1).jpg

leker (3).jpg

Дарья Лаврут, @zoozya


 Дарья ава (2).jpg

Снимает на пленку в Астане. Портреты, студийные, street-фото.

Дарья (3).jpg

Дарья (1).jpg

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#астана #казахстан #алматы #фотографы
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
50 лучших фильмов и сериалов
5137
Я участвовал в шоу «Голос»: музыканты об особенностях отбора и съемках
3908
Экранизации компьютерных игр, которые стоит посмотреть
7731