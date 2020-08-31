20 фотографов из Казахстана, которые сделают вам уникальные кадры

Нурлыбек Нурселинов, @von_rou
Снимает красивые портреты в теплых тонах. Делает репортажные съемки. Работает на два города: Алматы и Астана.
Ильяс Жангазин, @bagofwind
Живет и работает в Астане, но также проводит съемки в Алматы. Делает портреты, снимает street-фото.
Зарина Гайнулина, @zarinzoman
Снимает на пленку более 10 лет. Основные жанры: репортажи, портреты, lifestyle-фото.
Дидар Кушаманов, @kushamanov
Снимает портреты на пленку. Живет и работает в Алматы. Также обучает фотографии в своей школе Tal photoschool.
Маргарита Горбачева, @margarita_gorbacheva
Фриланс-фотограф из Алматы. Делает студийные съемки, портреты.
Талгат Бекмагамбетов, @talashin
Снимает природу, street-фото. Организовывает фототуры по Казахстану. Обучает фото- и видеосъемке.
Жамиля Манаева, @milya.photo
Создает портретные фото, в работах подчеркивает глаза и их выражение. Живет и работает в Астане.
Айнур Тотаева, @totayeva.photography
Снимает портреты, делает lifestyle-, food-, travel-, street-фото.
Гаухар Закарина, @zakarya.creator
Фотограф, видеограф из Астаны. Снимает портреты, создает студийные снимки. Основатель фотостудии Studio 101.
Батырлан Толегенов, @batyr_batyr
Необычные кадры города, летающие люди и предметы, street-фото, портреты. А еще у Батыра каждый день можно найти свежую порцию мемов.
Анастасия Анишева, @anisheva
Lifestyle-фото, люди, природа — то, что попадает в кадры Анастасии в Алматы.
Александр Филипенко, @sanchosss_muse
Фотограф из Астаны, в аккаунте которого можно найти много интересных кадров с длинной выдержкой, интересными моделями и локациями.
Дмитрий Ли, @dmitrylee_art
Основатель фотостудии/кофейни, фотошколы Zavod. Входит в топ-3 свадебных фотографов страны.
Виктор Ким, @kimiko.vision
Фотограф и видеограф. Снимает на пленку. Работает на две страны: Казахстан и Южная Корея.
Нурсултан Байбулин, @nbvision
Снимает портреты, свадьбы и лавстори в Астане.
Батухан Жакангер, @batu_zz
Люди, портреты, необычные локации. Живет и работает в Алматы.
Чингиз, @chingeeth
Фотографирует людей, одежду, предметы. Студийные фото,на природе. Живет и работает в Астане.
Айгерим Кагарманова, @kagarmasha
Делает фотографии для зарубежного портфолио, контент для личного бренда и FaceTime-съемки.
Бахыт Лекеров, @leker.avi
Снимает портреты, food и product-фото.
Дарья Лаврут, @zoozya
Снимает на пленку в Астане. Портреты, студийные, street-фото.