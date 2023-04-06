20 авторов в TikTok, которые вдохновят вас заниматься спортом

Собрали 20 профилей в TikTok, где можно найти видео про workout, фитнес, бодибилдинг и не только.





Элена Золотухина, @helena_zolotukhina





Элена профессиональный тренер из Астаны. Девушка занимается workout. Часто снимает реакцию людей на ее упражнения.





Имран Ибрагимов, @imranibragimov

Имран — чемпион Казахстана по Streetlifting. Снимает разные челленджи, а также трюки на брусьях.





Рамир Аблизов, @ablizovramil

Рамиль не только мотивирует заниматься спортом, но и делится полезными советами. Рассказывает, что такое протеин и о многом другом.





Nastya Nepsha, @nastya___nepsha

Девушка из Астаны делится видео-реакциями, упражнениями, которые можно выполнить дома, и просто вдохновляющими роликами.





Слава Рахмонов, @rahmanov.fit

Слава рассказывает и показывает, как делать те или иные упражнения. Подает все с юмором и интересом к своему делу.





Беккер, @bekker_bv

Беккер — бодибилдер. Снимает мотивационные и юмористические видео.





Айнур Сагатбек, @ainur.sagatbek





Фитнес тренер делится упражнениями, которые можно выполнить дома и в зале. Также на странице можно найти ПП-рецепты.





Диас Каким, @diasskakim

Если вы не любите заниматься один, то вам сюда. Диас делится видео, где занимается спортом вместе с девушкой — couple GYM.





Бахтияр, @wowstokton

Бахтияр — баскетболист. Делится советами и секретами баскетбола, снимает разные челленджи.





Ахмад Набишев, @nabishev_ahmad

Спортсмен из Узбекистана, который занимается workout.





Александр, @bezumez.fit

Знаком всем как bezumez.fit, снимает реакции людей на то, как тягает большие веса. Еще снимает мотивационные ролики.





Бек Зуфар, @bek_zufar23

Чемпион по street workout и краш девочек из Узбекистана. Снимает техники выполнения упражнений и челленджи с другими спортсменами.





Кирил Яковлев, @kirill__yakovlev_

Кирил — спортивный школьник. Может простоять на руках дольше, чем идет урок.





Ашуралиев Бекжобдек, @ashuraliev_bekhzodbek

Парень показывает, что можно заниматься workout дома. Так же объясняет, как делаются разного рода трюки.





Асаль Сапарбаева, @littos





Спортсменка, блогер, актриса, каскадер. В видео показывает, как использует свои навыки в реальной жизни.





Дастан Базарбеков, @danuvc19

Парень занимается фитнесом. В аккаунте делится эстетичными видео, мотивацией и не забывает о стиле на тренировках.





Айтым Жакупов, @aitymzhakupov

Айтым — фитнес тренер. Делится видео трансформации клиентов, снимает свои персональные тренировки.





Диас, @dias.r11

Парень делится роликами, где выполняет опасные трюки на роликовых коньках.





Данил Калиткин, @kalitkindanil





В основном у Данила эстетичные видео. Он профессиональный бодибилдер и фитнес-тренер.





Айбат Кемер, @aibat_kemer

Тренер по волейболу. Ведет блог на казахском языке.