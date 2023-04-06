20 авторов в TikTok, которые вдохновят вас заниматься спортом

Собрали 20 профилей в TikTok, где можно найти видео про workout, фитнес, бодибилдинг и не только.
Элена Золотухина, @helena_zolotukhina
Элена профессиональный тренер из Астаны. Девушка занимается workout. Часто снимает реакцию людей на ее упражнения.
Имран Ибрагимов, @imranibragimov
Имран — чемпион Казахстана по Streetlifting. Снимает разные челленджи, а также трюки на брусьях.
Рамир Аблизов, @ablizovramil
Рамиль не только мотивирует заниматься спортом, но и делится полезными советами. Рассказывает, что такое протеин и о многом другом.
Nastya Nepsha, @nastya___nepsha
Девушка из Астаны делится видео-реакциями, упражнениями, которые можно выполнить дома, и просто вдохновляющими роликами.
Слава Рахмонов, @rahmanov.fit
Слава рассказывает и показывает, как делать те или иные упражнения. Подает все с юмором и интересом к своему делу.
Беккер, @bekker_bv
Беккер — бодибилдер. Снимает мотивационные и юмористические видео.
Айнур Сагатбек, @ainur.sagatbek
Фитнес тренер делится упражнениями, которые можно выполнить дома и в зале. Также на странице можно найти ПП-рецепты.
Диас Каким, @diasskakim
Если вы не любите заниматься один, то вам сюда. Диас делится видео, где занимается спортом вместе с девушкой — couple GYM.
Бахтияр, @wowstokton
Бахтияр — баскетболист. Делится советами и секретами баскетбола, снимает разные челленджи.
Ахмад Набишев, @nabishev_ahmad
Спортсмен из Узбекистана, который занимается workout.
Александр, @bezumez.fit
Знаком всем как bezumez.fit, снимает реакции людей на то, как тягает большие веса. Еще снимает мотивационные ролики.
Бек Зуфар, @bek_zufar23
Чемпион по street workout и краш девочек из Узбекистана. Снимает техники выполнения упражнений и челленджи с другими спортсменами.
Кирил Яковлев, @kirill__yakovlev_
Кирил — спортивный школьник. Может простоять на руках дольше, чем идет урок.
Ашуралиев Бекжобдек, @ashuraliev_bekhzodbek
Парень показывает, что можно заниматься workout дома. Так же объясняет, как делаются разного рода трюки.
Асаль Сапарбаева, @littos
Спортсменка, блогер, актриса, каскадер. В видео показывает, как использует свои навыки в реальной жизни.
Дастан Базарбеков, @danuvc19
Парень занимается фитнесом. В аккаунте делится эстетичными видео, мотивацией и не забывает о стиле на тренировках.
Айтым Жакупов, @aitymzhakupov
Айтым — фитнес тренер. Делится видео трансформации клиентов, снимает свои персональные тренировки.
Диас, @dias.r11
Парень делится роликами, где выполняет опасные трюки на роликовых коньках.
Данил Калиткин, @kalitkindanil
В основном у Данила эстетичные видео. Он профессиональный бодибилдер и фитнес-тренер.
Айбат Кемер, @aibat_kemer
Тренер по волейболу. Ведет блог на казахском языке.