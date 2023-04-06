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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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20-avtorov-v-tiktok-kotorye-vdohnovyat-vas-zanimat-sya-sportom
20 авторов в TikTok, которые вдохновят вас заниматься спортом
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Главный

Сегодня в 12:00

20 авторов в TikTok, которые вдохновят вас заниматься спортом

Собрали 20 профилей в TikTok, где можно найти видео про workout, фитнес, бодибилдинг и не только.


Элена Золотухина, @helena_zolotukhina

спорт

Элена профессиональный тренер из Астаны. Девушка занимается workout. Часто снимает реакцию людей на ее упражнения.


Имран Ибрагимов, @imranibragimov

Имран — чемпион Казахстана по Streetlifting. Снимает разные челленджи, а также трюки на брусьях.


Рамир Аблизов, @ablizovramil

Рамиль не только мотивирует заниматься спортом, но и делится полезными советами. Рассказывает, что такое протеин и о многом другом.


Nastya Nepsha, @nastya___nepsha

Девушка из Астаны делится видео-реакциями, упражнениями, которые можно выполнить дома, и просто вдохновляющими роликами.


Слава Рахмонов, @rahmanov.fit

Слава рассказывает и показывает, как делать те или иные упражнения. Подает все с юмором и интересом к своему делу.


Беккер, @bekker_bv

Беккер — бодибилдер. Снимает мотивационные и юмористические видео.


Айнур Сагатбек, @ainur.sagatbek

pexels-karolina-grabowska-4397840.jpg

Фитнес тренер делится упражнениями, которые можно выполнить дома и в зале. Также на странице можно найти ПП-рецепты.


Диас Каким, @diasskakim

Если вы не любите заниматься один, то вам сюда. Диас делится видео, где занимается спортом вместе с девушкой — couple GYM.


Бахтияр, @wowstokton

Бахтияр — баскетболист. Делится советами и секретами баскетбола, снимает разные челленджи.


Ахмад Набишев, @nabishev_ahmad

Спортсмен из Узбекистана, который занимается workout.


Александр, @bezumez.fit

Знаком всем как bezumez.fit, снимает реакции людей на то, как тягает большие веса. Еще снимает мотивационные ролики.


Бек Зуфар, @bek_zufar23

Чемпион по street workout и краш девочек из Узбекистана. Снимает техники выполнения упражнений и челленджи с другими спортсменами.


Кирил Яковлев, @kirill__yakovlev_

Кирил — спортивный школьник. Может простоять на руках дольше, чем идет урок.


Ашуралиев Бекжобдек, @ashuraliev_bekhzodbek

Парень показывает, что можно заниматься workout дома. Так же объясняет, как делаются разного рода трюки.


Асаль Сапарбаева, @littos

Littos

Спортсменка, блогер, актриса, каскадер. В видео показывает, как использует свои навыки в реальной жизни.


Дастан Базарбеков, @danuvc19

Парень занимается фитнесом. В аккаунте делится эстетичными видео, мотивацией и не забывает о стиле на тренировках.


Айтым Жакупов, @aitymzhakupov

Айтым — фитнес тренер. Делится видео трансформации клиентов, снимает свои персональные тренировки.


Диас, @dias.r11

Парень делится роликами, где выполняет опасные трюки на роликовых коньках.


Данил Калиткин, @kalitkindanil

pexels-victor-freitas-703014.jpg

В основном у Данила эстетичные видео. Он профессиональный бодибилдер и фитнес-тренер.


Айбат Кемер, @aibat_kemer

Тренер по волейболу. Ведет блог на казахском языке.

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