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19-летняя летчица установила мировой рекорд по кругосветным путешествиям
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Сегодня в 10:15

19-летняя летчица установила мировой рекорд по кругосветным путешествиям

Бельгийка Зара Резерфорд в возрасте 19 лет стала самой молодой женщиной в истории, которая в одиночку обогнула земной шар на самолете. До этого рекорд принадлежал 30-летней американке Шаесте Вайз.

Зара Резерфорд отправилась в одиночное кругосветное путешествие 18 августа 2021 года и вновь приземлилась в Бельгии 20 января 2022 года. Полет продлился 155 дней. Маршрут включал в себя 52 страны на пяти континентах, в том числе Великобританию, Исландию, Гренландию, Канаду, США, Россию, Корею, Индонезию, Индию и другие.



Девушка летела на сверхлегком самолете «Акула». Это высокопроизводительный сверхлегкий самолет европейского производства, его скорость достигает 300 километров в час.

Источник: tengritravel.kz

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