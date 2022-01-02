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19-летняя алматинка победила на чемпионате мира по визажу
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Сегодня в 11:41

19-летняя алматинка победила на чемпионате мира по визажу

Казахстанка победила на онлайн-чемпионате мира по визажу, который организовали в Нью-Йорке, США. 19-летней алматинке удалось покорить всемирное жюри своими работами и стать лучшей среди более чем 5 000 конкурсантов из свыше 70 стран мира.


Милана Фильченко завоевала золото чемпионата мира по визажу, который проводит Всемирная организация World Championship OMC Hairworld. Работу девушки признали лучшей в номинации Smokey eyes makeup.


Казахстанка получила еще две серебряные медали в номинациях «Боди-арт» и «Свадебная категория». Также она вошла в пятерку лидеров в номинациях «Креативный макияж» и «Подиумный макияж».

Источник: tengrinews.kz

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