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17-летняя казахстанская теннисистка установила историческое достижение на US Open
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Сегодня в 09:28

17-летняя казахстанская теннисистка установила историческое достижение на US Open

Аружан Сагандыкова впервые в карьере пробилась в основную сетку юниорского US Open.

В финале квалификации Аружан выиграла у американки Джульетты Парехи со счетом 6:2, 6:3. А до этого казахстанка прошла японку Харуку Хасегаву — 6:4, 3:6, 10:7.

Источник: sports.kz

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