16 банных комплексов Алматы и Астаны, где можно отдохнуть с друзьями или с семьей

Рассказываем, где в Алматы и Астане можно собраться компанией и сходить в баню.





Астана





Банный комплекс Bath Village, @bathvillage

В комплексе Bath Village есть настоящая русская баня. В распоряжении посетителей фурако, веники, меню и бар. Также для удобства выделена зона для настольных игр

Банный комплекс «888», @banya_888

В банном комплексе «888» вы можете не только попариться, но и совместить отдых с косметическими процедурами. Вас ждут маски на лицо и тело, пилинги и оздоровительные массажи. Также здесь есть VIP-зал вместимостью до десяти человек.

Банный комплекс Pro Par, @pro_par_club

На территории есть две бани, парная на нефритовых камнях, комната релакса для массажа, SPA-процедур и отдыха на матрасах, наполненных ароматным сеном.

Банный комплекс «Люкс», @lux_complex

Банный комплекс «Люкс» включает несколько направлений: хамам, пар на дровах, семейные бани, массажные кабинеты. Во всех отделениях есть возможность принять сеансы фитобочек. На территории комплекса работают бары и кафе.

Банный комплекс «Асыл люкс», @banya_asyl_lux

Банный комплекс «Асыл люкс» — необычное место для отдыха, похожее на бани в Корее. Это VIP -баня, с общим женским и общим мужским залом. В каждом зале есть своя зона купания и зона отдыха: мини бассейн, кинозал, соляная юрта.

Банный комплекс «Теньговка», @tengovka

Красивый и современный банный комплекс. Здесь расположены индивидуальные домики из сруба со всеми удобствами, русские бани на дровах, кедровые парные.

Комплекс саун PARILKINO, @saunaparilkino.kz

В PARILKINO вы сможете погреться в турецком хамаме, освежиться в бассейне, понежиться в джакузи. Также есть развлечения для компаний: бильярд и караоке.

Семейная баня «Бахрома», @banya_bahroma

«Бахрома» предлагает посетителям спектор услуг, таких как парение, массаж и пилинг. А для особого экстрима можно окунуться в холодную купель или облиться прохладной водичкой.

«Керемет» — одно из самых популярных мест в столице. Здесь предусмотрены специализированные парильни, несколько купелей и бассейнов, SPA-зона с массажем и зона отдыха.





Алматы





Банный комплекс Khan Bell Rest & SPA, @khanbell.kz

Банный комплекс расположен в экологически чистом районе, по адресу: улица Сагадата Нурмагамбетова, 312/1. Здесь представлено девять тематических бань с разной стилистикой интерьера. В комплексе проводят полный спектр банных услуг: массаж, SPA-процедуры и многое другое.

Arasan Wellness & SPA, @arasanspacomplex

«Арасан» переводится с казахского как «теплый источник». Банный комплекс сочетает в себе традиции востока и высокие технологии. Тут проводят больше 20 водно-оздоровительных процедур для красоты и здоровья, экзотические и сегментарные массажи для очищения и другое.

La Coupelle — элитный клуб гостевых шале и SPА. Здесь есть все для комфортного отдыха: джакузи, балийские гамаки, качели для отдыха на свежем воздухе, родники, пруды с форелью.

«Ханская баня» находится в селе Жандосова и популярна своими чанами с травяными отварами. На территории комплекса есть бани и купели, расставлены юрты.

Банный комплекс «Пар House», @parhouse_almaty

Банный комплекс открылся в конце 2020 года. Помимо традиционной русской парной, в комплексе есть турецкий хамам, бассейн и кадушки с ледяной водой. Здесь приятный интерьер и уютная атмосфера просторной зоны отдыха.

Банный комплекс Bounty, @banya.bounty

В комплексе можно найти русскую парную, бассейн, турецкий хамам. К услугам доступны массаж и различные SPA-процедуры. Есть кафе, где можно вкусно поесть.

Высокогорный развлекательный комплекс расположен у подножья Заилийского Алатау, в ущелье Алмаарасан. Здесь доступно восемь различных видов бань, открытые и крытые бассейны, джакузи и многое другое.