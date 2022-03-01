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16 банных комплексов Алматы и Астаны, где можно отдохнуть с друзьями или с семьей
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Сегодня в 18:50

16 банных комплексов Алматы и Астаны, где можно отдохнуть с друзьями или с семьей

Рассказываем, где в Алматы и Астане можно собраться компанией и сходить в баню.


Астана


Банный комплекс Bath Village, @bathvillage


В комплексе Bath Village есть настоящая русская баня. В распоряжении посетителей фурако, веники, меню и бар. Также для удобства выделена зона для настольных игр

Банный комплекс «888», @banya_888


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В банном комплексе «888» вы можете не только попариться, но и совместить отдых с косметическими процедурами. Вас ждут маски на лицо и тело, пилинги и оздоровительные массажи. Также здесь есть VIP-зал вместимостью до десяти человек.

Банный комплекс Pro Par, @pro_par_club


На территории есть две бани, парная на нефритовых камнях, комната релакса для массажа, SPA-процедур и отдыха на матрасах, наполненных ароматным сеном.

Банный комплекс «Люкс», @lux_complex


Банный комплекс «Люкс» включает несколько направлений: хамам, пар на дровах, семейные бани, массажные кабинеты. Во всех отделениях есть возможность принять сеансы фитобочек. На территории комплекса работают бары и кафе.

Банный комплекс «Асыл люкс», @banya_asyl_lux


Банный комплекс «Асыл люкс» — необычное место для отдыха, похожее на бани в Корее. Это VIP -баня, с общим женским и общим мужским залом. В каждом зале есть своя зона купания и зона отдыха: мини бассейн, кинозал, соляная юрта.

Банный комплекс «Теньговка», @tengovka


Красивый и современный банный комплекс. Здесь расположены индивидуальные домики из сруба со всеми удобствами, русские бани на дровах, кедровые парные.

Комплекс саун PARILKINO, @saunaparilkino.kz


В PARILKINO вы сможете погреться в турецком хамаме, освежиться в бассейне, понежиться в джакузи. Также есть развлечения для компаний: бильярд и караоке.

Семейная баня «Бахрома», @banya_bahroma


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«Бахрома» предлагает посетителям спектор услуг, таких как парение, массаж и пилинг. А для особого экстрима можно окунуться в холодную купель или облиться прохладной водичкой.

Банно-оздоровительный комплекс «Керемет», @keremet.banya


«Керемет» — одно из самых популярных мест в столице. Здесь предусмотрены специализированные парильни, несколько купелей и бассейнов, SPA-зона с массажем и зона отдыха.


Алматы


Банный комплекс Khan Bell Rest & SPA, @khanbell.kz


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Банный комплекс расположен в экологически чистом районе, по адресу: улица Сагадата Нурмагамбетова, 312/1. Здесь представлено девять тематических бань с разной стилистикой интерьера. В комплексе проводят полный спектр банных услуг: массаж, SPA-процедуры и многое другое.

Arasan Wellness & SPA, @arasanspacomplex


«Арасан» переводится с казахского как «теплый источник». Банный комплекс сочетает в себе традиции востока и высокие технологии. Тут проводят больше 20 водно-оздоровительных процедур для красоты и здоровья, экзотические и сегментарные массажи для очищения и другое.

La Coupelle, @lacoupellekz


La Coupelle — элитный клуб гостевых шале и SPА. Здесь есть все для комфортного отдыха: джакузи, балийские гамаки, качели для отдыха на свежем воздухе, родники, пруды с форелью.

«Ханская баня», @khanskaya_banya


«Ханская баня» находится в селе Жандосова и популярна своими чанами с травяными отварами. На территории комплекса есть бани и купели, расставлены юрты.

Банный комплекс «Пар House», @parhouse_almaty


Банный комплекс открылся в конце 2020 года. Помимо традиционной русской парной, в комплексе есть турецкий хамам, бассейн и кадушки с ледяной водой. Здесь приятный интерьер и уютная атмосфера просторной зоны отдыха.

Банный комплекс Bounty, @banya.bounty


В комплексе можно найти русскую парную, бассейн, турецкий хамам. К услугам доступны массаж и различные SPA-процедуры. Есть кафе, где можно вкусно поесть.

«Тау Дастархан», @tau_dastarkhan


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Высокогорный развлекательный комплекс расположен у подножья Заилийского Алатау, в ущелье Алмаарасан. Здесь доступно восемь различных видов бань, открытые и крытые бассейны, джакузи и многое другое.

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