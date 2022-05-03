15 возможностей для создания и развития стартап-проектов в странах Центральной Азии

Акселератор — это интенсивная образовательная программа для стартапов. Собрали актуальные возможности, которые могут помочь молодым проектам в Центральной Азии.





Казахстан

Программа акселерации от Astana Hub принимает заявки от IT-проектов на стадии идеи или MVP, регулярных продаж — product/market fit. Либо активного развития и масштабирования стартапа.



Участников ждут воркшопы по таким темам, как: «Бизнес-модель и рынок», «Исследование клиентов», «Команда стартап-проекта», «Операционное», «Маркетинг», «Продажи», «Привлечение инвестиций». Также оказывается помощь команды наставников в постановке целей и проверки гипотез на индивидуальных консультациях.

Investment Readiness Accelerator

Организатор акселератора, холдинг MOST — первая частная экосистема для стартапов и венчурных инвесторов в Центральной Азии.

Во время программы участников ждут блоки, посвященные фандрайзингу, финансам, питчингу, консалтингу, юридическим вопросам и не только.

Набираются IT-стартапы ранней стадии из сфер: EduTech, HealthTech, AgroTech, FinTech, InsureTech, eCommerce, RetailTech, с наличием трекшена и масштабируемой модели развития.





Корпоративная акселерация от Tech Garden

Акселерация включает в себя обучение команды-разработчика, доработку технологического решения, консультации экспертов, моделирование сценариев и тестирование эффектов.



Технологические направления программы: нефтегазовый сектор, горно-металлургическая промышленность, энергетика, транспорт, логистика и строительство.

Tech Garden предоставляет участникам финансирование для проведения пилотного внедрения и доработки проекта до идеального продукта.

Quick Start

Два раза в год на базе инновационного кластера Nazarbayev University проходит интенсивная программа бизнес-акселерации.



Quick Start дает возможность масштабирования и увеличения продаж, проведения еженедельных встреч с трекерами и менторами, нетворкинг и PR-поддержку, а лучшие стартапы получат посевные инвестиции до $50 000.

Критерии для участия в программе: технологический бизнес с потенциалом выхода на международные рынки, укомплектованная команда, наличие рабочего прототипа и первых продаж, один член команды должен свободно владеть английским языком.

KBTU Startup Incubator

Цель программы — помочь развитию молодежных стартап-проектов в сфере информационных технологий.



Отбор осуществляется в следующих сферах: робототехника, энергообеспечение, системы обеспечения безопасности, автоматизация промышленности, образование, экология, мобильные технологии, big data, умный дом, интернет вещей, электронная коммерция.

Участников, прошедших инкубатор ждут: пиар и поддержка в СМИ, инвестиции на создание компании, помощь в привлечении новых инвесторов.

Kazakhstan Digital Accelerator

Первый в регионе акселератор стартапов мирового класса, с представительством в Нур-Султане. Цель программы — повышение конкурентноспособности и капитализация технологических компаний, которые смогут в будущем выйти на рынки Юго-Восточной Азии.



Основные критерии отбора:

— масштабируемая бизнес-модель

— готовый продукт или услуга, основанные на цифровых технологиях и подходящие, ориентированные на крупные интернет-сообщества

— стартап, планирующий поднять свой следующий раунд, через 18 месяцев.

​​Кыргызстан

PEAK: Центр поддержки стартапов и бизнес-проектов

Центр развития бизнес-инноваций PEAK финансируется правительством Великобритании. Программа направлена на поддержку новых и развивающихся предприятий — от первоначальной идеи кейса до разработки продукта, маркетинга, выхода на новые рынки и поиска источников финансирования.



Предприниматели проходят тренинги, семинары, встречаются с экспертами, получают индивидуальные бизнес-консультации и доступ в коворкинги.

Участники ничего не оплачивают, а отбираются по критериям наличия стартапа с прототипом и владения английским языком. Первая программа уже стартовала для технических проектов.





Российско-Кыргызский фонд

Фонд действует в соответствии с Соглашением между Правительством Кыргызской Республики и Российской Федерацией.



Поддержку получают инновационные проекты путем займа средств на внедрение новых продуктов на рынок и предприниматели-экспортеры.

Стартапы должны быть направлены не только на коммерческие выгоды, но и на создание рабочих мест, увеличение промышленного производства и развитие местных сообществ.

Основные документы: заявка, анкета, отчетность за три года, бизнес-план, финансовая модель, регистрационные документы, сведения о предоставляемом залоге.

Бизнес-акселератор Accelerate Prosperity

AP — инициатива Организации Ага Хана в Центральной и Южной Азии. Проект предлагает гранты, финансируемые Агентством США по международному развитию USAID в рамках проекта «Демилгелүү жаштар» и направлен на развитие предпринимательской деятельности среди молодежи.



Цель акселератора — дать возможность предпринимателям разработать и улучшить бизнес-модель, план выполнения и существующие процессы.

Программа длится семь-восемь недель. Проводятся практические задания, тренинги. За стартапами следят бизнес-трекеры. На последнем этапе проекты выступают на Demo Day.

Инвестиции AP могут достигать $50 000. В дальнейшем можно привлечь средства от других инвесторов.

Бизнес-акселератор John Galt

Проект нацелен на построение стартап-экосистемы Кыргызской Республики, открытие и помощь предпринимателям в развитии их стартапов в сильные, масштабируемые и успешные компании.



Акселератор предоставляет коворкинг-пространство, менторство и доступ к сети контактов.

Business Professionals Network

Фонд BPN создан в Швейцарии и работает в Кыргызстане. Программа включает менторство, обучение, выдачу кредита на покупку оборудования и нетворкинг. Участников в их развитии сопровождают местные и швейцарские специалисты.



Семинары и тренинги фонда могут посещать все желающие. Кандидаты должны заниматься бизнесом и не иметь кредита в банке.

​​ Узбекистан

C.A.T. Science Accelerator

Принимаются исследовательские и научные проекты в сферах биотехнологии, диагностики и биомедицины, альтернативных источников энергии, новых материалов, IT и Digital в научных проектах и пищевых технологиях.



Кроме научной составляющей, в проектах должна быть бизнес-стратегия.

Участники получают помощь от персональных менторов, помощь в продвижении и поддержке, возможность работы в лабораториях и участия в Demo Day, по результатам которого будут выделяться инвестиции.





Fintech Accelerator

Корпоративный акселератор от венчурного фонда UZCARD Ventures.



Участие могут принять стартапы в следующих направлениях: развитие инфраструктуры, решения в области кибербезопасности и HR, маркетинговые инструменты, автоматизация внутренних процессов и обработки данных.

Проекты-участники получают доступ к инфраструктуре UZCARD, консультациям с инженерами, технологической и бизнес-экспертизе, менторству и интеграции в финтех-сообщество.

IT Park

Программа акселерации предназначена для проектов с готовым прототипом и командой, оказывающая помощь в получении финансирования и трансформации в действующий бизнес.



Основные индустрии, стартапы которые принимаются к участию: AgroTech, AutoTech, E-commerce, E-gov, FinTech, IoT, MedTech, Online Education, GameDev.

Участники получают возможность получения юридической консультации и маркетинговой поддержки, развития партнерской сети и доступа на инвестиционную площадку.

Негосударственная некоммерческая организация, созданная в 2019 году для развития инноваций, стартапов и человеческого капитала в Узбекистане.



Проводят программы акселерации в разных областях, например, «Ускорение бизнеса для женщин-предпринимателей в сфере зеленых технологий» и Water Solutions Innovation Lab.

Основатели Tech4Impact работают со стартапами и проектами по методологиям Lean Startup, Customer Developement, Design Thinking.