15 вакансий в сфере кибербезопасности для специалистов в Центральной Азии

Подготовили список актуальных вакансий для специалистов по кибербезопасности в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.





Казахстан











Обязанности:



— консультировать по вопросам ИБ в процессе оказания сервиса

— предоставлять результаты анализа информационных рисков, разрабатывает предложения по их минимизации и рекомендации по устранению уязвимостей

— формировать правила и политику на сетевых устройствах информационной безопасности.

Требования:



— знание сети на уровне CCNA

— знание безопасности сети на уровень CCNA Sec

— администрирование NGFW

— понимание OWASP Top 10, и умение защитить инфраструктуру от этих уязвимостей.





Pentester в PAYBOX Technologies



Обязанности:



— понимание принципов атак: web, сетевых и прочих

— проводить тестирование безопасности разрабатываемых продуктов и сервисов

— развивать и автоматизировать процессы поиска уязвимостей.

Требования:



— опыт работы в технической поддержке систем, программ от года

— знание SAST, DAST, IAST и опыт их использования для поиска недостатков программного кода приложений

— знание слабостей и уязвимостей в программном обеспечении и опыт их выявления

— опыт исследования защищенности в режиме «черный ящик».







Обязанности:



— мониторинг и реагирование на инциденты информационной кибербезопасности

— реагирование на нестандартное поведение сегментов IT инфраструктуры банка.

Требования:



— знание ОС Windows, Linux

— знание сетевых моделей, стэков TCP/IP, OSI

— большая заинтересованность в направлении Информационная безопасность, Кибербезопасность.









Аналитик SOC в BI GROUP







Обязанности:



— быть в тренде глобальных событий кибербезопасности

— иметь позитивный опыт работы с антивирусными системами защиты нового поколения NGAV, EDR, Email Security, WIDS, PAM, WAF, Sandbox

— быть осведомленным о стандартах безопасности ISO/IEC 27001, NIST Cybersecurity Framework, PCI DSS с возможностью адаптации ключевых принципов под собственную защищаемую инфраструктуру.

Требования:



— опыт от года до трех лет в сфере ИТ или ИБ с приоритетными направлениями, связанными с мониторингом и анализом событий безопасности

— администрирования серверных систем Windows, Linux, Unix с ясным пониманием их архитектуры

— администрирования виртуализированных сред: VMWare, Hyper-V, KVM.







Обязанности:



— администрирование серверов на базе ядра Linux

— оркестрация микросервисной архитектуры

— работа с облачными провайдерами

— реализация CI/CD инфраструктуры

— мониторинг состояния систем, сбор логов и метрик.

Требования:



— знания и практические навыки: Debian, RHEL, Nginx, Caddy, Docker, Kubernetes, HashiCorp Nomad.

Кыргызстан











Обязанности:



— проверка приложений перед их релизом

— проверка прав доступов на соответствие с матрицей доступов

— проверка настроек систем и процессов организации на соответствие политикам банка.

Требования:



— высшее образование в сфере компьютерных наук, информационно-коммуникационных технологий, или смежной области

— опыт работы в сфере информационной безопасности не менее двух лет

— опыт проведения тестирования на проникновение сети, приложений и систем.







Обязанности:



— обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных

— управление инфраструктурой предоставления доступов

— поддержка работоспособности, администрирование и обеспечение бесперебойной работы.

Требования:



— высшее ИБ, ИТ образование

— опыт работы в ИБ, ИТ не менее года

— английский язык

— знание нормативных документов в части защиты информации, защиты банковской тайны, коммерческой тайны, руководящих документов НБКР

— знание требований стандартов PCI DSS, ISO 27001.







Обязанности:



— внедрение и сопровождение антифрод системы

— мониторинг несанкционированных и неправомерных операций

— разработка и согласование технических заданий на автоматизацию мониторинга мошеннических действий.

Требования:



— опыт работы по направлению антифрод от трех лет

— знание специфики антифрод систем

— умение строить процессы мониторинга с нуля

— знание существующих на рынке решений по защите от мошеннических операций с их плюсами и минусами.











Обязанности:



— обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных

— управление инфраструктурой предоставления доступов

— поддержка работоспособности, администрирование и обеспечение бесперебойной работы специализированного ПО.

Требования:



— высшее образование в области информационной безопасности, информационных технологий

— опыт работы в ИБ, ИТ не менее двух лет

— английский язык

— знание нормативных документов в части защиты информации, защиты банковской тайны, коммерческой тайны, руководящих документов нбкр

— знание pci dss, iso 27001.







Обязанности:



— участие в проектах банка, анализ процессов на предмет соблюдения информационной безопасности

— проведение мероприятий по обеспечению информационной безопасности

— разработка ВНД Банка по информационной безопасности.

Требования:



— высшее образование в области ИТ или ИБ

— опыт работы на данной должности год и более

— понимание принципов ИБ и опыт разработки документации по ИБ

— знание нормативных актов НБКР регулирующих деятельность коммерческих банков КР.

Узбекистан

DevOps в Codex Optimus







Обязанности:



— внедрение, развитие и поддержание инфраструктурных сервисов

— формирование технической части поставки сервисов

— работа с CI/CD.

Требования:



— опыт работы DevOps от двух лет с аналогичными задачами

— глубокие знания семейства ОС Windows Server, Linux

— уверенные знания технологий.





Специалист по сетевой безопасности в CLICK



Обязанности:



— проведение обследования сетевой инфраструктуры

— администрирование и сопровождение систем защиты информации SIEM, IDS/IPS,VM, VPN

— участие в разработке архитектуры подсистемы защиты информации.

Требования:



— составление политик и разработке стратегий в сфере информационной и кибербезопасности на базе лучших практик

— реализовывать предупредительные меры на базе фаерволов и других специфических приложений, скриптов, утилит, а также при помощи шифрования данных

— решение проблем, связанных с безопасностью и сетью.







Требования:



— знание современных технологий обработки, передачи и хранения данных, архитектуры построения локальных и глобальных вычислительных сетей, протоколов передачи и защиты данных, средств защиты информации от деструктивных информационных воздействий

— опыт реализации комплексных проектов по обеспечению ИБ

— знание и опыт конфигурирования систем разграничения доступа, обнаружения атак, защиты от преднамеренных воздействий, контроля целостности информации.











Обязанности:



— обследование и анализ состояния защищенности IT-инфраструктуры заказчиков

— поиск и анализ уязвимостей ИБ

— участие в проектах по внедрению систем защиты информации.

Требования:



— высшее техническое образование, предпочтительно в области ИБ или опыт работы в сфере ИБ от трех лет

— широкий кругозор в области ИТ безопасности

— понимание методов проведения кибератак и сценариев реагирования на них, понимание принципов выстраивания защитных мер.







Обязанности:



— сбор, формализация и согласование требований с Заказчиком

— подготовка спецификаций, проектных решений, презентация и защита решений перед заказчиком

— взаимодействие с партнерами: вендорами, дистрибьюторами.

Требования:



— опыт работы с ИТ решениями от года

— опыт администрирования операционных систем Linux

— опыт администрирования серверных операционных систем MS Windows.