15 вакансий в IT-сфере для специалистов без опыта работы в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане

Собрали 15 актуальных вакансий для тех, кто ищет первую работу в IT-сфере.
Казахстан
Intern in IT Risk в Ernst & Young
Город: Астана
Обязанности:
— выполнять поставленные задачи качественно и в срок
— анализировать и структурировать различные данные
— помощь в достижении результатов взаимодействия путем анализа информации, подготовки возможных решений и представления выводов и результатов анализа
— возможны командировки.
Требования:
— аналитические способности и навыки решения проблем
— знание трендов IT/цифровизации и желание построить профессиональную карьеру в сфере IT/цифрового консалтинга
— уровень английского выше среднего
— понимание и/или опыт работы в IT-консалтинговых проектах
— степень бакалавра в области информационных технологий/информационной безопасности/цифровых технологий с выдающейся академической успеваемостью; степень магистра приветствуется.
IT методолог в ТОО ALLUR AUTO
Город: Алматы
Обязанности:
— разработка внутренних нормативных документов
— улучшение качества IT услуг
— внедрение и оптимизация процессов управления IT услуг
— управление изменениями IT
— развитие ITSM системы.
Требования:
— знание основ в области IT
— грамотность и внимательность км деталям
— работа с документами.
Стажер в IT компанию ProductFit
Город: удаленная работа
Направления:
— продажи
— работа с клиентами
— маркетинг
— аналитика.
Специалист технической поддержки в KIVORK
Город: Астана
Обязанности:
— заниматься построением полетов в системах резервации с помощью набора команд
— выявлять проблемные зоны с последующим техническим решением
— проверять правильность информации.
Требования:
— техническое образование
— средний уровень английского языка
— внимательность к деталям, ответственность и способность быстро обучаться
— прекрасные логические и аналитические навыки.
Специалист технической поддержки в One Technologies
Город: Алматы
Обязанности:
— принятие в работу обращений по неисправностям, ошибкам и инцидентам
—предварительный технический анализ обращений посредством использования логов, приложений и иных доступных инструментов для выявления проблем
— коммуникации с предыдущими и последующими, а также с любыми уровнями сопровождения для определения проблематики
— осуществлять поддержку одного проекта.
Требования:
— образование в области IT
— математический склад ума
— знание принципов работы мониторинговых систем
— знание мониторингового ПО
— знание принципов работы систем логирования
— знание ПО для работы с логами
— приветствуются знания SQL запросов.
Кыргызстан
Технический специалист в EFSOL
Город: Бишкек
Обязанности:
— участие в проведении внутренних проверок для оценки эффективности IT процессов
— проведение внутренних IT-аудитов объектов по готовым шаблонам
— проверка восстановления баз данных их бэкапов
— участие в решении задач внутреннего хотлайна.
Требования:
— знания принципов работы сети и сетевого оборудования
— базовые знания ОС Windows Server, MSSQL, Linux
— профильное высшее или среднее образование.
Ментор по Python + Flask выходного дня в Codify Lab
Город: Бишкек
Обязанности
— проводить лекции
— проверять домашние задания
— мотивировать студентов изучать Python.
Требования:
— сильные soft-skills
— желание работать с подростками и научить их кодить
— оконченные курсы по Python
— уверенные знания Python + пет-проекты
— опыт написания кода на Flask или готовность ему обучиться
— русский язык в совершенстве.
Специалист по техническому сопровождению роуминга в Beeline
Город: Бишкек
Обязанности:
— тестирование услуг роуминга, взаимодействие с партнерами, службами поддержки компаний-вендоров, разработка совместных решений проблем
—участие в реализации технических проектов, связанных с роумингом
— ежедневный контроль, анализ аварий на соединениях, необходимых для работы роуминга
— техническая поддержка и участие в диагностике и решении возникающих технических проблем, связанных с услугами роуминга
— ведение переписки с партнерами по роумингу по вопросам тестирования и запуска роуминговых услуг.
Требования:
— высшее техническое образование
— базовое понимание сетей GSM, UMTS, LTE и сетевых протоколов
— знание английского на уровне, достаточном для понимания технической документации, ведения переписки и устного общения с зарубежными партнерами по техническим вопросам
— высокая способность к быстрому обучению и практике
— возможность выезжать в командировки.
Специалист по IT в Global Business Conference
Город: Бишкек
Обязанности:
— настройки уроков и курсов на платформе «Геткурс»
— открытие доступов к урокам
— своевременная рассылка онлайн продуктов клиентам
— настройка телеграмм каналов
— профилактика и настройка офисной техники и компьютеров/ноутбуков.
Android-разработчик в Surf IT
Город: Бишкек
Обязанности:
— разработка и поддержка проектов компании на Google Play и Huawei AppGallery
— оптимизация и рефакторинг написанного кода.
Требования:
— высшее образование или студенты последнего курса
— уверенное знание языков Java / Kotlin
— знание основ разработки под Android
— знание архитектурных паттернов MVP, MVVM
— уверенное знание git систем на уровне консоли и gui клиентов
— умение оптимизировать проекты по принципам CPU / Memory Usage
— уверенные знания по адаптивной верстке View компонентов.
Узбекистан
Специалист технической поддержки в IT PARK UNIVERSITY
Город: Ташкент
Обязанности:
— поддержка работоспособности ЛВС и устройств в офисе
— поддержка пользователей Office365
— работа с тенантом Microsoft в облаке
— работа с Microsoft Power Platform
— работа с сетевыми устройствами офиса
— подбор и планирования закупа оборудования/лицензий.
Требования:
— владение английским языком на уровне, достаточном для чтения и понимания текста
— знание операционных систем Windows и современных пакетов Office на уровне продвинутого пользователя
— базовые знания облачных технологий Microsoft Azure
— умение установить и настроить операционную систему и прикладное ПО в доменных системах
— умение диагностировать неисправности аппаратные/программные/сетевые, а также умение их быстро и эффективно устранять
— знание основ построения компьютерной сети, настройка компьютеров для работы в сети
— желательны навыки администрирования, представление о работе Active Directory, навыки работы с ОС на базе Linux.
IT специалист в SERENE HEALTHCARE
Город: Ташкент
Обязанности:
— обслуживание компьютерной системы
— эксплуатация матрицы данных
— установка новых компьютеров
— устранение неполадок и предупреждение сбоев.
Требования:
— соответствующая квалификация компьютерного диплома
— знание компьютерного программного и аппаратного обеспечения
— иметь опыт в администрировании компьютерных сетей, управлении данными.
— кандидат должен знать: как обновлять компьютерное программное обеспечение, как устанавливать компьютер, иметь знания о резервном копировании данных.
Преподаватель IT для детей в IT STEP
Город: Ташкент
Обязанности:
— обучать слушателей Малой Компьютерной Академии: MS Word, Adobe Photoshop, С++; Minecraft.
Требования:
— знание русского языка обязательно
— приветствуется наличие образования в сфере информационных технологий
— уверенный пользователь ПК
— наличие знаний в соответствующей теме
— желание работать с детьми, обучать их новым программам.
Технический специалист в IT-компанию iCORP
Город: Ташкент
Обязанности:
— проводить обучение клиентам
— вести учет по выполнению работы
— настраивать систему под ТЗ и потребности клиента
— заполнять техническое задание.
Требования:
— знание языков: русский и узбекский
— наличие ноутбука
— уверенный пользователь ПК
— коммуникабельность, стрессоустойчивость, ответственность.
Тестировщик игр / Manual QA Internв G-CORE TOSHKENT
Город: Ташкент
Обязанности:
— ручное тестирование игр на ПК и мобильных устройствах
— выявление, оформление и верификация дефектов.
Требования:
— аналитический склад ума, грамотная письменная речь
— увлечение компьютерными играми.