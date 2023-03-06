15 вакансий в IT-сфере для специалистов без опыта работы в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане

Собрали 15 актуальных вакансий для тех, кто ищет первую работу в IT-сфере.





Казахстан





Intern in IT Risk в Ernst & Young

Город: Астана

Обязанности:

— выполнять поставленные задачи качественно и в срок

— анализировать и структурировать различные данные

— помощь в достижении результатов взаимодействия путем анализа информации, подготовки возможных решений и представления выводов и результатов анализа

— возможны командировки.

Требования:

— аналитические способности и навыки решения проблем

— знание трендов IT/цифровизации и желание построить профессиональную карьеру в сфере IT/цифрового консалтинга

— уровень английского выше среднего

— понимание и/или опыт работы в IT-консалтинговых проектах

— степень бакалавра в области информационных технологий/информационной безопасности/цифровых технологий с выдающейся академической успеваемостью; степень магистра приветствуется.





IT методолог в ТОО ALLUR AUTO



Город: Алматы



Обязанности:

— разработка внутренних нормативных документов

— улучшение качества IT услуг

— внедрение и оптимизация процессов управления IT услуг

— управление изменениями IT

— развитие ITSM системы.

Требования:

— знание основ в области IT

— грамотность и внимательность км деталям

— работа с документами.





Стажер в IT компанию ProductFit

Город: удаленная работа

Направления:

— продажи

— работа с клиентами

— маркетинг

— аналитика.





Специалист технической поддержки в KIVORK

Город: Астана

Обязанности:

— заниматься построением полетов в системах резервации с помощью набора команд

— выявлять проблемные зоны с последующим техническим решением

— проверять правильность информации.

Требования:

— техническое образование

— средний уровень английского языка

— внимательность к деталям, ответственность и способность быстро обучаться

— прекрасные логические и аналитические навыки.









Город: Алматы



Обязанности:

— принятие в работу обращений по неисправностям, ошибкам и инцидентам

—предварительный технический анализ обращений посредством использования логов, приложений и иных доступных инструментов для выявления проблем

— коммуникации с предыдущими и последующими, а также с любыми уровнями сопровождения для определения проблематики

— осуществлять поддержку одного проекта.

Требования:

— образование в области IT

— математический склад ума

— знание принципов работы мониторинговых систем

— знание мониторингового ПО

— знание принципов работы систем логирования

— знание ПО для работы с логами

— приветствуются знания SQL запросов.



Кыргызстан







Технический специалист в EFSOL

Город: Бишкек

Обязанности:

— участие в проведении внутренних проверок для оценки эффективности IT процессов

— проведение внутренних IT-аудитов объектов по готовым шаблонам

— проверка восстановления баз данных их бэкапов

— участие в решении задач внутреннего хотлайна.

Требования:

— знания принципов работы сети и сетевого оборудования

— базовые знания ОС Windows Server, MSSQL, Linux

— профильное высшее или среднее образование.





Ментор по Python + Flask выходного дня в Codify Lab

Город: Бишкек

Обязанности

— проводить лекции

— проверять домашние задания

— мотивировать студентов изучать Python.

Требования:

— сильные soft-skills

— желание работать с подростками и научить их кодить

— оконченные курсы по Python

— уверенные знания Python + пет-проекты

— опыт написания кода на Flask или готовность ему обучиться

— русский язык в совершенстве.





Специалист по техническому сопровождению роуминга в Beeline

Город: Бишкек



Обязанности:

— тестирование услуг роуминга, взаимодействие с партнерами, службами поддержки компаний-вендоров, разработка совместных решений проблем

—участие в реализации технических проектов, связанных с роумингом

— ежедневный контроль, анализ аварий на соединениях, необходимых для работы роуминга

— техническая поддержка и участие в диагностике и решении возникающих технических проблем, связанных с услугами роуминга

— ведение переписки с партнерами по роумингу по вопросам тестирования и запуска роуминговых услуг.

Требования:

— высшее техническое образование

— базовое понимание сетей GSM, UMTS, LTE и сетевых протоколов

— знание английского на уровне, достаточном для понимания технической документации, ведения переписки и устного общения с зарубежными партнерами по техническим вопросам

— высокая способность к быстрому обучению и практике

— возможность выезжать в командировки.





Специалист по IT в Global Business Conference

Город: Бишкек



Обязанности:

— настройки уроков и курсов на платформе «Геткурс»

— открытие доступов к урокам

— своевременная рассылка онлайн продуктов клиентам

— настройка телеграмм каналов

— профилактика и настройка офисной техники и компьютеров/ноутбуков.





Android-разработчик в Surf IT

Город: Бишкек



Обязанности:

— разработка и поддержка проектов компании на Google Play и Huawei AppGallery

— оптимизация и рефакторинг написанного кода.

Требования:

— высшее образование или студенты последнего курса

— уверенное знание языков Java / Kotlin

— знание основ разработки под Android

— знание архитектурных паттернов MVP, MVVM

— уверенное знание git систем на уровне консоли и gui клиентов

— умение оптимизировать проекты по принципам CPU / Memory Usage

— уверенные знания по адаптивной верстке View компонентов.



Узбекистан







Специалист технической поддержки в IT PARK UNIVERSITY

Город: Ташкент



Обязанности:

— поддержка работоспособности ЛВС и устройств в офисе

— поддержка пользователей Office365

— работа с тенантом Microsoft в облаке

— работа с Microsoft Power Platform

— работа с сетевыми устройствами офиса

— подбор и планирования закупа оборудования/лицензий.

Требования:

— владение английским языком на уровне, достаточном для чтения и понимания текста

— знание операционных систем Windows и современных пакетов Office на уровне продвинутого пользователя

— базовые знания облачных технологий Microsoft Azure

— умение установить и настроить операционную систему и прикладное ПО в доменных системах

— умение диагностировать неисправности аппаратные/программные/сетевые, а также умение их быстро и эффективно устранять

— знание основ построения компьютерной сети, настройка компьютеров для работы в сети

— желательны навыки администрирования, представление о работе Active Directory, навыки работы с ОС на базе Linux.





IT специалист в SERENE HEALTHCARE

Город: Ташкент



Обязанности:

— обслуживание компьютерной системы

— эксплуатация матрицы данных

— установка новых компьютеров

— устранение неполадок и предупреждение сбоев.

Требования:

— соответствующая квалификация компьютерного диплома

— знание компьютерного программного и аппаратного обеспечения

— иметь опыт в администрировании компьютерных сетей, управлении данными.

— кандидат должен знать: как обновлять компьютерное программное обеспечение, как устанавливать компьютер, иметь знания о резервном копировании данных.





Преподаватель IT для детей в IT STEP

Город: Ташкент



Обязанности:

— обучать слушателей Малой Компьютерной Академии: MS Word, Adobe Photoshop, С++; Minecraft.

Требования:

— знание русского языка обязательно

— приветствуется наличие образования в сфере информационных технологий

— уверенный пользователь ПК

— наличие знаний в соответствующей теме

— желание работать с детьми, обучать их новым программам.





Технический специалист в IT-компанию iCORP

Город: Ташкент



Обязанности:

— проводить обучение клиентам

— вести учет по выполнению работы

— настраивать систему под ТЗ и потребности клиента

— заполнять техническое задание.

Требования:

— знание языков: русский и узбекский

— наличие ноутбука

— уверенный пользователь ПК

— коммуникабельность, стрессоустойчивость, ответственность.





Тестировщик игр / Manual QA Internв G-CORE TOSHKENT

Город: Ташкент



Обязанности:

— ручное тестирование игр на ПК и мобильных устройствах

— выявление, оформление и верификация дефектов.

Требования:

— аналитический склад ума, грамотная письменная речь

— увлечение компьютерными играми.