15 сентября SpaceX Илона Маска запустит на орбиту первый полностью гражданский экипаж

Запуск первого полностью гражданского экипажа SpaceX запланирован на 15 сентября в 16:02 по времени Нур-Султана.

Четыре человека проведут в космосе трое суток, находясь на борту корабля Crew Dragon. Он взлетит со стартового комплекса в Космическом центре Кеннеди NASA во Флориде. SpaceX начнет трансляцию миссии Inspiration4 за четыре часа до взлета.

В первом гражданском полете будут участвовать гендиректор Shift4 Payments и пилот Джаред Исаакман, ассистентка врача в детской исследовательской больнице Святого Иуды Хейли Арсено, ветеран ВВС и аэрокосмический дата-инженер Крис Семброски, а также ученый-геолог Сиан Проктор.

У миссии две цели. Первая — собрать $200 млн для больницы Святого Иуды, которая занимается лечением детей от рака и других угрожающих жизни болезней, а вторая — изучить человеческое тело в космосе.

Во время полета космический корабль Crew Dragon пройдет дистанцию примерно 575 км, что превосходит все прежние дистанции со времен миссий Hubble.

Источник: incrussia.ru