15 полезных платформ и сервисов, которые помогут в работе веб-дизайнера

Собрали лучшие инструменты для работы веб-дизайнеров: от основных программ по разработке сайтов до площадок для вдохновения и поиска подходящих изображений со шрифтами.

Программа для проектирования макетов и прототипов интернет-сайтов. Одна из главных особенностей — возможность настройки разных элементов графического интерфейса и их моментальное тестирование. Сами элементы или виджеты можно скачать на сайте разработчика, там большие пользовательские библиотеки.

Также к плюсам Axure относятся удобный интерфейс и разнообразный функционал. Здесь легко создать красивый макет с интересными эффектами.





Компания Figma была создана в 2012 году как сервис для создания упрощенных прототипов интерфейса. Спустя семь лет количество пользователей превысило миллион людей по всему миру. За это время разработчикам удалось внедрить возможности для детальной проработки дизайна как мобильных приложений, так и веб-сайтов.

Сегодня Figma — одна из самых известных платформ для создания макетов, прототипов сайтов и приложений. В программе есть функции для проработки иллюстрации, анимации, логотипов и не только.

Adobe Illustrator

Первая версия программы разрабатывалась в далеком 1985 году и тогда называлась Picasso. С тех пор изменилось многое, и сегодня, сервис под названием Adobe Illustrator представляет собой программу для работы с векторной графикой.

При этом векторной графикой пользователи не ограничиваются. Здесь широкий набор инструментов для рисования и макетирования, создания иконок, логотипов иллюстраций, рекламных баннеров.

Еще одна фишка — Adobe Illustrator — использование технологий искусственного интеллекта, которые помогают в подборе цветовой гаммы.

Приложение для Mac OS, которое помогает создать анимацию для приложений, и не только. Главные преимущества — скорость и удобство. Это одно из самых быстрых приложений, которое позволяет спроектировать анимацию элементов пользовательского интерфейса и соединить его интерактивный прототип. Кроме того, разработчики обещают не перегружать сервис тысячами одинаковых элементов, оставив главное.

Еще один Mac OS-инструмент дизайна пользовательского интерфейса веб-сайтов и мобильных приложений. В приложении большая коллекция плагинов, а также широкий выбор опций: от проработки ранних идей до создания опытных прототипов и их передачи разработчикам.

Редактор Sketch используется в работе большинством крупных компаний: Apple, Facebook, Google и не только.







Adobe Experience Design

Вторая программа от Adobe Systems в нашем списке. На этот раз это среда визуальной разработки.



Adobe XD дает дизайнеру возможность создания 3D-элементов, рисовать удобные сетки, импортировать файлы из программ Photoshop, Illustrator и Sketch, модифицировать любые компоненты под свои идеи. При необходимости здесь же можно заняться веб-версткой.

Платформа, на которой конструируются сайты HTML5, а также их мобильные приложения. Подойдет для начинающих веб-дизайнеров. Простой редактор с различными эффектами: видео фон, анимация, эффекты прокрутки.



Главная идея компании, которая стоит за Wix в том, что интернет должен быть доступен каждому. Поэтому их программа — бесплатная. По желанию можно приобрести дополнительные улучшения.

Bootstrap Studio

Приложение для веб-дизайна и разработки Bootstrap Studio предлагает большое количество компонентов для создания адаптивных страниц — верхние и нижние колонтитулы, галереи, слайд-шоу и многое другое.



Кроме того, сервис кроссплатформенный — им можно пользоваться на разных устройствах.

Сервис для обмена файлами и совместной работы между дизайнерами и разработчиками. Особенность Zeplin —экономия времени выполнения задач. Благодаря этому инструменту верстальщики и front-end-специалисты могут быстро получать код для верстки.



Стоит отметить, что сервис не предоставляет инструментов для разработки графического дизайна проекта с нуля. Для импорта дизайнерских макетов необходимо загрузить специальный плагин для графического редактора, например, из Sketch, Photoshop, Adobe XD.

FontSpace

Сайт предлагает больше 90 тысяч бесплатных шрифтов разных стилей: ретро, классика, футуристические.



Сервис составляет удобные подборки, среди которых можно отыскать коллекции для любого проекта. Кроме того, на шрифтах пишут, с какой целью их можно использовать: личные или коммерческие. После регистрации можно общаться с другими пользователями, комментировать и оценивать шрифты и загружать свои собственные.





Materialpalette

Сайт, на котором можно сгенерировать цветовую палитру. Главное преимущество ресурса — простота в использовании. Достаточно просто выбрать два любых цвета, после чего вы получите набор из восьми цветов с кодами и пояснениями.

Shutterstock

Сервис содержит в себе больше 260 миллионов фотографий и изображений. Всего им пользуется больше 100 000 авторов по всему миру, а клиентская база составляет несколько миллионов человек.



Здесь можно найти необходимые графические элементы для осуществления любых идей, а после регистрации — загружать собственные.

Pinterest — нейросеть, где можно найти миллионы фотографий, красивых визуальных решений. Приложение создает подборку специально под пользователя, ориентируясь на поиск и запросы юзера. Позволяет развивать одно из самых важных качеств для дизайнера — насмотренность.

Медиа-платформа, где дизайнеры, разработчики со всего мира размещают свои работы. Пользователи могут оценивать проекты, выкладывать собственные, обсуждать их и приходить к новым решениям.

Сервис может стать площадкой для поиска вдохновения и новых творческих идей.





Freebbble

На сайте можно посмотреть и скачать большое количество дизайнерских решений в разных областях, а затем редактировать их. Приложения доступны для ПК и мобильных устройств.