15 казахстанцев, которые окончили самый известный вуз США — Stanford University

Мы продолжаем знакомить вас с соотечественников, которые получили образование в лучших вузах мира. Сегодня рассказываем про выпускников Stanford University.







Тогжан Абишева





Тогжан поступила на годовую онлайн-программу Stanford LEAD. Ее привлек качественный профессорско-преподавательский состав.





Айвар Абрашулы





Во время учебы на бакалавриате Айвара интересовали исследования, связанные с динамикой и волнами. При выборе университета для программы PhD он ориентировался на исследовательские группы. Именно поэтому парень поступил в Stanford University.





Айдана Корпебаева





Айдана — стипендиат программы «Болашак». При поступлении подавала документы в пять разных университетов согласно перечню приоритетных вузов.

Для нее было важно выбрать университет с сильным профессорским составом в сфере строительства, а точнее строительства в сейсмоактивных зонах. Так Айдана стала студенткой Stanford University.





Галым Иманбаев





Галым выбрал экономику основной специальностью и биологию человека в качестве второй специальности в Stanford University.

Молодой человек поступил на программу двойного диплома MD / MBA, которая длится около пяти лет, чтобы получить степень доктора медицины и магистра делового администрирования.





Данияр Иманбаев





Данияр поступил в Stanford в 2016 году. Он получил степень бакалавра по специальности Computer Science, AI track.

Данияру посчастливилось попасть в Stanford, и он не мог сказать «нет».





Асель Дарменова, @assel.darmenova





Асель училась в КазУмоИмя по направлению «Филология». После получения диплома бакалавра поступила в магистратуру в международную бизнес-школу Hult в США. Затем училась по программе MBA Human Resource Management в Lincoln University.

Во время учебы в Hult Hult Асель узнала про курсы в Stanford и выбрала класс Project Management в Stanford Continues Studies.





Айгерим окончила бакалавриат в КИМЭП, после чего поступила на программу MBA в Stanford University.





Аскар Билисбеков, @askar_bilisbekov





Аскар — предприниматель. Он ведет интересный блог в Instagram, в котором рассказывает о себе и своей карьере.

Помимо этого, он выпускник школы-бизнеса в Stanford.





Нурлыбек Мурсали, @nurlybek_mursaliyev





Нурлыбек — сооснователь компании Biodock, которая помогает ученым-биотехнологам и фармацевтам ускорить микроскопию изображений и анализа.

В Stanford казахстанец получил степень PhD по специальности Cellular and Molecular Biology.





Асылбек Давлетов, Linkedin





Асылбек в Stanford University получил степень MS по специальности «Менеджмент».

Теперь он строит карьеру в Казахстане.





Руслан Серикбай, Linkedin





Руслан выпускник КИМЭП в Алматы. В Stanford он отучился в бизнес-школе и получил степень MS.





Тамирлан переехал в США после окончания бакалавриата в Назарбаев Университете, когда ему было 23 года. Он выбрал эту страну целенаправленно, чтобы учиться и работать. Поступил на программу магистратуры в Stanford.





Нурали Алиев, @imnurali





Источник фотографии: forbes.kz

Нурали Алиев — выпускник экономического факультета Казахского национального педагогического университета им. Абая. Также обучался в Pepperdine University, International University и Международной школе бизнеса Imadec University.

В Stanford он окончил Высшую школу бизнеса.





Даулет Тулеубаев, @dtuleubayev





Источник фотографии: sportx.kz

Даулет — первый спортсмен из Казахстана, который выступает в первом дивизионе NCAA. Он представляет команду, где в свое время выступал знаменитый Тайгер Вудс.

На отличные успехи в учебе и спортивные достижения Даулета обратили внимание ведущие университеты мира. Десятки лучших вузов США приглашали его на учебу. Однако в 2018 году казахстанец поступил на бакалавриат в Stanford по специальности Computer Science.





Асет Абдуалиев





Источник фотографии: bil.edu.kz

Асет родом из Семея. Бакалавр он получил в ЕНУ по специальности «Международное право».

Казахстанец поступил в John F. Kennedy School of Government в Harvard University и Graduate School of Business в Stanford University в 2016 году.