15 актуальных вакансий для работы в крупных компаниях Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана

Собрали подборку крупных компаний Центрально-Азиатского региона с открытыми вакансиями.
Казахстан
Аналитик в Magnum Cash&Carry
Обязанности:
— работа с большим объемом информации
— сверка данных из нескольких источников
— отслеживания товарного учета по онлайн продажам
— работа в 1С
— составление отчетов по продуктивности департамента управления цепочек поставок.
Требования:
— знание Excel на уровне уверенного пользователя
— умение работать в 1C
— умение работать в режиме многозадачности.
Дизайнер в Mechta.kz
Обязанности:
— разработка дизайна рекламных материалов.
Требования:
— знание пакетов графических программ Adobe — Photoshop, Illustrator, Lightroom, Corel Draw
— умение ретушировать фото, для дальнейшего его использования в имиджах
— знание Adobe After Effects для изготовления анимационных роликов.
Data scientist в RG Brands
Обязанности:
— разработка и оптимизация ETL процессов
— настройка и администрирование ETL процессов
— создание и администрирование витрин данных
— администрирование работы хранилища данных
— анализ источников данных и системных требовании при интеграции данных
— техническое сопровождение готовых решений, документирование.
Требования:
— умение анализировать бизнес-процессы, информационные системы, потоки данных и существующее хранилище данных компании
— иметь четкое понимание и представление о работе потока данных от систем источников до визуализации
— умение работать со сбором, анализом и документированием данных и системных требований для решений по аналитике данных
— знание принципов работы ETL процессов.
Machine Learning Engineer в Kolesa Group
Обязанности:
— разрабатывать ML модели для широкого круга задач
— участвовать в разработке сервиса на основе ML на всех этапах: от сбора данных до выкатки в продакшн и дальнейшего мониторинга/сопровождения сервиса
— при необходимости оптимизировать модели под HighLoad системы
— тесное взаимодействие со своей продуктовой командой
— работать с нейронными сетями и обучать PyTorch модели для production.
Требования:
— понимание теории вероятности, математической статистики, линейной алгебры
— знание «классического ML» на хорошем уровне
— знание основ Deep Learning в сфере CV и NLP
— владение Python и связанным с ним стэком для ML
— знание Git, Docker.
Менеджер по маркетингу в Chocofamily
Обязанности:
— проведение акций с партнерами-ресторанами
— ведение трейд-маркетинга.
Требования:
— опыт планирования и запуска акций в ресторанах
— подбор и запуск рекламы на outdoor и indoor носителях
— опыт проведения ивентов, BTL активностей.
Кыргызстан
Реализаторы в компанию «Шоро»
Обязанности:
— реализация продукции компании.
Требования:
— возраст от 18 до 45 лет
— прохождение медицинского осмотра в поликлинике по месту жительства.
Бухгалтер по розничной сети в «Кондитерский Дом Куликовский»
Обязанности:
— работа с первичными документами
— отражение документов в программе 1С
— подготовка отчетов по продажам
— подготовка документов для сдачи в архив
— участие в процессе инвентаризации.
Требования:
— высшее или среднее-профессиональное образование в области финансов или бухгалтерского учета
— опыт работы не менее двух лет в области финансов или бухгалтерского учета
— знание законодательных актов, постановлений, распоряжений, приказов и других материалов по организации бухгалтерского учета имущества.
Руководитель службы делопроизводства в «Кумтор Голд Компани»
Обязанности:
— организация единой системы делопроизводства
— обеспечение документооборота с использованием современных информационных технологий
— осуществление приема, регистрации, передачи на исполнение, отправки служебных документов.
Требования:
— высшее гуманитарное образование
— стаж и опыт работы в делопроизводстве не менее пяти лет
— знание общего законодательства Кыргызской республики
— знание государственного, официального и английского языков в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей.
Web-разработчик в «НУР Телеком»
Обязанности:
— разработка лендинг страниц
— поддержка текущих проектов компании
— кросс-браузерная верстка web-страниц
— обсуждение задач с заказчиками.
Требования:
— опыт работы в сфере web-разработки от двух лет
— опыт разработки высоконагруженных ресурсов
— уверенное знание PHP 7
— навыки верстки: кросс-браузерная, адаптивная
— навыки работы/разработки API
— знание паттернов проектирования.
HR специалист в Kyrgyz Concept
Обязанности:
— ведение документооборота
— набор персонала: знание и применение источников набора персонала
— организация корпоративных мероприятий
— ведение базы HR
— координация вопросов по открытию и продлению патентов.
Требования:
— энергичный, подвижный, живой
— неконфликтный
— внимательный к документообороту, многофункциональный
— организаторские способности.
Узбекистан
B2B маркетолог в Korzinka.uz
Обязанности:
— обеспечение роста продаж по категориям, поиск точек роста
— мониторинг и анализ рынка для разработки стратегий
— организовывать маркетинговые исследования, направленные на изучение ЦА
— создание позиционирования
— участие в вопросах ценообразования и продвижения
— разработка детального годового операционного плана маркетинговых инициатив и активностей
— разработка стратегии, продвижения с подразделением маркетинга и рекламы. Организация и проведение рекламных кампаний, выставок, презентаций, PR-акций.
Требования:
— высшее образование, основное или дополнительное образование в сфере маркетинга приветствуется
— креативность и направленность на результат, аналитический склад ума
— трудолюбие, стремление к саморазвитию, умение работать в команде
— опыт работы в сфере маркетинга не менее трех лет.
Product Owner в CLICK.UZ
Обязанности:
— отвечать за продукт и его развития в целом
— формировать бэклог
— курировать создание макетов UI/UX, курировать постановку требований к приложению
— отслеживать статистику и метрики использования приложений, анализировать пользовательский опыт, глубоко погружаться во все аспекты использования приложения
— координировать взаимодействие с пользователями по различным каналам коммуникаций
— выступать в качестве внутреннего заказчика для команды разработки.
Требования:
— широкий технический кругозор в мобильной разработке и разработке в целом, понимание технологического стека и современных технологических тредов
— опыт работы в качестве владельца продукта или аналогичной роли в управлении продуктом от двух лет
— опыт работы по гибким методологиям Agile, Scrum
— понимание жизненного цикла разработки продуктов
— умение проводить исследования и делать структурированные выводы.
Директор по трансформации бизнес-направлений в Orient Group Management
Обязанности:
— разработка стратегии развития бизнес-направления на ближайшие десять лет
— внедрение инициатив для реализации разработанной стратегии развития
— организация работы и координация действий сотрудников по управлению портфелем проектов трансформации бизнес-направления.
Требования:
— знание современных теорий, технологий и методов в области трансформации бизнеса
— наличие опыта в антикризисном управлении и в формировании бизнеса «с нуля»
— отличные коммуникативные навыки, умение «заряжать» людей
— наличие управленческого опыта на руководящих позициях не менее пяти лет
— опыт работы в сельско-хозяйственном, агропромышленном секторе.
Технический писатель в Fido-Biznes
Обязанности:
— разработка и поддержка проектной и пользовательской документации к ПО
— постобработка технических заданий
— выполнение перевода текстового оформления продуктов компании
— создание коммерческих текстов: статьи, рассылки, релизы, рекламные буклеты
— создание и поддержка онлайн баз знаний по продуктам компании.
Требования:
— владение русским и узбекским языками, знание английского языка приветствуется
— умение и желание анализировать и структурировать информацию
— умение излагать информацию простым и понятным языком
— продвинутый уровень компьютерной грамотности
— продвинутые знания технологий и средств для автоматизации документирования
— способность разбираться в сложных технических концепциях.
Руководитель направления Компенсаций и льгот в IMKON
Обязанности:
— разработка мер по снижению расходов и увеличению производительности
— подготовка материалов и защита HR-бюджета
— развитие системы краткосрочного и долгосрочного премирования, постановки целей и оценки результативности
— внедрение HR-аналитики на ежемесячной основе
— разработка и внедрение систем мотивации для различных категорий сотрудников.
Требования:
— высшее образование;
— навыки реализации проектов по построению комплексных систем оплаты труда
— отличные знания Excel и опыт работы в PowerPoint.