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15 актуальных вакансий для работы в крупных компаниях Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана
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Сегодня в 10:45

15 актуальных вакансий для работы в крупных компаниях Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана

Собрали подборку крупных компаний Центрально-Азиатского региона с открытыми вакансиями.


Казахстан

работа

Аналитик в Magnum Cash&Carry


Обязанности:


— работа с большим объемом информации

— сверка данных из нескольких источников

— отслеживания товарного учета по онлайн продажам

— работа в 1С

— составление отчетов по продуктивности департамента управления цепочек поставок.

Требования:


— знание Excel на уровне уверенного пользователя

— умение работать в 1C

— умение работать в режиме многозадачности.


Дизайнер в Mechta.kz


Обязанности:


— разработка дизайна рекламных материалов.

Требования:


— знание пакетов графических программ Adobe — Photoshop, Illustrator, Lightroom, Corel Draw

— умение ретушировать фото, для дальнейшего его использования в имиджах

— знание Adobe After Effects для изготовления анимационных роликов.


Data scientist в RG Brands

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Обязанности:


— разработка и оптимизация ETL процессов

— настройка и администрирование ETL процессов

— создание и администрирование витрин данных

— администрирование работы хранилища данных

— анализ источников данных и системных требовании при интеграции данных

— техническое сопровождение готовых решений, документирование.

Требования:


— умение анализировать бизнес-процессы, информационные системы, потоки данных и существующее хранилище данных компании

— иметь четкое понимание и представление о работе потока данных от систем источников до визуализации

— умение работать со сбором, анализом и документированием данных и системных требований для решений по аналитике данных

— знание принципов работы ETL процессов.


Machine Learning Engineer в Kolesa Group

Обязанности:


— разрабатывать ML модели для широкого круга задач

— участвовать в разработке сервиса на основе ML на всех этапах: от сбора данных до выкатки в продакшн и дальнейшего мониторинга/сопровождения сервиса

— при необходимости оптимизировать модели под HighLoad системы

— тесное взаимодействие со своей продуктовой командой

— работать с нейронными сетями и обучать PyTorch модели для production.

Требования:


— понимание теории вероятности, математической статистики, линейной алгебры

— знание «классического ML» на хорошем уровне

— знание основ Deep Learning в сфере CV и NLP

— владение Python и связанным с ним стэком для ML

— знание Git, Docker.


Менеджер по маркетингу в Chocofamily


Обязанности:


— проведение акций с партнерами-ресторанами

— ведение трейд-маркетинга.

Требования:


— опыт планирования и запуска акций в ресторанах

— подбор и запуск рекламы на outdoor и indoor носителях

— опыт проведения ивентов, BTL активностей.

Кыргызстан

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Реализаторы в компанию «Шоро»

Обязанности:


— реализация продукции компании.

Требования:


— возраст от 18 до 45 лет

— прохождение медицинского осмотра в поликлинике по месту жительства.


Бухгалтер по розничной сети в «Кондитерский Дом Куликовский»


Обязанности:


— работа с первичными документами

— отражение документов в программе 1С

— подготовка отчетов по продажам

— подготовка документов для сдачи в архив

— участие в процессе инвентаризации.

Требования:


— высшее или среднее-профессиональное образование в области финансов или бухгалтерского учета

— опыт работы не менее двух лет в области финансов или бухгалтерского учета

— знание законодательных актов, постановлений, распоряжений, приказов и других материалов по организации бухгалтерского учета имущества.


Руководитель службы делопроизводства в «Кумтор Голд Компани»

работа


Обязанности:


— организация единой системы делопроизводства

— обеспечение документооборота с использованием современных информационных технологий

— осуществление приема, регистрации, передачи на исполнение, отправки служебных документов.

Требования:


— высшее гуманитарное образование

— стаж и опыт работы в делопроизводстве не менее пяти лет

— знание общего законодательства Кыргызской республики

— знание государственного, официального и английского языков в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей.


Web-разработчик в «НУР Телеком»


Обязанности:


— разработка лендинг страниц

— поддержка текущих проектов компании

— кросс-браузерная верстка web-страниц

— обсуждение задач с заказчиками.

Требования:


— опыт работы в сфере web-разработки от двух лет

— опыт разработки высоконагруженных ресурсов

— уверенное знание PHP 7

— навыки верстки: кросс-браузерная, адаптивная

— навыки работы/разработки API

— знание паттернов проектирования.


HR специалист в Kyrgyz Concept

Обязанности:


— ведение документооборота

— набор персонала: знание и применение источников набора персонала

— организация корпоративных мероприятий

— ведение базы HR

— координация вопросов по открытию и продлению патентов.

Требования:


— энергичный, подвижный, живой

— неконфликтный

— внимательный к документообороту, многофункциональный

— организаторские способности.

Узбекистан

работа

B2B маркетолог в Korzinka.uz

Обязанности:


— обеспечение роста продаж по категориям, поиск точек роста

— мониторинг и анализ рынка для разработки стратегий

— организовывать маркетинговые исследования, направленные на изучение ЦА

— создание позиционирования

— участие в вопросах ценообразования и продвижения

— разработка детального годового операционного плана маркетинговых инициатив и активностей

— разработка стратегии, продвижения с подразделением маркетинга и рекламы. Организация и проведение рекламных кампаний, выставок, презентаций, PR-акций.

Требования:


— высшее образование, основное или дополнительное образование в сфере маркетинга приветствуется

— креативность и направленность на результат, аналитический склад ума

— трудолюбие, стремление к саморазвитию, умение работать в команде

— опыт работы в сфере маркетинга не менее трех лет.


Product Owner в CLICK.UZ

Обязанности:


— отвечать за продукт и его развития в целом

— формировать бэклог

— курировать создание макетов UI/UX, курировать постановку требований к приложению

— отслеживать статистику и метрики использования приложений, анализировать пользовательский опыт, глубоко погружаться во все аспекты использования приложения

— координировать взаимодействие с пользователями по различным каналам коммуникаций

— выступать в качестве внутреннего заказчика для команды разработки.

Требования:


— широкий технический кругозор в мобильной разработке и разработке в целом, понимание технологического стека и современных технологических тредов

— опыт работы в качестве владельца продукта или аналогичной роли в управлении продуктом от двух лет

— опыт работы по гибким методологиям Agile, Scrum

— понимание жизненного цикла разработки продуктов

— умение проводить исследования и делать структурированные выводы.


Директор по трансформации бизнес-направлений в Orient Group Management

работа


Обязанности:


— разработка стратегии развития бизнес-направления на ближайшие десять лет

— внедрение инициатив для реализации разработанной стратегии развития

— организация работы и координация действий сотрудников по управлению портфелем проектов трансформации бизнес-направления.

Требования:


— знание современных теорий, технологий и методов в области трансформации бизнеса

— наличие опыта в антикризисном управлении и в формировании бизнеса «с нуля»

— отличные коммуникативные навыки, умение «заряжать» людей

— наличие управленческого опыта на руководящих позициях не менее пяти лет

— опыт работы в сельско-хозяйственном, агропромышленном секторе.


Технический писатель в Fido-Biznes


Обязанности:


— разработка и поддержка проектной и пользовательской документации к ПО

— постобработка технических заданий

— выполнение перевода текстового оформления продуктов компании

— создание коммерческих текстов: статьи, рассылки, релизы, рекламные буклеты

— создание и поддержка онлайн баз знаний по продуктам компании.

Требования:


— владение русским и узбекским языками, знание английского языка приветствуется

— умение и желание анализировать и структурировать информацию

— умение излагать информацию простым и понятным языком

— продвинутый уровень компьютерной грамотности

— продвинутые знания технологий и средств для автоматизации документирования

— способность разбираться в сложных технических концепциях.


Руководитель направления Компенсаций и льгот в IMKON


Обязанности:


— разработка мер по снижению расходов и увеличению производительности

— подготовка материалов и защита HR-бюджета

— развитие системы краткосрочного и долгосрочного премирования, постановки целей и оценки результативности

— внедрение HR-аналитики на ежемесячной основе

— разработка и внедрение систем мотивации для различных категорий сотрудников.

Требования:


— высшее образование;

— навыки реализации проектов по построению комплексных систем оплаты труда

— отличные знания Excel и опыт работы в PowerPoint.

Узнайте первыми:

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#казахстан #кыргызстан #вакансии #узбекистан
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.