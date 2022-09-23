14 международных брендов, которые вышли на рынок Центральной Азии

Рассказываем, какие бренды начали работу на рынках стран Центральной Азии.





Казахстан





«Донер 42», @doner42ru





«Донер 42» — новая сеть цифровых донерных начинает развитие в Казахстане. Компания предлагает безопасный, быстрый, полезный и недорогой общепит.

Бренд выходит на новый рынок по системе франшизы и ищет партнеров в крупных городах Казахстана.

Всего в планах открыть в Казахстане не менее 150 донерных.





SPAR





SPAR — нидерландская сеть супермаркетов, которая работает с 1932 года. У бренда более 13 000 магазинов в 48 странах.

Первые супермаркеты в Казахстане появятся уже в этом году.





HONOR, honor.ru





Компания, которые производит технологичные гаджеты, а именно смартфоны, ноутбуки, устройства для дома и офиса.

В этом году бренд объявил о выходе на рынок Казахстана. Компания планирует расширять ассортимент, выводить новые модели устройств и наращивать объемы продаж в регионе.





Playrix, playrix.com





Известный разработчик мобильных игр открыл офис в Казахстане. Playrix входит в тройку крупнейших мобильных издателей в мире.

Бренд не только релоцирует своих сотрудников, но и набирает новых членов команды в Астане и Алматы.





Tinkoff Bank, tinkoff.ru





Технологичный банк открыл в Алматы «Центр разработки Тинькофф». Сотрудники в Казахстане будут работать над разработкой продуктов для компании и клиентов.





InDriver, @indriver_kazakhstan





Сервис inDriver перевез часть команды в Казахстан. Часть работает в Астане, но большинство в Алматы. Компания уже презентует новые проекты на рынке, например, сервис по поиску работы.





Red Mad Robot, redmadrobot.ru





Группа компаний red_mad_robot открывает офис в Казахстане для работы в Центральной Азии. Компания будет работать под брендом red_mad_robot central asia.

Также бренд будет создавать в Казахстане программы по развитию IT-кадров.





LIMÉ, lime-shop.ru





Российский бренд одежды LIMÉ тоже начал работу в Казахстане. Первый магазин открылся в Алматы, в ТРЦ MEGA Park.

Здесь можно найти верхнюю одежду, трикотаж, джинсы, костюмы, платья и юбки, рубашки, футболки и топы, сумки и аксессуары.





«Эконика», ekonika.ru





Еще один российский бренд, на этот раз обуви. Первый магазин открылся в ТРЦ MEGA Alma-Ata.

В ассортименте обувь, сумки и аксессуары.





UVI Jewellery, uvi.ru





Бренд украшений из России, работает с 2014 года. Компания ведет продажи через онлайн-инструменты.

Узбекистан





Wildberries, wildberries.ru

Компания вышла на рынок Узбекистана и открыла пункты выдачи. Узбекистанцы могут приобрести на маркетплейсе обувь, аксессуары, электронику, книги, одежду и многое другое.





Broniboy, broniboy.uz





Сервис доставки, который также начал работу на рынке Узбекистана. Компания планирует запуститься во всех крупных городах страны.

Бренд доставляет еду, товары из магазинов, аптек и цветочных лавок.





«Магнит», magnit.com

«Магнит» открыл в Узбекистане первый магазин косметики. Это первая точка сети за пределами России.

MCosmetic — это магазины с непродовольственными товарами повседневного спроса, включая декоративную и уходовую косметику, парфюмерию, бытовую химию, средства гигиены, продукцию для детей, дома и животных.

Кыргызстан





1Fit, 1fit.app

1FIT — это мобильное приложение, которое помогает заниматься спортом. Клиент покупает единый абонемент и может посещать любой из залов-партнеров, совмещая разные виды спорта.

В этом году сервис запустился в Ташкенте и Бишкеке.