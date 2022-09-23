Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
14-mezhdunarodnyh-brendov-kotorye-vyshli-na-rynok-central-noy-azii
14 международных брендов, которые вышли на рынок Центральной Азии
83
Главная
/
Профессионалы
/
Бизнес

Сегодня в 11:45

14 международных брендов, которые вышли на рынок Центральной Азии

Рассказываем, какие бренды начали работу на рынках стран Центральной Азии.


Казахстан


«Донер 42», @doner42ru

289310014_548941476774131_558058994138975191_n.jpg

«Донер 42» — новая сеть цифровых донерных начинает развитие в Казахстане. Компания предлагает безопасный, быстрый, полезный и недорогой общепит.

Бренд выходит на новый рынок по системе франшизы и ищет партнеров в крупных городах Казахстана.

Всего в планах открыть в Казахстане не менее 150 донерных.


SPAR

spar supermarkt centrum rotterdam anp.jpg

SPAR — нидерландская сеть супермаркетов, которая работает с 1932 года. У бренда более 13 000 магазинов в 48 странах.

Первые супермаркеты в Казахстане появятся уже в этом году.


HONOR, honor.ru

honor-logo-1.jpg

Компания, которые производит технологичные гаджеты, а именно смартфоны, ноутбуки, устройства для дома и офиса.

В этом году бренд объявил о выходе на рынок Казахстана. Компания планирует расширять ассортимент, выводить новые модели устройств и наращивать объемы продаж в регионе.


Playrix, playrix.com

d981b96e185a1a29fc8a8d6eb1c1f863.jpg

Известный разработчик мобильных игр открыл офис в Казахстане. Playrix входит в тройку крупнейших мобильных издателей в мире.

Бренд не только релоцирует своих сотрудников, но и набирает новых членов команды в Астане и Алматы.


Tinkoff Bank, tinkoff.ru

1-TASS-46144357-620e3d55258d7.jpg

Технологичный банк открыл в Алматы «Центр разработки Тинькофф». Сотрудники в Казахстане будут работать над разработкой продуктов для компании и клиентов.


InDriver, @indriver_kazakhstan

f89b0947f3d0b1a6499b8ea4548b6570.jpg

Сервис inDriver перевез часть команды в Казахстан. Часть работает в Астане, но большинство в Алматы. Компания уже презентует новые проекты на рынке, например, сервис по поиску работы.


Red Mad Robot, redmadrobot.ru

a489977d2525f793baa66dd82ddbda8b.jpeg

Группа компаний red_mad_robot открывает офис в Казахстане для работы в Центральной Азии. Компания будет работать под брендом red_mad_robot central asia.

Также бренд будет создавать в Казахстане программы по развитию IT-кадров.


LIMÉ, lime-shop.ru

magazin-lime.jpg

Российский бренд одежды LIMÉ тоже начал работу в Казахстане. Первый магазин открылся в Алматы, в ТРЦ MEGA Park.

Здесь можно найти верхнюю одежду, трикотаж, джинсы, костюмы, платья и юбки, рубашки, футболки и топы, сумки и аксессуары.


«Эконика», ekonika.ru

wica72dxop5wig00reuhgvz6p7ac1sw6.png

Еще один российский бренд, на этот раз обуви. Первый магазин открылся в ТРЦ MEGA Alma-Ata.

В ассортименте обувь, сумки и аксессуары.


UVI Jewellery, uvi.ru

simvols.png

Бренд украшений из России, работает с 2014 года. Компания ведет продажи через онлайн-инструменты.

Узбекистан


Wildberries, wildberries.ru

Компания вышла на рынок Узбекистана и открыла пункты выдачи. Узбекистанцы могут приобрести на маркетплейсе обувь, аксессуары, электронику, книги, одежду и многое другое.


Broniboy, broniboy.uz

462a1528.jpg

Сервис доставки, который также начал работу на рынке Узбекистана. Компания планирует запуститься во всех крупных городах страны.

Бренд доставляет еду, товары из магазинов, аптек и цветочных лавок.


«Магнит», magnit.com

«Магнит» открыл в Узбекистане первый магазин косметики. Это первая точка сети за пределами России.

MCosmetic — это магазины с непродовольственными товарами повседневного спроса, включая декоративную и уходовую косметику, парфюмерию, бытовую химию, средства гигиены, продукцию для детей, дома и животных.

Кыргызстан


1Fit, 1fit.app

1FIT — это мобильное приложение, которое помогает заниматься спортом. Клиент покупает единый абонемент и может посещать любой из залов-партнеров, совмещая разные виды спорта.

В этом году сервис запустился в Ташкенте и Бишкеке.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #бизнес #франшиза #предприниматель #центральнаяазия
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Fast food — connecting people. Как подружиться со звездой за 60 секунд
2028
Молодые бизнесмены о том, как начать свое дело до 21 года, и с какими сложностями мож...
7117
«В 90-е я понял, что как только хочешь расслабиться, самое время напрячься», — как ре...
3701
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.