14 международных брендов, которые вышли на рынок Центральной Азии

Рассказываем, какие бренды начали работу на рынках стран Центральной Азии.
Казахстан
«Донер 42» — новая сеть цифровых донерных начинает развитие в Казахстане. Компания предлагает безопасный, быстрый, полезный и недорогой общепит.
Бренд выходит на новый рынок по системе франшизы и ищет партнеров в крупных городах Казахстана.
Всего в планах открыть в Казахстане не менее 150 донерных.
SPAR
SPAR — нидерландская сеть супермаркетов, которая работает с 1932 года. У бренда более 13 000 магазинов в 48 странах.
Первые супермаркеты в Казахстане появятся уже в этом году.
HONOR, honor.ru
Компания, которые производит технологичные гаджеты, а именно смартфоны, ноутбуки, устройства для дома и офиса.
В этом году бренд объявил о выходе на рынок Казахстана. Компания планирует расширять ассортимент, выводить новые модели устройств и наращивать объемы продаж в регионе.
Playrix, playrix.com
Известный разработчик мобильных игр открыл офис в Казахстане. Playrix входит в тройку крупнейших мобильных издателей в мире.
Бренд не только релоцирует своих сотрудников, но и набирает новых членов команды в Астане и Алматы.
Tinkoff Bank, tinkoff.ru
Технологичный банк открыл в Алматы «Центр разработки Тинькофф». Сотрудники в Казахстане будут работать над разработкой продуктов для компании и клиентов.
InDriver, @indriver_kazakhstan
Сервис inDriver перевез часть команды в Казахстан. Часть работает в Астане, но большинство в Алматы. Компания уже презентует новые проекты на рынке, например, сервис по поиску работы.
Red Mad Robot, redmadrobot.ru
Группа компаний red_mad_robot открывает офис в Казахстане для работы в Центральной Азии. Компания будет работать под брендом red_mad_robot central asia.
Также бренд будет создавать в Казахстане программы по развитию IT-кадров.
LIMÉ, lime-shop.ru
Российский бренд одежды LIMÉ тоже начал работу в Казахстане. Первый магазин открылся в Алматы, в ТРЦ MEGA Park.
Здесь можно найти верхнюю одежду, трикотаж, джинсы, костюмы, платья и юбки, рубашки, футболки и топы, сумки и аксессуары.
«Эконика», ekonika.ru
Еще один российский бренд, на этот раз обуви. Первый магазин открылся в ТРЦ MEGA Alma-Ata.
В ассортименте обувь, сумки и аксессуары.
UVI Jewellery, uvi.ru
Бренд украшений из России, работает с 2014 года. Компания ведет продажи через онлайн-инструменты.
Узбекистан
Wildberries, wildberries.ru
Компания вышла на рынок Узбекистана и открыла пункты выдачи. Узбекистанцы могут приобрести на маркетплейсе обувь, аксессуары, электронику, книги, одежду и многое другое.
Broniboy, broniboy.uz
Сервис доставки, который также начал работу на рынке Узбекистана. Компания планирует запуститься во всех крупных городах страны.
Бренд доставляет еду, товары из магазинов, аптек и цветочных лавок.
«Магнит», magnit.com
«Магнит» открыл в Узбекистане первый магазин косметики. Это первая точка сети за пределами России.
MCosmetic — это магазины с непродовольственными товарами повседневного спроса, включая декоративную и уходовую косметику, парфюмерию, бытовую химию, средства гигиены, продукцию для детей, дома и животных.
Кыргызстан
1Fit, 1fit.app
1FIT — это мобильное приложение, которое помогает заниматься спортом. Клиент покупает единый абонемент и может посещать любой из залов-партнеров, совмещая разные виды спорта.
В этом году сервис запустился в Ташкенте и Бишкеке.