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14 банков, которые работают в Таджикистане: для молодежи, бизнеса и международных организаций
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Сегодня в 13:25

14 банков, которые работают в Таджикистане: для молодежи, бизнеса и международных организаций

Рассказываем о самых крупных банках Таджикистана и их особенностях.

«Ориёнбанк», @orienbank.tj


Ориёнбанк.jpg

Один из старейших и крупнейших банков страны. Предлагает большой спектр услуг: выпуск банковских карт, ипотечное и потребительское кредитование, дистанционное управление счетами, кредитные карты с льготным периодом, срочные вклады, аренда сейфовых ячеек, денежные переводы и многое другое.


«Амонатбонк», @amonatbank.tj


Еще один из крупнейших банков Таджикистана, который стал системообразующим для страны. Вносит вклад в развитие социально-экономической и финансовой политики Таджикистана. Здесь оказывают практически все виды услуг.

По стране работает более 311 точек.


«Банк Эсхата», @bank_eskhata


Банк входит в число надежных банков по стране. Отличается активной благотворительной деятельностью, оказывая помощь наименее защищенным слоям населения, медицинским учреждениям и организациям социального обеспечения, в сферу деятельность которых входит забота о нуждающихся.


«Тавхидбанк», @tawhidbank


Тавхидбанк.jpg

Ведет работу согласно исламскому банкингу, который представляет собой методы и способы ведения банковских дел, обусловленные шариатом. Это отличают «Тавхидбанк» от традиционных банков.


«Первый микрофинансовый банк», @thefirstmicrofinancebank


Банк работает в соответствии с международными стандартами этики, пруденциальности и обслуживания клиентов. Оказывает надежные и высококачественные услуги практически всех направлений во всех регионах Таджикистана.

Многие международные организации страны работают именно с этим банком.


«Бонки рушди Точикистон»

У банка широкая и постоянно пополняющаяся сеть корреспондентских отношений с банками Российской Федерации, дальнего и ближнего зарубежья.

Также он проводит гибкую тарифную политику и обладает всеми необходимыми системами связи.


Филиал банка «Тиджорат» ИРИ


Филиал банка Исламской Республики Иран. Имеет взаимовыгодное сотрудничество с местными и иностранными банками и кредитными организациями.

Банк ведет свою деятельность открыто, со всеми отчетами можно ознакомиться на сайте, они в открытом доступе.


«Халык Банк Таджикистан», @halykbank.tj

Халык Банк Таджикистан.jpg

Один из универсальных коммерческих банков Республики Таджикистан. Предоставляет услуги на всех сегментах финансового рынка: банковском, страховом, ценных бумаг, лизинговом. Все это на уровне международных стандартов.


«Банк Aрванд», @bank_arvand


Ведущий, динамично развивающийся и устойчивый микрофинансовый банк, применяющий передовые технологии. Предоставляет все востребованные финансовые услуги предпринимателям в целях стимулирования социально-экономического развития Таджикистана.


«Спитамен Банк», @spitamenbanktj


Продукты и услуги, предлагаемые банком, соответствуют международным стандартам.

В качестве основной цели банком выбрано внедрение новых технологий и инновационных продуктов, для удобства клиентов.


«Международный банк Таджикистана», @ibt_tajikistan


Международный банк Таджикистана.jpg

У банка большой спектр услуг: кредиты, депозиты, денежные переводы, наличные и безналичные расчеты и валютно-обменные операции.

Преимуществом этого банка стала развитая система мобильного банкинга и выдача кредитов в короткие сроки.


«Коммерцбанк Таджикистана», @commercebank.tj


Банк шагает в ногу с инновационными технологиями, применяя во взаимоотношениях с клиентами стандартизированные процедуры доступа к микрофинансированию. Это позволяет минимизировать возможные кредитные риски.

А еще банк активно ведет свои социальные сети, где можно найти не только базовую информацию, но и много полезного контента.


«Алиф Банк», @alifbank.tj


«Алиф» с самого начала позиционировал себя как финансовая организация, работающая по принципам исламского банкинга, а в 2022 году полностью перешел на эту систему финансирования.

На сегодняшний день это один из самых востребованных банков страны и самый популярный банк среди молодого поколения. Известен мобильным приложением, которое стало главным толчком для развития безналичной оплаты в Таджикистане.


«Саноатсодиротбонк», @sanoatsodirotbonk_ssb


Саноатсодиротбонк.jpg

Это новый банк на базе государственного Фонда поддержки предпринимательства для финансирования проектов деловых кругов.

Банк занимается всеми разрешенными в стране операциями в банковской деятельности.

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#бизнес #банк #таджикистан #душанбе #финансы
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