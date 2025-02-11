8 таджикских брендов одежды, где можно купить стильную одежду

В Таджикистане индустрия моды постоянно развивается, а местные дизайнеры создают собственные бренды, сочетая национальные традиции с современными тенденциями.





Умед Кучкалиев, @umedkuchkalievcouture

С детства Умед мечтал создать собственный бренд, и сегодня его мечта стала реальностью. В своих коллекциях дизайнер сочетает атлас и традиционную вышивку «чакан», объединяет восточные мотивы с современными трендами.





Хуршед Сатторов, @sattorovkhurshed

Хуршед Сатторов — талантливый дизайнер и модельер, чьи работы воплощают восточную изысканность, элегантность и традиционность. Его коллекции пользуются популярностью среди модниц. Хуршед неоднократно представлял Таджикистан на международных мероприятиях.





Safia Couture, @safia.couture

Бренд Safia Couture, созданный дизайнером Мадиной Раджабовой, предлагает разнообразие стильных решений. В последней коллекции представлены оригинальные модели: от элегантной классики до эпатажных вечерних нарядов.





ZHIWJ, @zhiwj

Нафиса Имранова — талантливый дизайнер и основатель бренда ZHIWJ, один из самых стильных представителей fashion-индустрии Таджикистана. Она успешно участвовала в выставках и показах в Москве, Италии, Украине. Главная цель ZHIWJ — гармонично сочетать традиционную центрально-азиатскую моду с современными европейскими трендами.





Сулхия Гуломова, @sulhiya.gulomova

Работы Сулхии Гуломовой сосредоточены на воссоздании национальных таджикских нарядов с использованием традиционных атрибутов, таких как вышитые бисером тюбетейки, вязаные шерстяные печаки и уникальные узорные орнаменты ручной работы.





GoolyNoor, @goolynoor

Бренд GoolyNoor предлагает современный стиль с этническим акцентом. Каждое изделие проработано до мельчайших деталей. В коллекции можно найти красивые украшения, необычные чапаны и стильные сумки.





Ikat House, @ikathouse

Бренд Ikat House, основанный Насибой Бабаевой, представляет собой уникальное сочетание восточных и западных модных тенденций, предлагая оригинальные решения для современных ценителей стиля.