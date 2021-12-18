13 режиссеров из Центральной Азии, которые получили международные награды в 2021 году





Казахстанский режиссер, работы которого получили не одну награду. Его картина «Ласковое безразличие мира» была показана на 71-м Каннском кинофестивале, а за фильм «Желтая кошка» Ержанов получил победу в номинации «Лучший режиссер» на шведском «Hope International Film Festival». Картина также выдвинута на премию «Золотой глобус» и «Оскар».









Режиссер родом из Алматы. Ее картина «Подсолнух» завоевала награду «За выдающееся мастерство» и приз — «Лучший режиссер» на 78-м Венецианском кинофестивале. Также исполнитель главной роли Еркебулан Дайыров был назван «Лучшим азиатским актером» на кинофестивале в Каннах. Фильм получил 7 наград на Istanbul Film Awards.









Казахстанский веб-сериал SHEKER получил признание не только у себя на Родине. Сериал стал первым победителем из Казахстана, который взял награду Asia Contents Awards в Пусане в номинации Best Short-form/Web Drama.





Дастан Жапар уулу и Бакыт Мукула









Фильм кыргызстанских режиссеров выиграл гран-при на Международном кинофестивале в Дакке в Бангладеш и стал «Лучшим фильмом» фестиваля. Картина называется «Акыркы коч», это вторая полнометражная работа режиссеров.













Картина узбекистанского режиссера «Две тысячи песен Фариды» вошла в список номинантов на международную премию «Оскар». Также фильм получил приз зрительских симпатий The snow leopard award на Всемирном фестивале азиатского кино в Лос-Анджелесе.





Шарипа Узарбаева









Казахстанский режиссер получила награду как лучший женский режиссер на 22-м международном кинофестивале Rainbow Film Festival в Лондоне за кинокартину «Мариям». Фильм участвовал в кинофестивалях в Локарно, Торонто, Пусане, а также в Турции и Испании.





Эльдар Шибанов

Кинопроект «Горный лук» Шибанова и продюсера Юлии Левицкой отобран в финальную четверку проектов десятого выпуска Biennale College Cinema. Впервые казахстанский кинопроект прошел в выпуск Biennale. После завершения картина будет представлена на 79-м Венецианском кинофестивале в 2022 году.





Руслан Салиев





Документальный фильм «Хамид и Зульфия» рассказывает историю творчества и любви узбекских поэтов — Хамида Алимджана и Зульфии. Картина стала «Лучшим биографическим документальным фильмом ноября» на фестивале Silk Road в Каннах, награждена Honorable Mention на Istanbul Film Awards и во Флоренции. Фильм отмечен и рядом других наград.





Артыкбай Суюндуков





Фильм кыргызстанского режиссера стал номинантом на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». «Шамбала» завоевал приз зрительских симпатий на Asian World Film. В основе сюжета — повесть Чингиза Айтматова «Белый пароход».





Казахстанский режиссер представил свой десятый фильм «Поэт». Картина получила приз за лучшую режиссуру на 34-м международном Токийском кинофестивале. В центре сюжета — история непризнанного поэта Дидара, который жил в XIX веке.





Болат Калымбетов





Картина казахстанского режиссера «Мукагали» получила приз жюри на 25-м Таллинском кинофестивале «Темные ночи». Картина посвящена 90-летию известного казахского поэта Мукагали Макатаева, рассказывает о последних годах его жизни.





Айжан Касымбек





Премьера фильма «От» прошла на международном кинофестивале в Пусане. Далее, исполнитель главной роли Толепберген Байсакалов получил награду кинофестиваля Asian World Film Festival за лучшую мужскую роль.