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13 режиссеров из Центральной Азии, которые получили международные награды в 2021 году
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Сегодня в 17:45

13 режиссеров из Центральной Азии, которые получили международные награды в 2021 году

Адильхан Ержанов, @adilkhanyerzhanov


Адильхан Ержанов.jpg

Казахстанский режиссер, работы которого получили не одну награду. Его картина «Ласковое безразличие мира» была показана на 71-м Каннском кинофестивале, а за фильм «Желтая кошка» Ержанов получил победу в номинации «Лучший режиссер» на шведском «Hope International Film Festival». Картина также выдвинута на премию «Золотой глобус» и «Оскар».


Эля Гильман, @gilmanelya


Эля Гильман.jpg

Режиссер родом из Алматы. Ее картина «Подсолнух» завоевала награду «За выдающееся мастерство» и приз — «Лучший режиссер» на 78-м Венецианском кинофестивале. Также исполнитель главной роли Еркебулан Дайыров был назван «Лучшим азиатским актером» на кинофестивале в Каннах. Фильм получил 7 наград на Istanbul Film Awards.


Айторе Жолдаскали, @aitore.qazaqbro


Айторе Жолдаскали.jpg

Казахстанский веб-сериал SHEKER получил признание не только у себя на Родине. Сериал стал первым победителем из Казахстана, который взял награду Asia Contents Awards в Пусане в номинации Best Short-form/Web Drama.


Дастан Жапар уулу и Бакыт Мукула


Бакыт Мукула и Дастан Жапар уулу.jpg

Фильм кыргызстанских режиссеров выиграл гран-при на Международном кинофестивале в Дакке в Бангладеш и стал «Лучшим фильмом» фестиваля. Картина называется «Акыркы коч», это вторая полнометражная работа режиссеров.


Елкин Туйчиев, @yolqin2ychiev


Елкин Туйчиев.jpg

Картина узбекистанского режиссера «Две тысячи песен Фариды» вошла в список номинантов на международную премию «Оскар». Также фильм получил приз зрительских симпатий The snow leopard award на Всемирном фестивале азиатского кино в Лос-Анджелесе.


Шарипа Узарбаева


Шарипа Узарбаева.png


Казахстанский режиссер получила награду как лучший женский режиссер на 22-м международном кинофестивале Rainbow Film Festival в Лондоне за кинокартину «Мариям». Фильм участвовал в кинофестивалях в Локарно, Торонто, Пусане, а также в Турции и Испании.


Эльдар Шибанов


Эльдар Шибанов.jpg

Кинопроект «Горный лук» Шибанова и продюсера Юлии Левицкой отобран в финальную четверку проектов десятого выпуска Biennale College Cinema. Впервые казахстанский кинопроект прошел в выпуск Biennale. После завершения картина будет представлена на 79-м Венецианском кинофестивале в 2022 году.


Руслан Салиев


Руслан Салиев.jpg

Документальный фильм «Хамид и Зульфия» рассказывает историю творчества и любви узбекских поэтов — Хамида Алимджана и Зульфии. Картина стала «Лучшим биографическим документальным фильмом ноября» на фестивале Silk Road в Каннах, награждена Honorable Mention на Istanbul Film Awards и во Флоренции. Фильм отмечен и рядом других наград.


Артыкбай Суюндуков


Артыкбай Суюндуков .jpg

Фильм кыргызстанского режиссера стал номинантом на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». «Шамбала» завоевал приз зрительских симпатий на Asian World Film. В основе сюжета — повесть Чингиза Айтматова «Белый пароход».


Дарежан Омирбаев, @darezhanomirbaev


Дарежан Омирбаев.jpg

Казахстанский режиссер представил свой десятый фильм «Поэт». Картина получила приз за лучшую режиссуру на 34-м международном Токийском кинофестивале. В центре сюжета — история непризнанного поэта Дидара, который жил в XIX веке.


Болат Калымбетов


Болат Калымбетов.jpg

Картина казахстанского режиссера «Мукагали» получила приз жюри на 25-м Таллинском кинофестивале «Темные ночи». Картина посвящена 90-летию известного казахского поэта Мукагали Макатаева, рассказывает о последних годах его жизни.


Айжан Касымбек


Айжан Касымбек.jpeg

Премьера фильма «От» прошла на международном кинофестивале в Пусане. Далее, исполнитель главной роли Толепберген Байсакалов получил награду кинофестиваля Asian World Film Festival за лучшую мужскую роль.


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#кино #режиссер #кинофестиваль #фильмы
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