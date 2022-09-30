13 поводов для гордости: приз на кинофестивале в Венеции, новый рекорд Гиннеса и другие достижения сентября

Жоламан Шаршенбеков, @jolaman_sharshenbekov
Кыргызский спортсмен выиграл золото Чемпионата мира по греко-римской борьбе.
Акжол Махмудов, @akzhol_makhmudov
Еще один кыргызстанец, который стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в Белграде. Акжол Махмудов завоевал золото в весовой категории до 77 килограмм.
Димаш Кудайбергенов, @kudaibergenov.dimash
Казахстанец выпустил самый дорогостоящий видеоклип в истории. На его создание певец потратил более семи миллионов долларов и три года своей жизни. Сценарий для видео он написал сам.
Ильдар Ягьяев, @ildar_calisthenics
Спортсмен из Казахстана установил новый мировой рекорд и вошел в книгу рекордов Гиннесса. Он выполнил выход на две руки на перекладине с утяжелителем 40 фунтов на 10 повторений.
Нодирбек Абдусатторов, @uzbekgrandmaster
Узбекистанец вошел в топ-30 лучших шахматистов мира и преодолел рейтинг в 2700. Среди узбекистанцев ранее достичь такого показателя удавалось только Рустаму Касымджанову.
Марлен Жумагул
Источник фото: @ttfrk
Теннисист из Казахстана стал призером турнира по настольному теннису в Грузии. На турнире WTT Youth Contender одиннадцатилетний Марлен Жумагул из Туркестана завоевал серебряную медаль.
Дархан Тулегенов, @darkhan_tulegenov
Дебютный фильм Дархана Тулегенова «Братья» взял приз на престижном кинофестивале Oldenburg International Film Festival. Кинокартина была отмечена специальным призом жюри — наградой Spirit of Cinema.
Сергей Пономарев
Источник фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по велоспорту на треке дважды поднялся на первую ступень пьедестала на турнире Trofeu Internacional de Pista Cuitat de Barcelona в Испании.
Зарина Нургалиева
Источник фото: facebook
Казахстанка завоевала золото на чемпионате мира по шахматам в Румынии. В чемпионате мира по шахматам среди юношей и девушек в возрастных категориях до 14, 16 и 18 лет в Румынии участвовали 72 страны и 630 шахматистов.
Эмир Байгазин, @emirbaigazinproduction
Фильм Эмира Байгазина «Жизнь» выдвинули на соискание премии «Оскар» от Казахстана в номинации «Лучший иностранный фильм».
Жанибек Алимханулы, @zhanibekalimhanuly
Казахстанец стал первым в рейтинге WBO. По обновленному рейтингу Всемирной боксерской организации WBО Жанибек Алимханулы стал лидером в средней весовой категории до 72,6 килограммов.
Рысбай Исаков
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Заслуженный артист Кыргызстана, манасчи Рысбай Исаков вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Он пересказывал эпос «Манас» в течение 124 часов в прямом эфире в городе Бурсе, Турция.
Адильхан Ержанов, @adilkhan_yerzhanov
На 79 Венецианском Международном кинофестивале казахстанский фильм Адильхана Ержанова «Голиаф» удостоился специальной награды от независимых кинокритиков из Италии.