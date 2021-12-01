13 локаций в Алматы и Нур-Султане, где можно сделать красивые stories

Алматы







Горельник Visit Center

Высоко в горах, дальше Медео и плотины расположился Visit Centre. Это прекрасное место для фотографий, в любое время дня. Здесь находится самое высокогорное заведение после курорта Чимбулак, и оно тоже со всех сторон окружено горными пейзажами. Для любителей казахских традиций в шаговой доступности есть несколько юрт, на фоне которых можно сделать колоритные фотографии.





Термальные источники

На источниках Алма-Арасана или Горельника можно сделать прекрасные фотографии и stories, а также окунуться в горячие источники или леденящие проруби.





Каспийский университет

Этим летом для алматинцев открылась территория Каспийского университета с его знаменитым паровым фонтаном. В холодные дни фонтан не активен, но на территории университета все также можно сделать прекрасные фотографии и записать stories. Высокие колонны, мраморная отделка и прозрачные стеклянные стены.





Арбат

Главное место сбора городской молодежи — это Арбат. Оно и не удивительно, здесь собрано все что нужно для жизни в городе, лишь горы не поместились. Тут на каждом углу кафе и кофейни с яркими вывесками, уличные певцы и танцоры. Это и многое другое обязательно стоит запечатлеть для своих фото и stories.





ТРЦ Esentai Mall

Esentai Mall — одно из немногих сооружений в городе, которое легко различить с любого горного пика. А вблизи его целиком и не разглядишь. Здесь собираются фотографы, которые знают толк в street photo.





Метро

Метро — главная изюминка и особенность Алматы, которой могут позавидовать другие города Казахстана. В вагоне метро всегда есть место и возможность сделать прекрасную фотосессию или stories. Многие любят и сами станции метро, ведь каждая уникальна.





Нур-Султан





ТРЦ Abu Dhabi Plaza

ТРЦ Abu Dhabi Plaza — отличное место, чтобы снимать красивые сторис как внутри, так и снаружи. Стеклянное многоэтажное здание выглядит эффектно и внушительно. А внутри центра всегда оформляются красивые фотозоны.





Talan Towers

Комплекс Talan Towers на фотографиях и видео выглядит так, как будто вы находитесь за рубежом, например, в Нью-Йорке.





Demalys Promenade

Пешеходная улица на правом берегу радовала горожан летом и продолжает радовать зимой. Ее уже начинают украшать к Новому году.





EXPO

Территория EXPO — одно из любимых мест для фотосессии астанчан. Сочетание стекла и металла выглядит футуристично, а территория разнообразна в плане света и геометрии.





Дворец Независимости

Изюминка этого сооружения — его несущие стены в форме казахского кереге — остова юрты. В лучах солнца они преображаются и наполняют кадр красивой геометрией.





Атырауский мост

Еще одно футуристичное сооружение в столице. Выглядит необычно, можно включить фантазию и сделать стильные кадры.





Театр «Астана Опера»

Монументальное гранитно-мраморное сооружение — универсальная всесезонная точка для съемки сторис. И зимой, и летом тут получаются шикарные кадры.





Источник: @evgeny_kz