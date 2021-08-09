13 книг, которые помогут избежать ошибок в бизнесе

Айгерим Бапанова, сооснователь Candy&Sandy

Еркебулан Онгарбаев, совладелец Bignames





Т. Харв Экер, «Думай как миллионер. 17 уроков состоятельности для тех, кто готов разбогатеть»





Книга — сборник коротких эссе, в которых автор учит читателей умению и искусству управлять деньгами с целью достижения устойчивого благосостояния и полной финансовой независимости.





Саидмурод Давлатов, «Духовные законы богатства»

По сюжету книги молодой человек по имени Мехрон обращается к мудрому Наставнику и узнает о духовных законах богатства. Автор доказывает, что для того, чтобы обрести долговременный жизненный успех, нужно следовать определенным духовным принципам.





Роберт Кийосаки, «Квадрант денежного потока»





Книга поможет найти ответ на вопрос, почему одни люди работают меньше, зарабатывают больше, платят меньше налогов и чувствуют себя более защищенными в финансовом отношении, чем другие.





Рене Моборн, Чан Ким, «Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, свободный от других игроков»





Книга по стратегии бизнеса, которая иллюстрирует бурный рост и высокую прибыльность компаний, умеющих генерировать продуктивные бизнес-идеи, создавать не существовавший ранее спрос на новом рынке, вместо того, чтобы конкурировать с другими на малоприбыльных рынках.





Джейсон Фрайд, Дэвид Ханссон, «Rework. Бизнес без предрассудков»





Книга переворачивает устоявшиеся представления о «правильном» ведении бизнеса. Авторы рассказывают, как начать или усовершенствовать имеющийся бизнес, а точнее ваши взгляды на него, чтобы получить гораздо большую эффективность.





Максим Батырев, «45 татуировок менеджера»





Автор рассказывает о сорока пяти принципах эффективного менеджмента.





Нассим Талеб, «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости»





В книге рассматривается чрезвычайное влияние редких и непредсказуемых событий, а также склонность людей ретроспективно находить им простые объяснения.





Игорь Рызов, «Переговоры с монстрами»





В книге даны техники и сценарии, следуя которым, вы будете на равных с сильными руководителями и гуру бизнеса и научитесь завершать сделки на условиях двойного выигрыша.





Джим Кэмп, «Сначала скажите «нет». Секреты профессиональных переговорщиков»





Слово «нет» — самый эффективный инструмент в арсенале переговорных методик, позволяющий пресечь бесплодные дискуссии, отбросить ложные предположения и избежать ненужных компромиссов.





Эрик Берн, «Игры, в которые играют люди»





Читатель найдет много советов, которые помогут понять природу человеческого общения, мотивы собственных и чужих поступков и причины возникновения конфликтов.





Фредерик Лалу, «Открывая организации будущего»





Автор рассказывает, какими станут организации будущего. Книга для собственников бизнеса, руководителей, коучей, консультантов, студентов и всех, кто интересуется менеджментом и организационным развитием.





Джим Коллинз, «От хорошего к великому»





Книга по менеджменту, в которой описывается, как компании переходят от хороших к великим, а какие предприятия с этим не справляются.





Гевин Кеннеди, «Договориться можно обо всем! Как добиваться максимума в любых переговорах»





Вся наша жизнь — сплошные переговоры, поэтому всегда можно добиться своего с помощью искусства — грамотно вести диалог.