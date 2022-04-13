12 вакансий в Центральной Азии для тех, кто знает несколько языков

Знанием английского языка работодателя уже не удивишь. Собрали вакансии для тех, кто может похвастаться знанием китайского, арабского или других языков.





Переводчик испанского языка в Patentes Talgo, S.L.





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— устные переводы: синхронные или последовательные

— письменные переводы различного уровня сложности.

Требования:

— свободное владение русским, испанским языками

— знание казахского языка приветствуется

— опыт синхронного перевода обязателен

— высшее образование в журналистике или филологии.





Супервайзер со знанием арабского языка в inDriver

Город: Алматы

Обязанности:

— обработка входящих обращений

— исходящие звонки

— контроль качества работы сотрудников

— перевод текстов

— обучение и найм новых операторов контакт-центра

— обеспечивать контроль и надзор за деятельностью операторов контакт-центра

— контролировать соблюдение операторами контакт-центра производственной дисциплины

— подготовка отчетов о качестве работ, выполняемых операторами контакт-центра.

Требования:

— знание арабского языка на уровне носителя

— знание русского языка

— грамотная устная, письменная речь

— знание английского языка

— знание ПК на уровне уверенного пользователя

— наличие высокоскоростного интернета, персонального компьютера или ноутбука, гарнитуры

— готовность к командировкам.





Ассистент президента компании со знанием китайского языка в Parasat Samex Co.LTD

Город: Алматы

Обязанности:

— своевременно и качественно выполнять поручения

— быстрый и качественный поиск информации

— взаимодействие с коллегами, донесение информации от руководителя, контроль за исполнением задач, поставленных руководителем

— составление писем, запросов, деловая переписка, подготовка необходимых документов.

Требования:

— опыт работы в должности помощника, ассистента руководителя

— высшее образование

— обязательное знание китайского языка

— ответственность, внимательность, аккуратность, многозадачность, исполнительность, стрессоустойчивость

— знание английского языка

— навыки делового общения

— презентабельный внешний вид.

Преподаватель французского и испанского языков

Город: Алматы

Обязанности:

— преподавание испанского и французского языков для детей и взрослых

— проводить индивидуальные занятия и групповые

— подготовка необходимого материала для урока

— контроль за успеваемостью студента и за процессом обучения.

Требования:

— опыт в преподавании

— ответственность, креативность, коммуникабельность

— знание испанского и французского языков

— знание казахского и русского языков

— знание английского будет преимуществом.





Сотрудник по таможенному оформлению авиаперевозок BETA LOGISTICS L IMITED

Алматы





Обязанности:

— отвечать за связь с китайскими клиентами и зарубежными агентами по таможенному оформлению

— отвечать за сбор и сортировку материалов для таможенного оформления для китайских клиентов, передавать их зарубежным агентам по таможенному оформлению для проверки и сообщать о результатах проверки клиентам

— отвечать за контроль информации о рейсах авиагруза китайских клиентов и своевременно уведомлять зарубежных агентов для таможенного оформления и доставки на склад

— отвечать за проверку счетов зарубежных агентов, выставление счетов китайским клиентам в соответствии с внешней таблицей котировок нашей компании и отслеживание платежей клиентов.

Требования:

— знание китайского и английского языков

— оконченное образование не ниже бакалавра

— заинтересованность в таможенном оформлении и желание расти вместе с компанией

— ответственность и внимательность, умение работать в многозадачном режиме.





Город: Ташкент

Обязанности:

— размещение и отслеживание заказов от поставщиков, проверка подтверждений

— контроль подписания договоров, дополнительных соглашений, спецификаций с поставщиками

— ведение делопроизводства с иностранным контрагентом

— закупочная логистика

— участие в подготовке сопроводительных и разрешительных документов

— подготовка пакета документов для таможенного оформления на территории РУз

— перевод технической и товаросопроводительной документации.

Требования:

— знание китайского и английского языка в совершенстве

— обязательный опыт работы по профилю не менее трех лет

— знание таможенных процессов от и до

— ответственность, внимательность

— умение вести переговоры с поставщиками на турецком языке.





ESL учитель в CAMBRIDGE LC

: Ташкент

— проводить уроки креативно и интерактивно.

Требования:

— опыт работы от двух лет

— IELTS 7.0 и выше

— умение креативно и интерактивно вести уроки

— знание английского, узбекского и русского языков в совершенстве.





Специалист службы поддержки пользователей со знанием турецкого языка в «Яндекс»

Город: Ташкент

Требования:

— владение турецким и русским языками

— способность самостоятельно решать круг поставленных задач

— аккуратность, усидчивость, ответственность и обязательность

— готовность к интенсивному обучению

— аналитический склад ума

— активность и коммуникабельность

— любовь к людям, способность к эмпатии

— высшее или незаконченное высшее образование, желательно техническое

— желательно знание английского, уровень Upper Intermediate и выше.





Переводчик с корейского языка в TheRed

Город: Ташкент

Обязанности:

— перевод текстов с бизнес спецификой

— осуществлять синхронный перевод во время встреч, собраний и других мероприятий

— переводить материалы переписки с организациями, а также материалы конференций, совещаний

— подготавливать аннотации для входящей и исходящей документации.

Требования:

— знание языков: русский, узбекский, корейский

— знание и понимание бизнес терминологии.





Переводчик в Rayhaan Group

Город: Ташкент

Обязанности:

— устный перевод на деловых переговорах, совещаниях и телеконференциях в обоих направлениях: с арабского на русский или узбекский и наоборот

— перевод писем и материалов, относящихся к бизнесу

— редактирование и внесение изменений в переведенные материалы

— другие поручения руководителя.

Требования:

— подтвержденные знания и опыт работы переводчиком от двух лет письменно и устно

— свободное владение арабским, русским и узбекским языками с отличными устными и письменными коммуникативными навыками

— минимальный акцент на арабском языке и близость к диалекту стран персидского залива, желательно Саудовской Аравии

— зарубежный арабский языковой опыт является огромным преимуществом

— знание английского языка приветствуется

— грамотная письменная и устная речь

— высшее образование.





Sales специалист в продукт Inbound со знанием арабского языка

Город: Бишкек

Обязанности:

— привлечение арабского рынка, через интернет, личные встречи

— составление программ

— просчет программ

— логистика программ.

Требования:

— арабский язык — письменный, устный

— английский язык — письменный, устный

— опыт работы с арабами и в туризме — большое преимущество

— внимательность к деталям и цифрам

— создавать себе задачи и доводить дела до конца.





Менеджер по продажам и работе с клиентами в Global Express

Город: Бишкек

Обязанности:

— выкуп товара, отслеживание, выдача

— прогнозирование объемов закупок

— мониторинг и анализ рыночных цен, выявление оптимально-выгодных цен

— поиск клиентов

— выполнение поручений руководителя.

Требования:

— уверенный пользователь ПК: MC Office, Google таблицы

— умение и желание работать в команде

— знание одного из следующих языков: турецкого, китайского, английского.