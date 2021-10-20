12 открытых вакансий для начинающих и опытных специалистов в области медицины

Медицинская сестра операционного блока в Калифорнийский центр красоты и антивозрастной медицины
Город: Нур-Султан
Заработная плата: 200 000 тг
Обязанности:
— готовить операционную и участников к проведению операции
— оказывать помощь участникам операции при ее проведении
— следить за соблюдением правил асептики и антисептики
— по окончании операции производить соответствующую обработку инструментов
— вести необходимую учетно-отчетную документацию.
Требования:
— знать: законы и иные нормативные правовые акты РК, действующие в сфере здравоохранения
— основы сестринского дела
— организацию хирургической помощи, скорой и неотложной медицинской помощи
— порядок получения, учета, хранения, использования лекарственных средств
— виды, формы и методы реабилитации
— правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, основные виды медицинской документации
— медицинскую этику и психологию профессионального общения.
Ассистент лаборатории Школы медицины в Nazarbayev University
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— оказание помощи в проведении лабораторных занятий Школы медицины
— поддержка технического состояния лабораторного оборудования и обеспечение его функционирования
— подготовка планов практических и лабораторных занятий
— обеспечение соблюдения техники безопасности в лабораториях
— подготовка заявок на приобретение расходных материалов, реагентов и оборудования.
Требования:
— высшее образование в следующих направлениях: медицина, биомедицина, генетика, биология, молекулярная биология, биотехнологии, химия или в областях, соответствующих направлениям данной позиции
— опыт работы с лабораторным оборудованием не менее 1 года
— отличное знание основ техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием.
— коммуникабельность и организаторские способности
— свободное владение английским, казахским и русским языками.
Ассистент стоматолога в Aray Dent
Город: Нур-Султан
Заработная плата: 120 000-170 000 тг
Обязанности:
— ассистирование врачу на приеме
— рaбота с вpачoм в чeтыре руки
— подготовка кабинета
— стерилизация инструментов.
Требования:
— наличие медицинской книжки и действующего сертификата
— опыт работы
— образование медицинское
— доброжелательность.
Ассистент руководителя в Medical Nomad Kazakhstan
Город: Алматы
Обязанности:
— работа с существующей клиентской базой в медицинской индустрии
— прием и обработка заказов, согласование отгрузки, документооборот
— проведение круглых столов и семинаров для врачей и аптечных работников
— обслуживание пациентов в медицинском салоне компрессионного трикотажа
— работа с медицинским персоналом ЛПУ
— ведение и учет кассовых документов.
Требования:
— высшее образование, желательно медицинское/фармацевтическое
— опыт работы от трех лет на должности Медицинского представителя
— знание английского языка
— умение использовать платформы социальных сетей, Zoom
— опыт успешного продвижения новых товарных категорий.
Менеджер-аналитик фармацевтического рынка в SaaPharma
Город: Алматы
Заработная плата: 350 000-500 000 тг
Обязанности:
— поиск и изучение источников информации с целью сбора, сопоставления, оценки, анализа информации по медицинской деятельности
— мониторинг использования информационных технологий в медицине
— анализ и мониторинг конкурентного рынка, регулярный анализ продуктового портфеля
— изучение рынка реализуемой продукции и факторов, влияющих на товарооборот компании
— подготовка аналитических и экспертных обзоров.
Требования:
— владение методами и инструментами для анализа данных
— опыт работы на фармацевтическом рынке не менее 5 лет
— высшее медицинское образование.
Врач в Tamos Education
Город: Алматы
Обязанности:
— проводить тестирование в кабинете функциональной диагностики
— оказание клиентам и персоналу фитнес-клуба первой медицинской помощи
— предоставлять профессиональные и высококачественные услуги в обслуживании клиентов фитнес-клуба.
Требования:
— образование: высшее/среднее медицинское. Действующий сертификат врача
— знать основы спортивной медицины, современные теории и практики в фитнес индустрии, этику делового общения.
Врач-эксперт в «Медикер»
Город: Алматы
Обязанности:
— проводить экспертизу оказанных медицинских услуг на предмет качества
— проводить обучение по улучшению качества оказываемых медицинских услуг
— проверять медицинские организации на достоверность, качество и объем оказанных медицинских услуг
— готовить сводные отчеты для предоставления в другие структурные подразделения.
Требования:
— опыт работы в страховой медицине не менее двух лет
— высшее медицинское образование, сертификат специалиста
— сильные аналитические способности.
Руководитель направления биопсия и эстетическая медицина в Micro Solutions
Город: Алматы
Обязанности:
— анализировать потенциал направления в регионе, планировать потенциал продаж, выстраивать работу отдела продаж и коммуникацию с региональными-/маркетинг менеджерами для выполнения плана продаж
— планировать маркетинговую активность по направлению совместно с департаментом маркетинга
— представлять компанию и ее продукцию в регионе
— регулярно встречаться с ключевыми клиентами для сбора заявок на расходные материалы
— поддерживать компанию в процессе заключения договора.
Требования:
— креативность
— исполнительность
— готовность к широкому кругу задач
— знание английского языка на уровне не ниже intermediate
— опыт в продажах и развитии продукта с подтвержденными результатами
— огромное желание учиться, расти и развиваться.
Врач-дерматокосметолог в Центр эстетической медицины KoreanmedAstana
Город: Нур-Султан
Заработная плата: 200 000-500 000 тг
Обязанности:
— проведение консультаций и разработка индивидуальных программ
— проведение процедур
— инъекционная косметология
— проведение процедур в эстетической косметологии.
Требования:
— высшее медицинское образование
— опыт работы не менее трех лет
— наличие действующего сертификата специалиста
— навыки в сфере инъекционной и эстетической косметологии
умения в сфере аппаратной и лазерной косметологии.
Врач стоматолог-терапевт в AdilStom
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— консультирование, терапевтический прием и лечение пациентов с заболеваниями полости рта
— правильное заполнение медицинской документации
Требования:
— опыт работы от пяти лет, навыки работы с декретированной группой
— наличие сертификата специалиста, личная медицинская книжка, паспорт вакцинации
— желание и умение внедрять новые технологии.
Врач-невролог в «Меди-Сервис»
Город: Алматы
Обязанности:
— оказание квалифицированной медицинской помощи по своей специальности.
Требования:
— высшее медицинское образование
— сертификат специалиста по соответствующей специальности, повышение квалификации за последние 5 лет
— стаж практической работы в области медицины не менее трех лет.
Пластический хирург в Международную Клинику Дермакосметологии и Диагностики
Город: Алматы
Заработная плата: 1000-3000 USD
Обязанности:
— проведение качественных пластических операций.
Требования:
— высшее медицинское образование
— сертификат по пластической хирургии
— сертификат по челюстно-лицевой хирургии
— высокопрофессиональное выполнение реконструктивных, пластических и челюстно-лицевых операций по лицу
— способность к обучению.