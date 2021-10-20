12 открытых вакансий для начинающих и опытных специалистов в области медицины

Медицинская сестра операционного блока в Калифорнийский центр красоты и антивозрастной медицины





Город: Нур-Султан

Заработная плата: 200 000 тг

Обязанности:

— готовить операционную и участников к проведению операции

— оказывать помощь участникам операции при ее проведении

— следить за соблюдением правил асептики и антисептики

— по окончании операции производить соответствующую обработку инструментов

— вести необходимую учетно-отчетную документацию.

Требования:

— знать: законы и иные нормативные правовые акты РК, действующие в сфере здравоохранения

— основы сестринского дела

— организацию хирургической помощи, скорой и неотложной медицинской помощи

— порядок получения, учета, хранения, использования лекарственных средств

— виды, формы и методы реабилитации

— правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, основные виды медицинской документации

— медицинскую этику и психологию профессионального общения.













Ассистент лаборатории Школы медицины в Nazarbayev University





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— оказание помощи в проведении лабораторных занятий Школы медицины

— поддержка технического состояния лабораторного оборудования и обеспечение его функционирования

— подготовка планов практических и лабораторных занятий

— обеспечение соблюдения техники безопасности в лабораториях

— подготовка заявок на приобретение расходных материалов, реагентов и оборудования.

Требования:

— высшее образование в следующих направлениях: медицина, биомедицина, генетика, биология, молекулярная биология, биотехнологии, химия или в областях, соответствующих направлениям данной позиции

— опыт работы с лабораторным оборудованием не менее 1 года

— отличное знание основ техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием.

— коммуникабельность и организаторские способности

— свободное владение английским, казахским и русским языками.





Ассистент стоматолога в Ara y Dent





Город: Нур-Султан

Заработная плата: 120 000-170 000 тг

Обязанности:

— ассистирование врачу на приеме

— рaбота с вpачoм в чeтыре руки

— подготовка кабинета

— стерилизация инструментов.

Требования:

— наличие медицинской книжки и действующего сертификата

— опыт работы

— образование медицинское

— доброжелательность.





Ассистент руководителя в Medical Nomad Kazakhstan





Город: Алматы

Обязанности:

— работа с существующей клиентской базой в медицинской индустрии

— прием и обработка заказов, согласование отгрузки, документооборот

— проведение круглых столов и семинаров для врачей и аптечных работников

— обслуживание пациентов в медицинском салоне компрессионного трикотажа

— работа с медицинским персоналом ЛПУ

— ведение и учет кассовых документов.

Требования:

— высшее образование, желательно медицинское/фармацевтическое

— опыт работы от трех лет на должности Медицинского представителя

— знание английского языка

— умение использовать платформы социальных сетей, Zoom

— опыт успешного продвижения новых товарных категорий.













Менеджер-аналитик фармацевтического рынка в SaaPharma





Город: Алматы

Заработная плата: 350 000-500 000 тг

Обязанности:

— поиск и изучение источников информации с целью сбора, сопоставления, оценки, анализа информации по медицинской деятельности

— мониторинг использования информационных технологий в медицине

— анализ и мониторинг конкурентного рынка, регулярный анализ продуктового портфеля

— изучение рынка реализуемой продукции и факторов, влияющих на товарооборот компании

— подготовка аналитических и экспертных обзоров.

Требования:​​​​​​​

— владение методами и инструментами для анализа данных

— опыт работы на фармацевтическом рынке не менее 5 лет

— высшее медицинское образование.





Врач в Tamos Education





Город: Алматы

Обязанности:

— проводить тестирование в кабинете функциональной диагностики

— оказание клиентам и персоналу фитнес-клуба первой медицинской помощи

— предоставлять профессиональные и высококачественные услуги в обслуживании клиентов фитнес-клуба.

​​​​​​​Требования:

— образование: высшее/среднее медицинское. Действующий сертификат врача

— знать основы спортивной медицины, современные теории и практики в фитнес индустрии, этику делового общения.









Город: Алматы

Обязанности:

— проводить экспертизу оказанных медицинских услуг на предмет качества

— проводить обучение по улучшению качества оказываемых медицинских услуг

— проверять медицинские организации на достоверность, качество и объем оказанных медицинских услуг

— готовить сводные отчеты для предоставления в другие структурные подразделения.

Требования:

— опыт работы в страховой медицине не менее двух лет

— высшее медицинское образование, сертификат специалиста

— сильные аналитические способности.













Руководитель направления биопсия и эстетическая медицина в Micro Solutions





Город: Алматы

Обязанности:

— анализировать потенциал направления в регионе, планировать потенциал продаж, выстраивать работу отдела продаж и коммуникацию с региональными-/маркетинг менеджерами для выполнения плана продаж

— планировать маркетинговую активность по направлению совместно с департаментом маркетинга

— представлять компанию и ее продукцию в регионе

— регулярно встречаться с ключевыми клиентами для сбора заявок на расходные материалы

— поддерживать компанию в процессе заключения договора.

Требования:

— креативность

— исполнительность

— готовность к широкому кругу задач

— знание английского языка на уровне не ниже intermediate

— опыт в продажах и развитии продукта с подтвержденными результатами

— огромное желание учиться, расти и развиваться.





Врач-дерматокосметолог в Центр эстетической медицины KoreanmedAstana





Город: Нур-Султан

Заработная плата: 200 000-500 000 тг

Обязанности:

— проведение консультаций и разработка индивидуальных программ

— проведение процедур

— инъекционная косметология

— проведение процедур в эстетической косметологии.

Требования:

— высшее медицинское образование

— опыт работы не менее трех лет

— наличие действующего сертификата специалиста

— навыки в сфере инъекционной и эстетической косметологии

умения в сфере аппаратной и лазерной косметологии.





Врач стоматолог-терапевт в AdilStom





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— консультирование, терапевтический прием и лечение пациентов с заболеваниями полости рта

— правильное заполнение медицинской документации

Требования:

— опыт работы от пяти лет, навыки работы с декретированной группой

— наличие сертификата специалиста, личная медицинская книжка, паспорт вакцинации

— желание и умение внедрять новые технологии.













Врач-невролог в «Меди-Сервис»





Город: Алматы

Обязанности:

— оказание квалифицированной медицинской помощи по своей специальности.

Требования:

— высшее медицинское образование

— сертификат специалиста по соответствующей специальности, повышение квалификации за последние 5 лет

— стаж практической работы в области медицины не менее трех лет.





Пластический хирург в Международную Клинику Дермакосметологии и Диагностики





Город: Алматы

Заработная плата: 1000-3000 USD

Обязанности:

— проведение качественных пластических операций.

Требования:

— высшее медицинское образование

— сертификат по пластической хирургии

— сертификат по челюстно-лицевой хирургии

— высокопрофессиональное выполнение реконструктивных, пластических и челюстно-лицевых операций по лицу

— способность к обучению.