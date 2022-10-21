12 конференций, форумов, фестивалей и других мероприятий Центральной Азии, которые стоит посетить в ноябре

Рассказываем про полезные и интересные мероприятия которые пройдут в Центральной Азии в последний месяц осени.
Казахстан
Где: Астана, Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, проспект Кабанбай батыра, 43
Когда: 11-13 ноября
Цель мероприятия — популяризация качественного, научно-обоснованного фитнеса, продвижение последних прогрессивных разработок.
Участники смогут пройти дополнительное обучение, получить сертификаты, посетить мастер-классы, лекции и семинары по разным направлениям фитнес-индустрии.
Конференция об информационной безопасности
Где: Алматы, отель InterContinental
Когда: 11 ноября
Главные темы конференции: информационная безопасность в условиях глобальных изменений, поиск и внедрение решений для диверсификации ИБ-портфелей, защита и обеспечение целостности данных, мобильная безопасность, аутентификация и авторизация, облачная безопасность.
Присоединиться к мероприятию можно в онлайн-формате.
XIV Международный бизнес-форум Wireless Eurasia
Где: Алматы, отель «Достык», улица Курмангазы, 36
Когда: 25 ноября
Тема форума — стратегии и решения в области беспроводных технологий, развертывания мобильных широкополосных сетей и инновационных технологий на базе сетей нового поколения в мире.
Среди участников ожидаются представители государственных органов, финансовых и инвестиционных организаций, провайдеров, СМИ.
Где: Астана, отель The St. Regis Astana, проспект Кабанбай Батыра 1
Когда: 23 ноября
Тема форума: «Квантовое государство — выход за рамки цифровой трансформации». Здесь обсудят тренды развития цифрового правительства, безопасный обмен данными и услуги для населения, инновации и коллаборации государства и бизнеса.
В мероприятии примут участие более 100 руководителей крупных государственных предприятий, государственных учреждений и некоммерческих организаций Казахстана.
Где: Алматы, конференц-залы Smart Space, Open spaces zone, улица Байзакова, 280
Когда: 11 ноября
DevOps Days — это всемирная серия конференций по разработке ПО, IT и кибербезопасности, которая проводится с 2009 года. В этом году она впервые пройдет в Центральной Азии.
Мероприятие будет интересно IT-профессионалам, хостерам, вендорам ПО, банкам, СМИ, телеком-компаниям.
Kazakhstan HR Forum 2022: Future Generation
Где: Алматы, отель Rixos Almaty, проспект Сейфуллина, 506/99
Когда: 16 ноября
Масштабное мероприятие в сфере управления персоналом. Ожидается участие значимых представителей HR-сообщества. В программе практикумы от хедлайнеров индустрии, лучшие отечественные и зарубежные спикеры.
В рамках ивента состоится награждение в номинации The Best HRD 2022. Лучшие специалисты будут отмечены за успешную реализацию проектов или достижения в сфере управления персоналом.
Где: Алматы, стартовая локация: площадь «Астана»
Когда: 13 ноября
Забег по центру Алматы. Представлены две дистанции: 10 километров и 5 километров скандинавская ходьба.
Для участия необходимо обязательно пройти онлайн-регистрацию и оплатить стартовый взнос. Все финишировавшие участники забега получают памятную медаль.
Кыргызстан
Где: Бишкек
Когда: 10-11 ноября
Цель форума — привлечение инвестиций в перспективные бизнес-проекты, создание платформы для налаживания деловых контактов, обмен современными технологиями, идеями, навыками и опытом по развитию бизнеса.
На площадке встречаются представители разных секторов экономики и потенциальные инвесторы.
Где: Бишкек, Кыргызская Государственная Филармония имени Т.Сатылганова
Когда: 1 ноября
Большое танцевальное шоу Rhythm of the Dance входит в тройку лучших ирландских шоу.
Зрителей ждет большое разнообразие кельтских мелодий, фирменного ирландского степа, живой музыки и завораживающего пения солистов.
Узбекистан
Где: Ташкент, Алматы, Бишкек
Когда: 5-13 ноября
Блокчейн-турне DIGITAL DAO FORUM 2022 пройдет в трех городах Центральной Азии. В его рамках соберутся предприниматели, инвесторы, криптоэнтузиасты, майнеры, представители госструктур, креативной экономики и финансового сектора.
Спикеры и эксперты поделятся кейсами о блокчейн-решениях для бизнеса и государства, эффективном майнинге, новых технологиях для бизнеса, способах заработка на криптовалюте и трейдинге, регулировании, создании цифровых валют и актуальных трендах индустрии: метавселенных, NFT и других.
Когда: 6-7 ноября
Ежегодный благотворительный полумарафон. В течение двух дней участников ожидает музыкальная и культурная программы. Забеги состоятся 7 ноября.
Дистанции: 21 километр, 10 километров, 2 километра, 2 километра скандинавская ходьба.
XV конференция преподавателей немецкого языка Узбекистана
Где: Ташкент
Когда: 3-4 ноября
Конференция, главными участниками которой выступают преподаватели немецкого языка. Зрителям предлагается поучаствовать в интересных мастер-классах и дискуссиях.
Мероприятие организуется в сотрудничестве с Центром по вопросам школьного образования за границей, Немецкой службой академических обменов DAAD и Посольством ФРГ в Ташкенте.