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12 конференций, форумов, фестивалей и других мероприятий Центральной Азии, которые стоит посетить в ноябре
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Сегодня в 13:45

12 конференций, форумов, фестивалей и других мероприятий Центральной Азии, которые стоит посетить в ноябре

Рассказываем про полезные и интересные мероприятия которые пройдут в Центральной Азии в последний месяц осени.


Казахстан

World Class 2022

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Где: Астана, Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, проспект Кабанбай батыра, 43

Когда: 11-13 ноября

Цель мероприятия — популяризация качественного, научно-обоснованного фитнеса, продвижение последних прогрессивных разработок.

Участники смогут пройти дополнительное обучение, получить сертификаты, посетить мастер-классы, лекции и семинары по разным направлениям фитнес-индустрии.


Конференция об информационной безопасности

Где: Алматы, отель InterContinental

Когда: 11 ноября

Главные темы конференции: информационная безопасность в условиях глобальных изменений, поиск и внедрение решений для диверсификации ИБ-портфелей, защита и обеспечение целостности данных, мобильная безопасность, аутентификация и авторизация, облачная безопасность.

Присоединиться к мероприятию можно в онлайн-формате.


XIV Международный бизнес-форум Wireless Eurasia

Где: Алматы, отель «Достык», улица Курмангазы, 36

Когда: 25 ноября

Тема форума — стратегии и решения в области беспроводных технологий, развертывания мобильных широкополосных сетей и инновационных технологий на базе сетей нового поколения в мире.

Среди участников ожидаются представители государственных органов, финансовых и инвестиционных организаций, провайдеров, СМИ.


IDC Government Forum

Где: Астана, отель The St. Regis Astana, проспект Кабанбай Батыра 1

Когда: 23 ноября

Тема форума: «Квантовое государство — выход за рамки цифровой трансформации». Здесь обсудят тренды развития цифрового правительства, безопасный обмен данными и услуги для населения, инновации и коллаборации государства и бизнеса.

В мероприятии примут участие более 100 руководителей крупных государственных предприятий, государственных учреждений и некоммерческих организаций Казахстана.


DevOpsDays Almaty

Где: Алматы, конференц-залы Smart Space, Open spaces zone, улица Байзакова, 280

Когда: 11 ноября

DevOps Days — это всемирная серия конференций по разработке ПО, IT и кибербезопасности, которая проводится с 2009 года. В этом году она впервые пройдет в Центральной Азии.

Мероприятие будет интересно IT-профессионалам, хостерам, вендорам ПО, банкам, СМИ, телеком-компаниям.


Kazakhstan HR Forum 2022: Future Generation

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Где: Алматы, отель Rixos Almaty, проспект Сейфуллина, 506/99

Когда: 16 ноября

Масштабное мероприятие в сфере управления персоналом. Ожидается участие значимых представителей HR-сообщества. В программе практикумы от хедлайнеров индустрии, лучшие отечественные и зарубежные спикеры.

В рамках ивента состоится награждение в номинации The Best HRD 2022. Лучшие специалисты будут отмечены за успешную реализацию проектов или достижения в сфере управления персоналом.


City Run

Где: Алматы, стартовая локация: площадь «Астана»

Когда: 13 ноября

Забег по центру Алматы. Представлены две дистанции: 10 километров и 5 километров скандинавская ходьба.

Для участия необходимо обязательно пройти онлайн-регистрацию и оплатить стартовый взнос. Все финишировавшие участники забега получают памятную медаль.

Кыргызстан

«Бишкек Инвест Форум»

Где: Бишкек

Когда: 10-11 ноября

Цель форума — привлечение инвестиций в перспективные бизнес-проекты, создание платформы для налаживания деловых контактов, обмен современными технологиями, идеями, навыками и опытом по развитию бизнеса.

На площадке встречаются представители разных секторов экономики и потенциальные инвесторы.


Rhythm of the Dance

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Где: Бишкек, Кыргызская Государственная Филармония имени Т.Сатылганова

Когда: 1 ноября

Большое танцевальное шоу Rhythm of the Dance входит в тройку лучших ирландских шоу.

Зрителей ждет большое разнообразие кельтских мелодий, фирменного ирландского степа, живой музыки и завораживающего пения солистов.

Узбекистан

Digital Dao Forum

Где: Ташкент, Алматы, Бишкек

Когда: 5-13 ноября

Блокчейн-турне DIGITAL DAO FORUM 2022 пройдет в трех городах Центральной Азии. В его рамках соберутся предприниматели, инвесторы, криптоэнтузиасты, майнеры, представители госструктур, креативной экономики и финансового сектора.

Спикеры и эксперты поделятся кейсами о блокчейн-решениях для бизнеса и государства, эффективном майнинге, новых технологиях для бизнеса, способах заработка на криптовалюте и трейдинге, регулировании, создании цифровых валют и актуальных трендах индустрии: метавселенных, NFT и других.


Samarkand Marathon

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Где: Самарканд

Когда: 6-7 ноября

Ежегодный благотворительный полумарафон. В течение двух дней участников ожидает музыкальная и культурная программы. Забеги состоятся 7 ноября.

Дистанции: 21 километр, 10 километров, 2 километра, 2 километра скандинавская ходьба.


XV конференция преподавателей немецкого языка Узбекистана

Где: Ташкент

Когда: 3-4 ноября

Конференция, главными участниками которой выступают преподаватели немецкого языка. Зрителям предлагается поучаствовать в интересных мастер-классах и дискуссиях.

Мероприятие организуется в сотрудничестве с Центром по вопросам школьного образования за границей, Немецкой службой академических обменов DAAD и Посольством ФРГ в Ташкенте.

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#казахстан #образование #кыргызстан #узбекистан #мероприятия
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.