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12 художников из Центральной Азии, работы которых выставляются за рубежом
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12.03.2021

12 художников из Центральной Азии, работы которых выставляются за рубежом

Составили список известных художников из Центральной Азии, работы которых представлены на зарубежных выставках и галереях.


Александр Угай

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Один из наиболее известных художников из Центральной Азии — Александр Угай, родился в Кызылорде в 1978 году. Артист участвовал во многих выставках за границей, среди которых «Евразийские утопии: Пост скриптум» в Suwon I’Park Museum of Art в 2018 году, Phantom Stories: Leitmotifs of Post-Soviet Asia в Lunds konsthall в 2018 году, More than an Image, Less than an Object в Galeria Labirynt в 2017 году, а также на биеннале в Киеве, Пусане, Москве, Стамбуле.


Алмагуль Менлибаева, @almagul.menlibayeva


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Основная тема картин казахстанской художницы Алмагуль Менлибаевой связана с социальными и экологическими проблемами стран Центральной Азии. Персональные выставки ее работ проходили в Берлине, Нюрнберге, Франции и во многих других странах Европейского союза. Из групповых выставок следует отметить: «Избирательное сродство» в Москве, BALAGAN!!! в Берлине и Московский биеннале.


Тохир Каримов

Тохир Каримов родился в 1972 году в Узбекистане. В 2000 году провел персональную выставку в театре «Ильхом». Помимо этого, принимал участие в выставках в Москве, Брюсселе, Сочи, Губбио и Стамбуле. Картины художника хранятся в музее изобразительных искусств в Ташкенте, в частных коллекциях России, Германии, Франции, США, Китая и других стран.


Саид Атабеков


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Казахстанский современный художник в области перформанса и инсталляции. В 2011 году Саид был удостоен премии Принца Клауса, которую выдают лицам, отражающим современный подход к темам культуры и развития. Его работы были представлены на Suns and Neons above Kazakhstan, Yarat в Баку, в Павильоне Центральной Азии на Венецианской биеннале, Ostalgia, New Museum в Нью-Йорке, Девятой Стамбульской биеннале.


Гульнур Мукажанова, @gulnurkia


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Художница родом из Семипалатинска проживает в Германии. В своих работах использует войлок и парчу. Среди выставок, в которых она принимала участие: Bread & Roses в Momentum в Берлине, Post Nomadic Mind в Wapping Project в Лондоне, Международный биеннале молодого искусства.


Сауле Сулейменова, @saulesuleimenovaart


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Сауле Сулейменова родилась в творческой семье архитектора и этномузыковеда. Список выставок, в которых она принимала участие, большой. Однако мы выделим следующие: Культурный саммит в Абу-Даби, One Belt One Road в Гонконге, «Восток из ниоткуда», Фонд 107 в Турине.


Мурад Карабаев

Мурад Карабаев родился в Ташкенте в 1963 году. В начале 2000-х принимал участие в выставках в Париже, Ташкенте, Англии и Москве. В 2014 году в Галерее изобразительного искусства Узбекистана состоялось открытие персональной выставки художника. Это первая большая ретроспектива творчества Мурада Карабаева в Ташкенте.


Гульнара Касмалиева и Муратбек Джумалиев


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Дуэт художников из Кыргызстана возглавляют объединение ArtEast. В 2017 году у дуэта прошла персональная выставка в Чикаго. Среди коллективных A Global Table, Frans Hals Museum в Харлеме, Scenographies of Power: the Designed Materialization of Spaces of Exception, La Casa Encendida в Мадриде и другие.


Асаналы Бейшенов

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Народный художник из Кыргызстана, родился в 1941 году. Бейшенов работает в жанре портрета, а в его картинах можно уловить связь человека с природой. Он участвовал во многих международных и республиканских выставках, а его работы находятся в музеях СНГ и зарубежья.


Жылкычы Жакыпов

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Живописец, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, родился в 1957 году. Художник-постановщик в фильмах: «Источник», «Арман» и других. Участник многочисленных художественных выставок в Москве, Германии, Италии, Испании, Польше.


Джамал Усманов

Многогранный художник родом из Ташкента. Картины Джамала Усманова принимали участие в зарубежных выставках, среди которых выставка знаменитого аукционного дома Sotheby’s в Лондоне в 2013 году.


Источники фотографий: aspangallery.com, theartnewspaper.ru, artwingallery.com, ria.ru, asanaly.beishenov.com, kaktus.media

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