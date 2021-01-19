12 европейских стартап-акселераторов для тех, кто хочет выйти на международный рынок

В Центральной Азии множество локальных сильных стартапов, которые могут составить конкуренцию на международном рынке. Вот список европейских акселераторов, которые помогут выйти на международный рынок.





Startupbootcamp

Акселератор был основан в 2010 году. Фокус акселератора — стартапы в сфере разработки программного обеспечения, здравоохранении и финтех.

Страна: Великобритания

Сайт: startupbootcamp.org

E-mail: [email protected]





Lanzadera Accelerator

Lanzadera Accelerator в 2013 году создал Хуан Роиг. За 7 лет работы акселератор успел проинвестировать в 253 стартапа. Выпускник этого акселератора мадридский стартап Afterbanks, агрегатор банков, был куплен компанией Minsait в сентябре 2019 года. Второй звездой акселератора стал также мадридский стартап Groupify, позволяющий находить людей и места поблизости, купленный компанией Paktor в феврале 2017 года.

Страна: Испания

Сайт: lanzadera.es

E-mail: [email protected]





EIT Digital Accelerator

EIT Digital Accelerator основан в 2010 году. Благодаря 48-недельной акселерационной программе акселератор инвестировал в более чем 233 стартапа, 23 из них сделали успешный экзит. Акселератор фокусируется на разработке программного обеспечения, информационных технологиях, а также охране здоровья.

Страна: Бельгия

Сайт: eitdigital.eu

E-mail: [email protected]





Future Fifty

Future Fifty основан в 2011 году премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Фокус этого акселератора — на финтех-стартапах, электронной коммерции и разработке программного обеспечения. В рамках четырехнедельной акселерационной программы компании получают поддержку сети единомышленников, которые делают все возможное для построения цифрового будущего Британского королевства.

Страна: Великобритания

Сайт: technation.io/programmes

E-mail: [email protected]





Rockstar

Акселератор Rockstar появился в июле 2011 года. За время своего существования компания успела вложиться в 132 стартапа и успешно выйти из 9. Шестинедельная акселерационная программа направлена на стартапы в сфере энергетики, здравоохранения и прорывных технологий.

Страна: Нидерланды

Сайт: rockstart.com





Barclays

Акселератор основан в 2013 году и за время своего существования успел вложиться в 127 стартапов, 2 из них провели успешные экзиты. Безусловный фокус этого акселератора — финансы, финансовые услуги и финтех-стартапы, а кроме того, разработка программного обеспечения и информационные технологии.

Страна: Великобритания

Сайт: home.barclays

E-mail: [email protected]





NUMA

Акселератор NUMA основан в ноябре 2013 года. Фокус акселератора — стартапы в сферах программного обеспечения, электронной коммерции, социальных медиа и образования.

Страна: Франция

Сайт: numa.co





Bethnal Green Ventures (BGV)

Bethnal Green Ventures (BGV) — еще один лондонский акселератор, сфокусированный на tech for good, что означает поддержку стартапов в сфере социальных и климатических изменений. 13-недельную акселерационную программу проходят проекты в сфере здравоохранения, образования, интернет-технологий, разработки программного обеспечения и мобильных приложений.

Страна: Лондон

Сайт: bethnalgreenventures.com

E-mail: [email protected]





Entrepreneur First

Entrepreneur First основан в 2011 году. Компания успела совершить 203 сделки, 10 из них привели к успешным экзитам. В отличие от других акселераторов, Entrepreneur First фокусируется на стадиях pre-team, pre-idea, поддерживая предпринимателей в строительстве бизнеса с чистого листа. В фокусе компании — стартапы, занимающиеся программным обеспечением, информационными технологиями и здравоохранением.

Страна: Великобритания.

Сайт: joinef.com





Wilco

Wilco основан в 2011 году, также известный как Scientipole Initiative, фокусируется на поддержке научных и технологических разработок молодыми предпринимателями. Акселератор предлагает основателю или команде беспроцентную ссуду в размере от 20 тысяч € до 90 тысяч € на период до 5 лет. После выделения финансовой помощи акселератор продолжает поддерживать проекты коучингом и воркшопами.

Страна: Франция

Сайт: wilco-startup.com





Level39

Level39 основан в 2013 году. Позиционирует себя как крупнейший в Европе акселератор для компаний по разработке технологий для финансов, розничной торговли, кибербезопасности и систем умного города.

Страна: Великобритания

Сайт: level39.co

E-mail: [email protected]





Axel Springer Plug and Play

Этот берлинский акселератор основан в 2013 году. Фокусируется на поддержке предпринимателей, создающих самые новаторские цифровые технологии. В ходе программы продолжительностью 3 месяца стартапы получают офис в центре Берлина, необходимую сеть контактов и 25 000 евро.

Страна: Германия

Сайт: axelspringerplugandplay.com

E-mail: [email protected]