11 советов для тех, кто начинает карьеру в IT: где учиться, какие навыки развивать и как искать работу

Молодые специалисты в IT-сфере рассказали о том, как войти в индустрию и кем лучше работать.





Айгерим Темирбекова, 26 лет, город — Лос-Анджелес, Sr. DevOps-инженер, IT-блогер, @geekabum





Кем работать в IT

Если вы хотите работать айтишником, а кем именно, не знаете, есть три варианта:

— Разработчик: нужен язык программирования. Без него никак. Разрабы — люди творческие, придумывают классные приложения, но не заботятся о порядке

Найдите работу или стажировку сразу после учебы



— Сисадмин: не нужен язык программирования, но необходимо знание ОС, желательно Линукс. Сисадмины любят порядок и не любят изменения. Поэтому они воевали с разрабами, пока не появились DevOps

— DevOps: вы между двумя группами. Понимаете желание разрабов творить без жестких рамок и понимаете желание сисадминов отслеживать каждое изменение в системе. Поэтому вам поможет умение читать и понимать код разрабов. Меня взяли на работу без этих знаний, но это редкость. Еще вам нужны знания сисадмина: облачные сервера и нетворкинг. Поэтому путь DevOps более долгий.

Нужно определиться с направлением, а потом понять: Нужен вам Python и Java?

Как войти в IT

1. Найдите хороший буткемп или курсы.

Можно все выучить и самому, но это требует больше времени и высокой дисциплины. Для более гарантированного результата выбирайте буткемп с хорошими отзывами и гарантией трудоустройства.

2. Найдите работу или стажировку сразу после учебы.

Надо применять знания, пока они свежие



Надо применять знания, пока они свежие. Вы быстро начнете все забывать, поэтому не тормозите. Будет страшновато, но лучше разбираться с проблемами уже в процессе.

3. Продолжайте учиться.

Работая, вы поймете, каких навыков вам еще не хватает. Привыкайте к мысли, что в IT надо постоянно учиться, чтобы быть «в теме» и быть конкурентоспособным.

Jupara Madieva, город — Астана, HR в Rocket Firm, LinkedIn

Мир меняется с такой быстротой, что далеко не все поспевают за ним. IT-сфера довольно далеко скакнула вперед, и появилось большое количество технических специалистов. Работая рекрутером, вывела некоторые моменты, которые стоит прокачивать, если вы работаете IT-специалистом:

1. Быть готовыми к изменениям, отходя от: «я привык работать именно так», «мы всегда так работали».

2. Развивать эмоциональный интеллект: умение сдерживать свои эмоции под контролем, вырабатывание способности к эмпатии.

3. Стремиться к многозадачности: одновременно слушать собеседника, не теряя суть разговора, отвечать на сообщения и звонки.

4. Высокая коммуникативность: гибко подстраиваться под тон собеседника, подхватить юмор, аргументировать возражение.

5. Желание самообучаться: в свободное время проходить обучающие ролики, развивать речь, читать книги.

Veronika Tsyhanivska, HR-менеджер, IT-рекрутер, Linkedin

3 совета айтишникам, благодаря которым вас примут на работу:

1. Рассказывайте о себе то, что релевантно вакансии, которую вы хотите получить.

2. Не нужно быть идеальным кандидатом — нужно быть подходящим.

Компании нужны люди, у которых есть hard и soft skills. Возможно, именно ваш уникальный опыт, сочетание знания технологий и мягких навыков нужны прежде всего.

3. Дайте понять интервьюеру, что вы хотите не только брать, но и готовы отдавать.

Не нужно обещать много. Например, если вы расскажете, что у вас есть идеи для внутренних проектов компании, они это оценят.